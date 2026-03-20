Las exportaciones de El Salvador a la Unión Europea superan los USD 250 millones en 2025 y consolidan la cooperación regional

El Salvador destaca como el país con la inflación más baja de la región, alcanzando el 0.91% en 2025./(Cortesía)

El crecimiento económico de El Salvador en 2025 alcanzó una tasa cercana al 4 %, cifra que duplicó el promedio de expansión de los últimos años y marcó una nueva etapa para el país. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, atribuyó este resultado a una diversificación relevante en los sectores productivos.

Durante su participación en el Foro Unión Europea-Centroamérica 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá, y citado por EFE, Hayem señaló que la economía salvadoreña ha dejado los años de crecimiento limitado al 2 %. La funcionaria mencionó que el reciente desempeño representa “una nueva línea de base” para el avance de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Según los datos presentados por la ministra, en el tercer trimestre del año pasado, dieciséis de los diecinueve sectores evaluados mostraron signos de expansión. Hayem explicó que esta tendencia demuestra que el país no depende de un solo motor económico, sino que avanza en múltiples frentes.

Durante su participación en el Foro Unión Europea-Centroamérica 2026, celebrado en la Ciudad de Panamá, y citado por EFE, la ministra de Economía María Luisa Hayem señaló que la economía salvadoreña ha dejado los años de crecimiento limitado al 2 %. EFE/ Orlando Barría

El sector turístico reportó un incremento del 92 % en el periodo comprendido entre 2019 y 2025. Este resultado posicionó a El Salvador como el tercer país con mayor crecimiento en turismo a nivel mundial durante ese periodo.

El comercio exterior y la cooperación con Europa

La ministra resaltó que las exportaciones salvadoreñas a la Unión Europea superaron los USD 250 millones en 2025, distribuyéndose entre 24 países europeos.

Hayem describió la variedad de productos enviados como una “diversificación extensa”, aunque subrayó que el potencial exportador no se ha agotado.

El Salvador exporta principalmente a la Unión Europea productos agroalimentarios, manufacturas y textiles, destacando el café, atún, azúcar, y preparaciones de pescado. Otros productos clave incluyen herbicidas, componentes eléctricos, productos de papel y accesorios de ropa.

El principal destino dentro de la UE es España, que recibe una parte significativa de los envíos, seguido por otros países como Alemania, Bélgica, Italia y Países Bajos.

En el sector de la construcción, la economía salvadoreña registró un crecimiento del 27 % durante el tercer trimestre de 2025. Empresas de origen europeo participaron de manera significativa en la expansión económica y la transformación de la infraestructura nacional.

Trabajadores de la construcción participan en la edificación de un proyecto habitacional en altura en el área metropolitana de San Salvador, reflejando el dinamismo y crecimiento del sector inmobiliario en el país (Foto cortesía Comercio y negocios).

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, vigente desde 2013 en su pilar comercial, adquirió mayor relevancia para El Salvador. Hayem consideró que la relación entre ambos bloques “se complementa”, y remarcó el respaldo de la UE en la agenda de facilitación del comercio a mediano y largo plazo, prioridad actual del Gobierno.

Foro regional para el impulso de inversiones

Más de doscientos representantes de los sectores público y privado de Centroamérica y la Unión Europea se reunieron en Panamá para promover iniciativas de inversión y cooperación empresarial.

El foro, organizado por la UE junto a organismos regionales como la SIECA y el SICA, apunta a coordinar acciones que fortalezcan la integración económica y favorezcan la sostenibilidad productiva.

Este encuentro busca articular el Acuerdo de Asociación con la Estrategia Global Gateway europea, estableciendo una agenda común orientada a la transformación productiva y al desarrollo sostenible en la región.

De acuerdo con el Ministerio de Economía de El Salvador, el crecimiento económico del país en 2025 se fundamenta en la diversificación sectorial, el fortalecimiento del comercio exterior y la cooperación internacional, especialmente con la Unión Europea.