El costo de la canasta básica alimentaria baja levemente en El Salvador en enero de 2026

El costo de la canasta básica alimentaria en El Salvador supera los 250 dólares en zonas urbanas durante enero de 2026. (Cortesía: Centroamérica 360)

El costo de la canasta básica alimentaria en El Salvador registró una ligera disminución en enero de 2026 en comparación con el mes anterior, según datos oficiales difundidos y citados por EFE. En las zonas urbanas, el precio mensual se ubicó en 250.82 dólares, mientras que en áreas rurales alcanzó 183.26 dólares.

De acuerdo con cifras del Banco Central de Reserva (BCR), reportadas por EFE, la reducción respecto a diciembre de 2025 fue de 0.49 % en zonas urbanas y 0,66 % en rurales. El mes previo, el costo de la canasta básica había cerrado en 252.07 dólares para zonas urbanas y 184.49 dólares para rurales, lo que refleja una baja moderada en ambos casos.

La canasta básica alimentaria incluye productos como pan, tortillas, frijoles, carnes, huevos y frutas, con el objetivo de cubrir las necesidades de una familia promedio compuesta por cuatro personas. Según la información recopilada por EFE, el acceso a estos alimentos depende en gran parte de las importaciones desde países vecinos.

La canasta básica en zonas rurales de El Salvador alcanza los 183,26 dólares, reflejando una brecha respecto a áreas urbanas. (Foto: Cortesía)

En el ámbito salarial, el salario mínimo vigente desde junio de 2025 en el sector de comercio y servicios es de 408.80 dólares, mientras que en el sector maquila alcanza 402.26 dólares. Los trabajadores agrícolas reciben un sueldo mensual de 272,72 dólares, según el reporte de EFE.

La dependencia de El Salvador respecto a las importaciones de alimentos continúa siendo alta. EFE destaca que el país importa el 90 % de las hortalizas y verduras, el 60 % de los derivados lácteos, el 32 % del maíz, el 25 % del frijol y el 33 % del arroz desde Guatemala, Honduras y Nicaragua para satisfacer la demanda local.

La canasta básica en Centroamérica

El precio de la canasta básica en Centroamérica mantiene una tendencia al alza, con los niveles más altos observados en Costa Rica y Guatemala, mientras que Nicaragua reportó un costo familiar que superó los 21,000 córdobas en febrero de 2026. Según informó Revista E&N, la inflación regional continúa presionando la seguridad alimentaria y el poder adquisitivo de los hogares.

De acuerdo con un reporte de Revista E&N, Costa Rica se consolida como el país donde la canasta básica resulta más costosa, superando los 500 dólares mensuales. Esta cifra ubica a la nación centroamericana como una de las más caras en materia de consumo esencial.

El aumento de la canasta básica en Honduras está vinculado a la inestabilidad de los mercados internacionales. (Foto: Redes sociales)

La situación en Nicaragua también genera preocupación. El costo de la canasta básica familiar superó los 21.000 córdobas en febrero de 2026, lo que refleja un aumento sostenido en los precios de alimentos, alquiler y servicios de salud, según detalló Revista E&N.

En Guatemala, los alimentos y productos esenciales también muestran incrementos notables. Los precios de los granos y otros insumos básicos continúan escalando, afectando de manera directa la capacidad de compra de las familias.

Panamá y Honduras experimentan un fenómeno similar. Las tendencias apuntan a que el costo de los alimentos sigue en ascenso, lo que repercute en la economía familiar y en la cobertura de necesidades básicas, de acuerdo con el análisis de Revista E&N.

La persistencia de la inflación en Centroamérica impacta la seguridad alimentaria y representa un desafío para los gobiernos de la región. El monitoreo de los precios y la búsqueda de medidas de contención se perfilan como ejes centrales para los próximos meses.