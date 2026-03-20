Comandos de Salvamento ejecuta simulacro para reforzar protocolos de seguridad en vacaciones de 2026

Equipos seleccionados llevaron a cabo ejercicios inéditos enfocados en optimizar la eficiencia operativa durante contingencias que podrían surgir en las próximas vacaciones (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Socorristas y voluntarios de Comandos de Salvamento El Salvador realizaron este jueves un simulacro terrestre enfocado en la atención prehospitalaria ante siniestros, en el contexto del Plan Verano 2026, tal como mostraron en sus redes sociales.

El objetivo principal del ejercicio fue perfeccionar la capacidad de respuesta ante emergencias durante la temporada vacacional y evaluar los protocolos de atención, así como fortalecer la coordinación interinstitucional incluida en el dispositivo de seguridad para el periodo señalado, informó el cuerpo de rescate.

Durante la jornada, varios equipos, entre ellos los de Quezaltepeque, San Martín, Apopa y la Delegación Guazapa, efectuaron maniobras específicas de rescate en accidentes de tránsito y atención médica primaria. El propósito fue asegurar intervenciones rápidas frente a diferentes eventualidades.

La organización precisó que la realización periódica de simulacros permite reforzar la preparación técnica del personal y consolidar el trabajo conjunto con otras entidades que forman parte de la estrategia preventiva. El evento tuvo lugar en el redondel Integración, una zona de alto flujo vehicular en el departamento de San Salvador.

Rescatistas y técnicos implementan acciones puntuales orientadas a fortalecer la cooperación institucional frente a situaciones de riesgo en temporada alta (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El inicio de la ejecución del Plan Contingencial Verano 2026 marcará la presencia de equipos de socorro en puntos clave de distintas partes del país en donde hay presencia de equipos de Comandos de Salvamento. Según anunció el director de Comandos de Salvamento de Apopa, Neftalí Escalón: “Comandos de Salvamento Seccional Apopa le vamos a dar cumplimiento al Plan Contingencial Verano 2026… en coordinación con la Comisión Municipal de Protección Civil, donde estamos coordinando con las otras instituciones de primera respuesta”.

Entre las medidas tomadas para esta temporada, Escalón detalló en un video de las redes sociales de Comandos Seccional Apopa que la instalación de una ambulancia avanzada en el redondel Integración: “Se va a hacer un montaje de puestos de socorro, así como también tendremos una ambulancia, lo que es ya avanzada acá, exactamente en el redondel Integración”. El personal especializado permanecerá en esa ubicación durante los cinco días previstos para ofrecer respuesta en casos de accidentes de tráfico alrededor del municipio.

Por otro lado, el director enfatizó la importancia de la prevención en playas, instando a las familias a estar alerta y preparadas: “En playa es bien importante que toda persona lleve sus bloqueadores por cualquier quemadura de primer grado por la cuestión solar, así como una hidratación y de estar bien pendiente de los niños sobre las piscinas que sean para según su edad”.

Los desplazamientos en carretera también forman parte de las recomendaciones de los Comandos de Salvamento. Escalón recordó: “Es bien importante que todos los vehículos acaten las recomendaciones de tránsito, que tengan mantenimiento preventivo de sus máquinas y obedecer cualquier sirena de alguna ambulancia y luces de emergencia para ceder el paso”.

Diversas delegaciones se suman a prácticas exigentes diseñadas para consolidar protocolos que eleven la respuesta ante accidentes y otras eventualidades (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Respecto a los actos religiosos, el responsable del operativo hizo hincapié en la hidratación y el cuidado de los menores. “Es importante que las personas lleven bebidas hidratantes, así como también identificar a los menores de edad y las personas que dependen de medicamentos, pues también que se las tomen, porque hemos recibido casos en los actos religiosos que las muchas personas de la tercera edad padecen de procesos de hipoglucémicos y han tenido problemas que a veces hasta hay que lamentar”, destacó Escalón.