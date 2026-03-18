Sector empresarial y gobiernos de Centroamérica buscan movilizar USD 10,000 millones para energía

El Foro abordó las crecientes necesidades energéticas de la región ante el aumento de la demanda impulsada por el 'friendshoring', la manufactura avanzada, los servicios digitales y las industrias intensivas en datos. Foto: Archivo

El Foro de Integración Energética, celebrado en Tegucigalpa por la organización empresarial internacional Think HUGE Business and Investment Council, reunió este martes a representantes de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala y Honduras para definir una agenda regional de colaboración público-privada que aspira a movilizar USD 10,000 millones en inversiones y reforzar la creación de empleo a través de proyectos de integración energética en Centroamérica. Esta iniciativa surge como respuesta a la creciente demanda industrial, digital y de inversiones sostenibles en la región.

Durante el evento, el director ejecutivo del consorcio empresarial HUGE, Greg Huger, detalló que la entidad ha conseguido movilizar USD 8,000 millones y generar 250,000 empleos en la región en los últimos cinco años, una cifra que eleva el perfil de la operación respecto a las coberturas previas sobre el tema, según indica la agencia de noticias EFE.

Huger precisó que el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) todavía enfrenta muchos inconvenientes legales y administrativos que dificultan el funcionamiento pleno de la red y obstaculizan la firma de contratos a largo plazo. El ejecutivo indicó que existe buena voluntad entre los gobiernos de los tres países, con el apoyo de Estados Unidos, para solucionar estos problemas y expandir el SIEPAC, y enfatizó que la meta para el próximo año es alcanzar los USD 10,000 millones en inversiones.

El presidente de HUGE, Juan José Daboub, advirtió a EFE que la llegada de empresas bajo el modelo de nearshoring hará necesario añadir unos 3,000 megavatios de capacidad eléctrica. Subrayó: “La capacidad de la región para atraer inversión a largo plazo depende cada vez más del desempeño y de la confiabilidad de sus sistemas energéticos”.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, informó que presentará al Parlamento un paquete de reformas orientado a permitir que las empresas privadas puedan generar, negociar y vender energía entre sí, proporcionando así un marco legal a la liberalización del sector. La propuesta surge como respuesta directa a los obstáculos legales que han frenado la integración regional del mercado energético.

Con las inversiones quieren impulsar el mercado eléctrico en la región. Foto: Archivo

Las oportunidades de integración y el reto del nearshoring

Un bloque enfocado en la integración regional y la atracción de nuevas industrias coincidió en que la capacidad energética centroamericana es insuficiente para cubrir el efecto del nearshoring y la relocalización de operaciones empresariales. La perspectiva dominante en el foro apuntó a la necesidad de aumentar la infraestructura eléctrica ante la llegada de nuevas inversiones, una urgencia respaldada por los datos expuestos por Daboub sobre el requerimiento de nuevos megavatios de capacidad.

Los participantes del foro subrayaron la importancia de adaptar la oferta energética a las necesidades de la industria manufacturera y los servicios digitales. Dentro de las propuestas más mencionadas estuvieron el fortalecimiento del Mercado Eléctrico Regional (MER), el desarrollo de una hoja de ruta conjunta que articule la oferta y la demanda energética, y el refuerzo de la estabilidad regulatoria para recuperar la confianza de los inversores internacionales.

La discusión también incluyó referencias al papel estratégico de entidades como el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC), cuyos retos administrativos y legales siguen siendo un escollo para la plena integración de los sistemas eléctricos centroamericanos.

Los expertos indican que el Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC) enfrenta "muchos inconvenientes legales y administrativos" que limitan "el buen uso de esta red" y la firma de contratos a largo plazo. EFE/Luis Galicia/Archivo

El rezago regulatorio limita el avance del sector energético

La normativa obsoleta fue identificada de manera unánime como el principal escollo para la transformación energética. El presidente del Grupo Banco Ficohsa, Camilo Atala, declaró a EFE que el principal problema para asegurar que haya energía suficiente es actualizar las reglas y leyes que rigen el sector energético. Atala puntualizó que Honduras está dispuesta a impulsar los cambios necesarios para “motivar e incentivar un mayor flujo de capitales al sector” e insistió en que el sector público y privado deben concordar para cerrar la última milla de financiamiento que aún requieren los proyectos energéticos.

La respuesta institucional y empresarial se da en un contexto de aumento sostenido de la demanda, propiciado por la expansión de la manufactura avanzada, los servicios digitales y las industrias de datos. Las discusiones del foro abordaron las limitaciones persistentes en la coordinación transfronteriza, la incertidumbre regulatoria y los déficits en planificación, factores que siguen restringiendo tanto la inversión como el desempeño eficaz del sistema energético regional.

El Think HUGE Business and Investment Council consolidó una agenda compartida para acelerar la transformación energética en Centroamérica, con una consigna principal expresada por sus participantes: solo una colaboración profunda entre los sectores público y privado permitirá que la región capitalice las oportunidades de inversión y enfrente los nuevos desafíos de una economía en expansión.