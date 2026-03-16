Grave accidente en carretera Litoral deja tres fallecidos de Cruz Roja Salvadoreña y ocho heridos

Un grave siniestro vehicular dejó pérdidas irreparables e interrumpió la rutina de rescate de los socorristas salvadoreños. Restricciones viales, conmoción local y un operativo en desarrollo en Santa Cruz Porrillo (Foto cortesía Comandos de Salvamento de Zacatecoluca)

Un fatal accidente de tránsito registrado la tarde del 15 de marzo en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, en el sector de Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente, provocó la muerte de tres miembros de la Cruz Roja Salvadoreña (CRS), entre ellas la presidenta de la filial de La Unión, y dejó al menos ocho personas lesionadas de gravedad, informaron socorristas de Comandos de Salvamento de Zacatecoluca, quienes también apoyaron en subir los cuerpos al transporte que los llevaría a Medicina Legal.

La Policía Nacional Civil (PNC) y el Viceministerio de Transporte reportaron que el siniestro motivó la implementación de un paso vehicular restringido y mantiene sectores bajo procedimientos de emergencia mientras se completan las labores de rescate y asistencia.

De acuerdo con información preliminar de la PNC difundida por Noticias Zacatecoluca y replicada por varios medios salvadoreños, el accidente sucedió cuando el conductor de un microbús Hyundai, placas P73DC2, perdió el control del vehículo, impactó contra un árbol y posteriormente volcó. Tras el impacto, dos personas fallecieron en el lugar y una tercera perdió la vida poco después de ser trasladada al Hospital Nacional Santa Teresa, en Zacatecoluca, según informaron los socorristas que atendieron la emergencia.

El grave percance involucró a socorristas de la Cruz Roja Salvadoreña, relatan socorristas y medios locales, que regresaban hacia la zona oriental del país tras participar en la tradicional prueba “Paso del Hombre”, desarrollada esa misma jornada en el departamento de La Libertad, detalló Noticias Zacatecoluca. Este dato, vinculado directamente con la causa y el contexto del desplazamiento de las víctimas, resulta clave para comprender el perfil de los afectados y la magnitud del hecho.

El fallecimiento de una líder y el despliegue de equipos de emergencia han marcado a Santa Cruz Porrillo. Las causas del accidente y el futuro de los lesionados mantienen en vilo a la población (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

El accidente dejó ocho lesionados y detuvo el tránsito en la zona

El saldo del accidente incluye cinco personas lesionadas de gravedad, quienes fueron evacuadas por equipos de Cruz Verde Zacatecoluca, el Cuerpo de Bomberos y otras instituciones de socorro hacia el mencionado hospital, de acuerdo con reportes de Comandos de Salvamento de Zacatecoluca. La Cruz Verde Salvadoreña y la PNC informaron que, en total, ocho personas resultaron heridos y requirieron atención de emergencia en el sitio y posterior traslado hospitalario.

La PNC de El Salvador explicó a través de redes y reportes oficiales: “Esta tarde inspeccionamos un accidente de tránsito sobre el km 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, San Vicente. El conductor de un microbús perdió el control y volcó, dos personas fallecieron y ocho resultaron lesionadas. Nuestros equipos trabajan en la zona”.

El accidente obligó a restringir el tráfico en la carretera Litoral durante varias horas mientras las autoridades sanitarias, policiales y de rescate realizaban las labores de extracción de víctimas y recuperación de cuerpos. El Viceministerio de Transporte comunicó: “Mantenemos el paso restringido en carretera Litoral, en el sector de Santa Cruz Porrillo, San Vicente, por atención de siniestro vial grave”, una situación que, durante toda la tarde y parte de la noche, afectó la circulación en esa región oriental del país.

La presidenta de Cruz Roja en La Unión figura entre las víctimas mortales

El fallecimiento de la presidenta de la seccional de La Unión de la Cruz Roja Salvadoreña añade gravedad al hecho, en tanto la institución no había emitido, al cierre de las fuentes consultadas, un pronunciamiento oficial sobre el siniestro o la identidad del resto de las víctimas. De acuerdo con reportes de Noticiero San Vicente, los socorristas afectados retornaban tras finalizar su participación en el “Paso del Hombre”, un evento tradicional en el calendario de actividades de los cuerpos de socorro salvadoreños.

El regreso de una tradicional competencia terminó en desastre para la Cruz Roja Salvadoreña. La tarde cambió de celebración a luto y hay aspectos aún por esclarecer sobre el evento fatídico (Foto cortesía Comandos de Salvamento de Zacatecoluca)

El informe preliminar de la PNC, citado en Comandos de Salvamento de Zacatecoluca, señala que el microbús impactó primero contra un árbol antes de volcar, una dinámica que coincide con las evaluaciones iniciales presentadas por la Cruz Verde Zacatecoluca. El operativo de rescate en el sitio involucró la participación de la Fuerza Armada, agentes de la Policía Nacional Civil y personal del Cuerpo de Bomberos salvadoreño.

Al cierre de la jornada, las autoridades mantenían las labores de inspección y seguridad en el sector, a la altura del Complejo Educativo Romilia Blanco Biuda de Brioso, mientras se aguardaba información definitiva sobre la identificación de las víctimas y las causas precisas del accidente. Hasta el cierre de la nota no había un comunicado oficial por parte de CRS.