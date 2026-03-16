El Salvador

Cruz Roja Salvadoreña lamenta el fallecimiento de su presidenta departamental Sandra Benítez, en grave accidente vial

La noticia del fallecimiento resonó entre sus colegas y familiares, marcando una jornada de luto profundo. El fatal regreso de un evento dejó marcas imborrables en San Vicente

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Cruz Roja Salvadoreña realizó un homenaje póstumo ante el fallecimiento de Sandra Nohemí Benítez, presidenta de la Delegación Departamental de Cruz Roja en La Unión. Video cortesía.

Tres personas fallecieron el domingo 15 de marzo en un accidente de microbús en la carretera El Litoral, cerca de Santa Cruz Porrillo, Tecoluca, San Vicente, entre ellas Sandra Nohemí Benítez, presidenta de la Delegación Departamental de la Seccional La Unión de la Cruz Roja Salvadoreña (CRS), según informó la institución.

El estado de los voluntarios Wilfredo Bonilla Velázquez, de 64 años, y Josué Daniel Álvarez Rodríguez, de 28, esposos de dos de las víctimas, se reporta estable, de acuerdo con los partes hospitalarios citados por la Cruz Roja Salvadoreña. Junto a ellos, otras cinco personas resultaron lesionadas cuando regresaban del evento El Paso del Hombre.

En el incidente murieron María de Los Ángeles Gonzáles de Bonilla y Marta Lidia Vásquez Espinal, de 24 años, esposas de los mencionados voluntarios. La organización explicó que comunicó los hechos tras verificar las condiciones de salud de los afectados, priorizando el respeto y la dignidad de las familias involucradas.

Un siniestro vehicular registrado en
Un siniestro vehicular registrado en la carretera El Litoral dejó como resultado la muerte de la presidenta de una delegación, así como la de otras dos mujeres vinculadas a miembros voluntarios de la misma organización (Foto cortesía CRS)

La Cruz Roja Salvadoreña mantiene comunicación y apoyo permanente a los familiares y anunció que cualquier novedad sobre el caso será transmitida únicamente por sus canales oficiales. Como homenaje institucional, la sede central rindió tributo a Benítez con un minuto de silencio, la entonación del himno del voluntariado y el izado de la bandera a media asta.

“Como institución, estaremos verificando el estado de salud y evolución de las, todas las personas involucradas en el accidente para ofrecerles información fidedigna, real, confirmada de como, de su estado de salud. Por nuestra parte, como miembros de la institución, estaremos honrando la memoria de la señora presidenta de la Delegación Departamental de La Unión con actos de acompañamiento de caravanas de nuestras compañeros de las seccionales, a fin de honrar su memoria", destacó Rigoberto Hernández, Gerente General de CRS.

Grave accidente en San Vicente

Un accidente de tránsito ocurrido la tarde del 15 de marzo en el kilómetro 74 de la carretera Litoral, en el sector de Santa Cruz Porrillo, departamento de San Vicente, provocó la muerte de tres integrantes de la Cruz Roja Salvadoreña y dejó al menos ocho personas heridas, lo que llevó a la implementación de paso vehicular restringido y operativos de emergencia durante varias horas para rescatar a los afectados y recuperar los cuerpos.

La organización anunció un tributo
La organización anunció un tributo institucional para recordar a las personas fallecidas, incluyendo la entonación del himno, un minuto de silencio y el izado de la bandera en todas las seccionales (Foto cortesía CRS)

El siniestro ocurrió cuando el conductor de un microbús Hyundai, identificado con placas P73DC2, perdió el control del vehículo, impactó primero contra un árbol y posteriormente volcó, de acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC) y reportes de Noticias Zacatecoluca.

El grupo de socorristas, en su mayoría miembros de la Cruz Roja Salvadoreña, retornaba a la zona oriental de El Salvador tras participar en el tradicional evento anual “Paso del Hombre”, que se había desarrollado esa misma tarde en el departamento de La Libertad. Este contexto explica la condición y el perfil de las víctimas: voluntarios que prestaban servicios en actividades humanitarias cuando fueron sorprendidos por el accidente, confirmaron medios y personal de emergencia.

La respuesta inicial al accidente incluyó la evacuación de cinco heridos graves por parte de equipos de Cruz Verde Zacatecoluca, Cuerpo de Bomberos y otras instituciones, que los trasladaron al hospital local para recibir atención inmediata. La cifra total de personas lesionadas, de acuerdo con reportes de la PNC y la Cruz Verde Salvadoreña, ascendió a ocho, quienes requirieron tratamiento de emergencia en el lugar y traslado posterior para cuidados médicos.

Las seccionales de la zona
Las seccionales de la zona oriental del país se despidieron de Benítez y recordaron con fotografías parte de la gran labor que ejecutó desde CRS. (Foto cortesía Cruz Roja Seccional Chinameca)

En su reporte a través de redes sociales, la PNC de El Salvador explicó: “Esta tarde inspeccionamos un accidente de tránsito sobre el km 74 de la carretera Litoral, Santa Cruz Porrillo, San Vicente. El conductor de un microbús perdió el control y volcó, dos personas fallecieron y ocho resultaron lesionadas. Nuestros equipos trabajan en la zona”.

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