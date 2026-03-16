Autoridades entregan obras de mitigación en Reparto La Campanera, El Salvador

La obra de mitigación de riesgos en La Campanera, Soyapango, beneficia a 17.000 habitantes y reduce peligros por lluvias. (Foto: MOP)

Autoridades entregaron una obra de mitigación de riesgos en el reparto La Campanera, ubicado en Soyapango, San Salvador Este, donde la eliminación de una cárcava permitió reducir el peligro para viviendas y espacios públicos del sector. El proyecto, dirigido por el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera, y la ministra de Vivienda, Michelle Sol, benefició a 17.000 habitantes e intervino un área de 1.970 metros cuadrados con el objetivo de controlar el flujo de aguas lluvias y estabilizar el terreno.

La intervención incluyó diversas fases técnicas. Se realizaron trabajos de terracería, perfilación de taludes y se instalaron drenajes superficiales para canalizar el agua de lluvia. También se construyeron siete gradas de disipación con concreto ciclópeo para reducir la velocidad de la escorrentía pluvial y se reconstruyó un pozo en la zona afectada. Además, se vertieron más de 1.800 metros cúbicos de lodocrecto ciclópeo para reforzar la estabilidad del suelo y evitar futuros deslizamientos.

Se eliminaron cárcavas mediante trabajos de terracería, perfilación de taludes e instalación de drenajes pluviales en La Campanera. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El ministro Romeo Herrera explicó el origen del problema: el colapso de un pozo de aguas lluvias, que generó el lavado progresivo del suelo y formó la cárcava. La inseguridad complicó durante un tiempo el ingreso de maquinaria y personal técnico, pero, una vez recuperadas las condiciones para trabajar, se pudo ejecutar la obra. Herrera resaltó el impacto social de la intervención: “Se emplearon a varias personas que vivían en el sector, con la obra se generaron empleos”.

Por su parte, la ministra de vivienda Michelle Sol se refirió a la situación social del reparto y su transformación con la intervención. “Había muchas viviendas abandonadas, desmanteladas y que durante décadas estuvieron así, secuestradas por las estructuras criminales. Cuando se resolvió ese tema comenzamos a trabajar en varias áreas”, explicó. Sol añadió que el modelo implementado incluyó el mejoramiento de drenajes superficiales en distintos pasajes, así como la colaboración con el Ministerio de Seguridad y el apoyo de empresas privadas en la recuperación de espacios comunes, como parques y accesos.

La construcción de siete gradas de disipación y el vertido de 1.800 metros cúbicos de lodocreto ciclópeo fortalecen la seguridad geológica del sector. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La inversión total de la obra ascendió a USD 600.000, destinada a infraestructura y contratación de mano de obra local. El ministro Herrera señaló: “En este invierno las familias del sector estarán más seguras”, refiriéndose a la protección que ofrece la obra frente a las lluvias intensas.

El enfoque aplicado en La Campanera contempla la coordinación interinstitucional y la participación del sector privado, con la intención de replicar este tipo de intervenciones en otras comunidades que enfrentan riesgos similares. Las autoridades destacaron que la obra en La Campanera se suma a una serie de proyectos de mitigación orientados a reducir riesgos geológicos y mejorar la habitabilidad en zonas urbanas vulnerables.

La inversión de USD 600.000 incluyó infraestructura y generó empleos para residentes locales del reparto La Campanera. (Foto: MOP)

Con la finalización de los trabajos, los residentes del reparto cuentan con nueva infraestructura para la protección ante lluvias y problemas de erosión.