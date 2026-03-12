El Salvador

El gobierno de El Salvador lanza programa Up Digital para impulsar empleo juvenil

La nueva iniciativa busca transformar conocimientos tecnológicos en opciones laborales, con una inversión internacional y la colaboración de entidades públicas y privadas, priorizando a quienes enfrentan barreras para acceder al mercado laboral formal

El Gobierno de El Salvador
El Gobierno de El Salvador lanzó Up Digital: Tu talento sí tiene futuro, para potenciar habilidades tecnológicas y mejorar la empleabilidad de jóvenes salvadoreños. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

El Gobierno de El Salvador presentó este miércoles el proyecto Up Digital: Tu talento sí tiene futuro, una iniciativa que busca transformar habilidades tecnológicas en empleos y emprendimientos para jóvenes salvadoreños. El ministro de Trabajo y Previsión Social, Rolando Castro, destacó la importancia de este programa, que cuenta con una inversión de 7.5 millones de euros provenientes de una alianza estratégica con el Gran Ducado de Luxemburgo. La ejecución técnica estará a cargo de la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo (LuxDev), según informó el Ministerio de Trabajo.

Durante el acto de lanzamiento, Castro subrayó que la propuesta “conecta tres elementos fundamentales para el futuro del país: talento joven, habilidades digitales y oportunidades reales de empleo”. El programa tiene previsto ejecutarse durante cinco años y apunta a generar al menos 2,700 casos de éxito, priorizando a jóvenes entre 18 y 35 años con competencias digitales básicas. Según detalló el funcionario, el enfoque se dirige especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, personas retornadas desde el extranjero, con discapacidad o en procesos de reinserción social.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la intermediación laboral, que facilitará el acceso a empleos de calidad para 2,500 jóvenes a través de la Plataforma Oportunidades del Ministerio de Trabajo, que permitirá la conexión directa con empresas que demandan talento digital. “Este proyecto permitirá fortalecer la intermediación laboral para jóvenes con competencias digitales, impulsar el emprendimiento digital, promover la innovación tecnológica y generar información estratégica sobre el empleo digital para mejorar las políticas públicas”, afirmó Castro durante el evento.

El programa Up Digital se apoya en cuatro pilares estratégicos. El segundo componente, enfocado en el emprendimiento y autoempleo, cuenta con el apoyo de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), que brindará apoyo a 200 emprendimientos digitales mediante programas de incubación, mentorías, acceso a tecnología y vinculación con financiamiento. El presidente de Conamype, Paul Steiner, indicó que el objetivo es fortalecer modelos de negocio digitales para mujeres y hombres jóvenes, promoviendo alternativas de autoempleo.

La iniciativa Up Digital cuenta
La iniciativa Up Digital cuenta con una inversión de 7,5 millones de euros gracias a una alianza estratégica con el Gran Ducado de Luxemburgo y LuxDev. (Cortesía: Ministerio de Trabajo)

El tercer pilar corresponde a la innovación, liderada por el Ministerio de Economía. Este ministerio abrirá el Centro de Tecnología en Transformación Digital, un espacio orientado a fortalecer startups y promover el desarrollo de soluciones tecnológicas para los sectores productivos. La ministra de Economía, María Luisa Hayem, explicó que el nuevo centro busca consolidar a El Salvador como un referente regional en materia tecnológica. “El centro es el punto donde talento, industria e innovación convergen para convertir ideas en soluciones y posicionar al país como líder tecnológico regional”, detalló Hayem.

El cuarto eje se enfoca en la gestión y gobernanza de la información del ecosistema de empleo digital, a cargo del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF), que desarrollará el Observatorio del Mercado Laboral Digital. Este observatorio permitirá identificar tendencias, analizar la demanda de talento y facilitar información clave para ajustar la formación profesional a las necesidades reales del mercado.

La inversión de 7.5 millones de euros para el programa proviene del Gran Ducado de Luxemburgo y la ejecución estará a cargo de LuxDev en coordinación con las instituciones salvadoreñas. El representante regional para América Latina y el Caribe de LuxDev, Frank Wolff, resaltó que la iniciativa representa un avance relevante para ampliar las oportunidades de la juventud salvadoreña.

