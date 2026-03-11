La alcaldía de San Salvador avanza en la reubicación de comerciantes del Centro Histórico

La transformación es evidente en los edificios del Centro Histórico de San Salvador, mostrando el progreso del plan de revitalización en sus calles y estructuras antiguas. (Cortesía)

La remodelación del Centro Histórico de San Salvador avanza con la reubicación de más de 250 comerciantes que, tras meses de negociaciones, han comenzado a desmontar voluntariamente sus puestos en áreas clave. Según la alcaldía, esta acción marca una nueva etapa en el Plan de Revitalización de la ciudad.

El proceso impacta en zonas como La Placita, la Plaza 14 de Julio, la 1ª calle Poniente, la 1ª avenida Norte y la avenida España. Estos espacios, ocupados durante décadas por comerciantes, están siendo recuperados para el uso público. El objetivo es transformar el centro en un área accesible y ordenada para la ciudadanía.

El retiro progresivo de los comerciantes se desarrolla bajo la supervisión de cuadrillas municipales y en coordinación con líderes gremiales para evitar incidentes. La inclusión de mediadores comunitarios permitió agilizar el traslado voluntario y reducir tensiones que habían marcado operativos anteriores.

Alternativas para los comerciantes y futuro del centro

Las autoridades comunicaron que los comerciantes desplazados pueden acceder a opciones de reubicación en el mercado Hula Hula, San Miguelito y otros 32 centros municipales. Una vez concluidos los trámites, continuarán sus actividades en instalaciones renovadas y organizadas.

En estas tareas participan 500 empleados destinados a restaurar las infraestructuras descuidadas y devolver a la población lugares integrados en la memoria de San Salvador. (Cortesía).

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, afirmó que la reubicación resulta de “diálogo y consenso”. Destacó que la administración municipal brindó “alternativas reales para que quienes han laborado por años en estas zonas, continúen su actividad en nuestra red de mercados municipales”.

El alcalde también rememoró la importancia histórica de la Plaza 14 de Julio y de los espacios afectados. Identificó este sitio como un antiguo punto de fiestas patronales, terminal de buses y lugar de reunión central para la ciudad y el país. Según Durán, “durante cuarenta años hubo ocupación de estructuras metálicas y vendedores informales”, escenario que la municipalidad busca revertir con este esfuerzo de ordenamiento.

Intervención y recuperación de espacios públicos

La intervención municipal abarca limpieza, evacuación de escombros y mantenimiento de drenajes. En estas tareas participan 500 empleados destinados a restaurar las infraestructuras descuidadas y devolver a la población lugares integrados en la memoria de San Salvador.

“El orden no es un capricho; es la base para construir una ciudad moderna, atractiva y con más oportunidades para todos”. Así lo definió el alcalde, quien aseguró que el proceso de revitalización continuará en nuevas fases programadas. Subrayó que “San Salvador está cambiando y el orden seguirá siendo el camino”.

Para quienes consultan el motivo de esta transformación, la alcaldía explica que el abandono y el desorden de décadas volvieron imprescindible una intervención. La recuperación de espacios públicos y el traslado voluntario de los comerciantes busca crear un entorno seguro, higiénico y favorable para la vida familiar y el turismo.

La intervención municipal abarca limpieza, evacuación de escombros y mantenimiento de drenajes.(Cortesía)

Impacto en la movilidad y en la vida urbana

Durante las obras, se recomienda que tanto el transporte colectivo como los vehículos particulares utilicen rutas alternativas, dado que diez cuadras del perímetro se mantendrán cerradas. Las autoridades prevén que, tras la reapertura, el centro recupere su actividad y se consolide como un destino relevante para residentes y visitantes.

El alcalde animó a la población a acudir a los mercados municipales, espacios donde los comerciantes “hacen las cosas de manera correcta, pagan sus tasas municipales y mantienen la formalidad”. Destacó además que estos mercados son parte esencial del esfuerzo por reactivar la economía local y ofrecer mejores condiciones para vendedores y compradores.

Historia, memoria y expectativas a futuro

La Plaza 14 de Julio, citada por Durán como símbolo de la historia urbana, fue edificada en homenaje a la toma de la Bastilla y acogió, en el pasado siglo, a la comunidad francesa de la Francia Libre. A través de los años, este sitio albergó un reloj de cuatro caras y se consolidó como un punto de referencia social y económico del Centro Histórico.

El alcalde impulsó a los habitantes de San Salvador a redescubrir la historia de estos espacios y a dialogar con generaciones mayores para reconstruir la memoria colectiva. “Aquí hay historia, aquí se encuentran las bases de El Salvador”, sostuvo. Si bien algunas estructuras y monumentos desaparecieron debido al paso del tiempo y los terremotos, la intención municipal es revitalizar estos lugares para que las familias salvadoreñas los disfruten nuevamente.

El plan de revitalización, iniciado hace cinco años, continuará en nuevas etapas. La fase actual busca afianzar un centro ordenado, seguro y abierto, donde la población pueda reencontrarse con su legado y mostrar una imagen renovada a los visitantes.