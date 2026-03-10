El Salvador

Hacia las elecciones 2027: El Salvador redefine su imagen electoral con una mirada al futuro y la modernidad

La propuesta visual incluye una paleta de colores con significados simbólicos y busca reflejar el proceso histórico y la transformación cultural del país, incorporando diversos elementos

Guardar
El Tribunal Supremo Electoral de
El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador presentó la nueva identidad visual para las elecciones 2027, destacando la transformación nacional. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral de El Salvador﻿)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador ha revelado oficialmente la imagen que identificará el proceso hacia las elecciones 2027, una propuesta gráfica que rompe con los esquemas institucionales tradicionales para convertirse en un relato visual de la nación.

Bajo el concepto de que cada forma tiene un propósito, el diseño utiliza los números del año electoral como lienzos que integran la historia ancestral con la modernidad, proyectando a un país que se transforma y se reconoce en su propio progreso.

Esta nueva identidad no es solo un identificador gráfico, sino un compendio de símbolos que buscan resonar con el ciudadano a través de cuatro ejes cromáticos que narran la esencia del ser salvadoreño.

La propuesta visual abraza una paleta vibrante que celebra desde la agricultura y el turismo hasta la espiritualidad y la innovación tecnológica, enviando un mensaje de unidad y evolución tanto a quienes residen en el territorio como a la numerosa diáspora en el mundo.

La tierra y la esperanza en el color verde

El recorrido visual de las elecciones 2027 comienza con el color verde, que simboliza la tierra que sostiene a la nación y el esfuerzo diario de su gente. Este segmento rinde homenaje a las personas que cultivan y construyen el país con su trabajo y dedicación, conectando las raíces con el futuro.

La silueta del volcán evoca la fuerza y el carácter del pueblo, mientras que las montañas reflejan el entorno natural que resguarda historias de evolución. Elementos como el café, orgullo nacional, y la figura del sol como símbolo de energía y nuevos comienzos, ponen en el centro a una población trabajadora y resiliente que impulsa el desarrollo diario.

El color verde simboliza la
El color verde simboliza la tierra fértil y el trabajo diario del pueblo salvadoreño, con elementos como el café y el volcán como ejes gráficos. (Cortesía: FAO El Salvador)

El azul de las costas y la conexión con el mundo

El diseño continúa con el azul, un tono que transmite confianza, libertad y serenidad. Este color representa las playas y costas salvadoreñas como una gran puerta de entrada al país y un símbolo de conexión internacional.

El logo integra la imagen de un avión que evoca la esperanza de quienes regresan para reencontrarse con lo que aman, un retrato de la fuerza que caracteriza a la gente en cada desafío. Además, la inclusión de la tabla de surf alude al posicionamiento de El Salvador como referente mundial en este deporte, mostrando al mundo un país auténtico, dinámico y lleno de energía natural.

El azul en la identidad
El azul en la identidad visual representa las costas salvadoreñas, la apertura al mundo y la destacada posición del país en deportes marítimos. (Cortesía: Surf City)

El morado de las tradiciones y la identidad popular

La espiritualidad y la profundidad cultural se manifiestan a través del color morado, un tono que celebra la identidad y la alegría de ser salvadoreño. En este espacio se retoma la belleza de las alfombras artesanales y las fachadas llenas de vida de los pueblos vivos.

El concepto se inspira en la vida cotidiana y en símbolos emblemáticos como el torito pinto, las máscaras de los historiadores y juegos tradicionales como el trompo y el capirucho. Es un tributo a la cultura vibrante que une a la nación en celebraciones como el Carnaval de San Miguel, reforzando una historia compartida que impulsa a seguir construyendo identidad desde las tradiciones.

El morado celebra la cultura
El morado celebra la cultura salvadoreña con referencias al Carnaval de San Miguel, el torito pinto, las máscaras y los juegos tradicionales. (Cortesía: Carnaval de San Miguel)

El naranja de la evolución y la mirada al futuro

Finalmente, el color naranja cierra la narrativa de las elecciones 2027 hablando de evolución y conocimiento. Representa la sabiduría de las civilizaciones originarias a través de la pirámide de Tazumal, pero la conecta con un camino ascendente hacia la modernidad.

Elementos actuales como la Biblioteca Nacional (BINAES) y los centros históricos restaurados reflejan el valor de la educación y la preservación de la memoria colectiva. En la cima, el Monumento al Divino Salvador del Mundo recuerda que la fe, el trabajo y la esperanza son la base del progreso nacional. Este color, lleno de dinamismo, simboliza la creatividad y esos amaneceres dorados que identifican el espíritu transformador de El Salvador.

La identidad visual oficial de
La identidad visual oficial de las elecciones 2027 destaca raíces y modernidad. (Cortesía: Agencia de Gobierno de El Salvador)

Temas Relacionados

Tribunal Supremo ElectoralElecciones El SalvadorBINAESIdentidad Visual ElectoralSímbolos CulturalesEl Salvador

Últimas Noticias

Violencia de género en El Salvador motivó un proyecto para fortalecer redes comunitarias e institucionales en siete distritos

El balance de dos años de ejecución evidencia mejoras en la respuesta social e institucional, así como un incremento en la formación especializada para funcionariado y lideresas territoriales en el departamento de La Paz

Violencia de género en El

Menos autobuses y más vehículos: El desafío de recuperar el transporte colectivo en El Salvador

En una década de estancamiento, la calidad del servicio colectivo en El Salvador ha caído a niveles críticos, y ahora el país se enfrenta a una pregunta urgente: ¿Cómo recuperar la confianza del pasajero en un sistema vial que ya llegó a su límite físico?

Menos autobuses y más vehículos:

Conmoción en Costa Rica: un joven apuñaló a su compañero de colegio en plena calle y el ataque quedó grabado en video

El violento ataque ocurrió a pocos metros del colegio de ambos jóvenes y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. La víctima murió tras ser trasladada de urgencia a un hospital

Conmoción en Costa Rica: un

Misión europea inicia cuarta visita de observación de nombramientos judiciales y electorales en Guatemala

El grupo de representantes de la Unión Europea comienza su labor en el país centroamericano ante el proceso de designación de autoridades, enfatizando la importancia de la transparencia y la legalidad en los procedimientos institucionales

Misión europea inicia cuarta visita

La industria audiovisual de Panamá refuerza vínculos en el certamen de Málaga

La designación de Panamá como país invitado de honor en el encuentro español impulsa su estrategia para atraer inversiones, destacar incentivos fiscales y exhibir la oferta de producciones emergentes ante representantes del sector audiovisual internacional.

La industria audiovisual de Panamá

TECNO

Shazam en ChatGPT: así puedes

Shazam en ChatGPT: así puedes usar el chatbot para identificar canciones

OpenAI pospone nuevamente el modo adulto de ChatGPT: el contenido erótico sigue sin fecha

El fin de las oficinas: la inteligencia artificial provoca una ola de despidos masivos en Estados Unidos

Guía para evitar estafas telefónicas: qué responder y qué no si llama un desconocido

Calibrar mal su temperatura, dejar la puerta abierta y más errores que aumentan el consumo del refrigerador

ENTRETENIMIENTO

Jessica Alba: el historial de

Jessica Alba: el historial de parejas de la actriz

Nuevo álbum, gira mundial y reinvención musical: así será el regreso de Foo Fighters que ya emociona a los fans

Premios Oscar: 9 nominaciones que fueron revocadas por la Academia

“Dejar el dolor atrás y responder al bullying con éxito fue la mejor venganza”: la confesión de Halle Berry que sorprendió a sus fanáticos

La miniserie con David Harbour (‘Stranger Things’) que acaba de llegar a HBO y ya se ha colado entre lo más visto: inspirada en un caso real

MUNDO

El Canal de Panamá gana

El Canal de Panamá gana protagonismo como ruta estratégica ante la crisis en el estrecho de Ormuz

Búnkeres, biodiversidad y misterios subterráneos: así es el Sendero de los Toblerones, la región suiza que fusiona historia bélica y naturaleza

Trump advirtió a Irán con una respuesta “nunca antes vista” si el régimen despliega minas en el Estrecho de Ormuz

Israel confirmó que eliminó a Hasán Salamé, comandante de Hezbollah, en un ataque aéreo en el sur del Líbano

Estados Unidos prevé retomar los contactos trilaterales con Rusia y Ucrania la próxima semana