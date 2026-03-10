Hacia las elecciones 2027: El Salvador redefine su imagen electoral con una mirada al futuro y la modernidad

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador presentó la nueva identidad visual para las elecciones 2027, destacando la transformación nacional. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral de El Salvador﻿)

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador ha revelado oficialmente la imagen que identificará el proceso hacia las elecciones 2027, una propuesta gráfica que rompe con los esquemas institucionales tradicionales para convertirse en un relato visual de la nación.

Bajo el concepto de que cada forma tiene un propósito, el diseño utiliza los números del año electoral como lienzos que integran la historia ancestral con la modernidad, proyectando a un país que se transforma y se reconoce en su propio progreso.

Esta nueva identidad no es solo un identificador gráfico, sino un compendio de símbolos que buscan resonar con el ciudadano a través de cuatro ejes cromáticos que narran la esencia del ser salvadoreño.

La propuesta visual abraza una paleta vibrante que celebra desde la agricultura y el turismo hasta la espiritualidad y la innovación tecnológica, enviando un mensaje de unidad y evolución tanto a quienes residen en el territorio como a la numerosa diáspora en el mundo.

La tierra y la esperanza en el color verde

El recorrido visual de las elecciones 2027 comienza con el color verde, que simboliza la tierra que sostiene a la nación y el esfuerzo diario de su gente. Este segmento rinde homenaje a las personas que cultivan y construyen el país con su trabajo y dedicación, conectando las raíces con el futuro.

La silueta del volcán evoca la fuerza y el carácter del pueblo, mientras que las montañas reflejan el entorno natural que resguarda historias de evolución. Elementos como el café, orgullo nacional, y la figura del sol como símbolo de energía y nuevos comienzos, ponen en el centro a una población trabajadora y resiliente que impulsa el desarrollo diario.

El color verde simboliza la tierra fértil y el trabajo diario del pueblo salvadoreño, con elementos como el café y el volcán como ejes gráficos. (Cortesía: FAO El Salvador)

El azul de las costas y la conexión con el mundo

El diseño continúa con el azul, un tono que transmite confianza, libertad y serenidad. Este color representa las playas y costas salvadoreñas como una gran puerta de entrada al país y un símbolo de conexión internacional.

El logo integra la imagen de un avión que evoca la esperanza de quienes regresan para reencontrarse con lo que aman, un retrato de la fuerza que caracteriza a la gente en cada desafío. Además, la inclusión de la tabla de surf alude al posicionamiento de El Salvador como referente mundial en este deporte, mostrando al mundo un país auténtico, dinámico y lleno de energía natural.

El azul en la identidad visual representa las costas salvadoreñas, la apertura al mundo y la destacada posición del país en deportes marítimos. (Cortesía: Surf City)

El morado de las tradiciones y la identidad popular

La espiritualidad y la profundidad cultural se manifiestan a través del color morado, un tono que celebra la identidad y la alegría de ser salvadoreño. En este espacio se retoma la belleza de las alfombras artesanales y las fachadas llenas de vida de los pueblos vivos.

El concepto se inspira en la vida cotidiana y en símbolos emblemáticos como el torito pinto, las máscaras de los historiadores y juegos tradicionales como el trompo y el capirucho. Es un tributo a la cultura vibrante que une a la nación en celebraciones como el Carnaval de San Miguel, reforzando una historia compartida que impulsa a seguir construyendo identidad desde las tradiciones.

El morado celebra la cultura salvadoreña con referencias al Carnaval de San Miguel, el torito pinto, las máscaras y los juegos tradicionales. (Cortesía: Carnaval de San Miguel)

El naranja de la evolución y la mirada al futuro

Finalmente, el color naranja cierra la narrativa de las elecciones 2027 hablando de evolución y conocimiento. Representa la sabiduría de las civilizaciones originarias a través de la pirámide de Tazumal, pero la conecta con un camino ascendente hacia la modernidad.

Elementos actuales como la Biblioteca Nacional (BINAES) y los centros históricos restaurados reflejan el valor de la educación y la preservación de la memoria colectiva. En la cima, el Monumento al Divino Salvador del Mundo recuerda que la fe, el trabajo y la esperanza son la base del progreso nacional. Este color, lleno de dinamismo, simboliza la creatividad y esos amaneceres dorados que identifican el espíritu transformador de El Salvador.

La identidad visual oficial de las elecciones 2027 destaca raíces y modernidad. (Cortesía: Agencia de Gobierno de El Salvador)