El Salvador

Las reservas de bitcoin de El Salvador superan los 515 millones de dólares tras nuevas compras el 8 de marzo

La estrategia gubernamental continúa con sumas periódicas de esta criptomoneda, consolidando al país como referente global en la adopción institucional de activos digitales según datos oficiales recientes

En la última semana, El Salvador sumó 7 BTC a sus reservas, mientras que en los últimos treinta días el aumento totalizó 30 BTC. Según el balance presentado, el valor actual de la tenencia supera los USD 515 millones, lo que representa un incremento significativo en la cartera del país. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

La reciente actualización sobre las reservas de bitcoin de El Salvador revela que el país ha incrementado su tenencia digital, alcanzando un nuevo máximo histórico de 7.585,37 BTC. Este dato fue compartido este lunes por la cuenta oficial de The Bitcoin Office, que administra la estrategia nacional en torno a esta criptomoneda.

En la última semana, El Salvador sumó 7 BTC a sus reservas, mientras que en los últimos treinta días el aumento totalizó 30 BTC. Según el balance presentado, el valor actual de la tenencia supera los USD 515 millones, lo que representa un incremento significativo en la cartera del país.

El reporte muestra que la compra más reciente se efectuó el 8 de marzo de 2026, añadiendo exactamente 1 BTC al saldo total. Con esta adquisición, el gobierno salvadoreño continúa su política de acumulación progresiva.

El Salvador mantiene una estrategia de compras periódicas de bitcoin, con el objetivo de robustecer su tesorería nacional y diversificar su portafolio de activos. El saldo actualizado y la evolución semanal y mensual reflejan la constancia en las adquisiciones, pese a la volatilidad del mercado cripto.

El reporte muestra que la compra más reciente se efectuó el 8 de marzo de 2026, añadiendo exactamente 1 BTC al saldo total.

En síntesis, el país centroamericano consolidó su posición como uno de los principales estados promotores del bitcoin a nivel global, aumentando de manera constante sus reservas digitales y apostando por el fortalecimiento de su economía a través de criptomonedas.

Ya no es moneda de curso legal

La estrategia de El Salvador respecto a Bitcoin experimentó un giro en 2025: tras modificar la legislación vigente, se eliminó la obligatoriedad de aceptar la criptomoneda como medio de pago, aunque el Estado incrementó sus reservas hasta 6,313 BTC, valorados en unos USD 701.8 millones para septiembre de ese año.

La revisión legal del Bitcoin fue impulsada principalmente por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2024, mediante el cual El Salvador obtuvo un préstamo de USD 1,400 millones a condición de reducir su exposición al Bitcoin. REUTERS/Yuri Gripas

El cambio responde tanto a presiones internacionales como a la búsqueda de una mayor inversión institucional, alejándose del enfoque en la adopción minorista, según informaron The Block y Cointelegraph.

La revisión legal fue impulsada principalmente por el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2024, mediante el cual El Salvador obtuvo un préstamo de USD 1,400 millones a condición de reducir su exposición al Bitcoin.

Contexto internacional y reacción ciudadana

El proceso de adopción de Bitcoin en el país centroamericano comenzó en septiembre de 2021, bajo la administración del presidente Nayib Bukele. El Salvador se convirtió en la primera nación en otorgar curso legal a una criptomoneda, motivado por la promesa de ampliar la inclusión financiera y captar inversión, de acuerdo con el informe de Trade.gov.

No obstante, la reforma original afrontó desafíos inmediatos. Una encuesta de la Universidad Centroamericana reflejó que, cien días después de la entrada en vigor de la Ley Bitcoin, solo el 14,1 % de la población declaraba alta confianza en la criptomoneda, mientras que el 34,8 % manifestaba desconfianza.

Una encuesta de la Universidad Centroamericana reflejó que, cien días después de la entrada en vigor de la Ley Bitcoin, solo el 14,1 % de la población declaraba alta confianza en la criptomoneda, mientras que el 34,8 % manifestaba desconfianza. ECONOMIA ESET

El retiro de la obligatoriedad de aceptar Bitcoin como pago fue la condición más importante acordada con el FMI en 2024, decisión que transformó el estatus jurídico de la criptomoneda a partir de abril de 2025. Simultáneamente, la política pública migró de la expansión popular hacia la construcción de nichos institucionales seguros y regulados.

A pesar del nuevo marco normativo, el gobierno salvadoreño continúa respaldando la acumulación de Bitcoin en reservas estatales, concretando compras periódicas y ajustando la legislación para abrir el mercado digital a grandes actores financieros.

La red del Kremlin que expande operaciones de desinformación en América Latina y en África