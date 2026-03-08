El Salvador

Alcaldía de San Salvador Centro anuncia cierre temporal de calles del Centro Histórico a partir del lunes 9 de marzo

El gobierno municipal implementará restricciones de acceso en varias vías para facilitar labores de limpieza y desmontaje, además de resguardar la integridad de transeúntes y optimizar la gestión de obras urbanas previstas

Las autoridades recomiendan rutas alternas
Las autoridades recomiendan rutas alternas para transporte colectivo y vehículos particulares, buscando minimizar afectaciones en la circulación durante las labores de desmontaje y limpieza. (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

La alcaldía de San Salvador Centro informó sobre el cierre de calles y plazas del Centro Histórico a partir de las 0:00 horas de este lunes 9 de marzo, medida tomada para facilitar los trabajos de desmontaje y limpieza. Esta acción corresponde a la Fase VI del Plan de Revitalización del Centro Histórico, que suma nuevas áreas de intervención como La Placita, la plaza 14 de Julio y tramos de la 1ª calle Poniente, la 1ª avenida Norte y la avenida España. El objetivo principal es garantizar la seguridad de la población y optimizar la labor de los equipos municipales responsables de la recuperación urbana.

Las autoridades recomendaron a las rutas de transporte colectivo que transitan habitualmente por la avenida España y la 1ª calle Poniente emplear la 5ª calle Poniente como vía alterna, con opciones de conexión a través de la 3ª, 7ª u 11ª avenida Norte hacia la 1ª calle Poniente. En el caso de los vehículos particulares, la sugerencia es utilizar la alameda Juan Pablo II o, si circulan por la 3ª avenida Norte, desviarse hacia la 4ª calle Poniente o el bulevar Venezuela. Esta estrategia de movilidad busca reducir las afectaciones en la circulación y facilitar el desarrollo de las tareas programadas.

La alcaldía de San Salvador Centro anuncia el cierre perimetral de calles y plazas en el Centro Histórico desde el lunes 9 de marzo por trabajos de revitalización.

Como parte del despliegue, la alcaldía acordó con 250 comerciantes por cuenta propia la reubicación voluntaria y el retiro de sus puestos de venta instalados en los espacios públicos intervenidos. Las alternativas para los vendedores incluyen los mercados Hula Hula, San Miguelito y los 32 recintos municipales de San Salvador Centro, a los que podrán acceder una vez concluidos los trámites administrativos correspondientes. Esta medida contribuye a liberar calles y plazas, además de fortalecer la organización y modernización del comercio en el corazón de la capital.

El operativo involucra a equipos de la Unidad Técnica del Comercio en el Espacio Público, Desarrollo Urbano y Desechos Sólidos, encargados de desmontar estructuras, limpiar a fondo y acondicionar las zonas intervenidas. Al mismo tiempo, agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos y personal de Promoción de Salud brindan acompañamiento y orientación a comerciantes y peatones, priorizando la seguridad y el orden durante el proceso de transformación.

El Centro Histórico de San Salvador: transformación urbana y auge de visitantes

El Centro Histórico de San Salvador se ha consolidado como un destino central para el turismo y la vida urbana. Solo en la temporada navideña, la zona recibió 2,8 millones de visitantes, reflejo del impacto positivo que ha tenido el proceso de revitalización. La transformación de este espacio urbano clave comenzó en 2015, cuando las autoridades locales emprendieron la recuperación de parques y plazas históricas. Desde entonces, la administración municipal impulsó la reubicación de comerciantes informales hacia nuevos mercados y áreas designadas, liberando los espacios públicos para el disfrute colectivo y propiciando la realización de eventos masivos. Parte esencial del plan ha sido la habilitación de infraestructuras y atracciones orientadas a consolidar la zona como un polo turístico-cultural.

El Centro Histórico de San Salvador recibió 2,8 millones de visitantes solo en la temporada navideña, reflejando el impacto positivo de la transformación urbana y turística. (Cortesía: El Centro Histórico SV)

La alcaldía reiteró su compromiso con el desarrollo sostenible y la modernización del centro, subrayando la importancia del trabajo conjunto entre autoridades, comerciantes y ciudadanía para construir un centro histórico más ordenado, funcional y atractivo para residentes y visitantes.











