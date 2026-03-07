La Carta de Doral: Donald Trump y 12 líderes autorizan fuerza militar letal contra los cárteles de la droga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reacciona mientras sostiene el documento “Compromiso para contrarrestar la actividad criminal de los cárteles” durante la cumbre “Shield of the Americas” en Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

En Miami, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la formación de una coalición militar junto a 12 líderes de América Latina y el Caribe para combatir los cárteles de la droga y el narcoterrorismo en la región.

La iniciativa, presentada en el complejo Trump National Doral, implica el uso de fuerza letal y protocolos inéditos de cooperación en materia de defensa, según informó el mandatario durante su discurso.

La llamada Carta de Doral formaliza la estructura del bloque, que integran países como Argentina, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Chile, Costa Rica, Panamá, Honduras, República Dominicana, Bolivia y Trinidad y Tobago.

El acuerdo destaca la presencia de mandatarios alineados con la doctrina “América Primero”. Entre los principales firmantes figuran Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

De acuerdo con este acuerdo, la coalición autoriza el uso de “fuerza militar letal” para destruir infraestructuras de grupos criminales transnacionales. “No son solo criminales, son terroristas que amenazan nuestra existencia”, declaró Trump durante su discurso.

El presidente Donald J. Trump con líderes de toda América Latina en la Cumbre del Escudo de las Américas (Foto cortesía @WhiteHouse).

Además, el documento establece protocolos de intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas entre los países firmantes. Además, la Casa Blanca designó a Kristi Noem como enviada especial para coordinar el despliegue de las acciones militares y de seguridad, con inicio previsto para el 31 de marzo.

Por lo que, la administración estadounidense sostiene que la coalición pretende “sellar las fronteras” y frenar tanto el tráfico de drogas como la migración ilegal, dos fenómenos que, según la visión de Washington, estarían organizados por redes mafiosas regionales.

Asimismo, Trump fue tajante al declarar que “el epicentro de la violencia de los cárteles es México”. Afirmó que los grupos criminales mexicanos están orquestando el caos en todo el hemisferio y que su administración no permitirá que sigan operando con impunidad.

La Carta de Doral y su vínculo con la Doctrina Monroe

La Carta de Doral representa una actualización de la histórica Doctrina Monroe, y ha sido definida en círculos críticos como la “Doctrina Donroe”, donde Estados Unidos asume el liderazgo como garante de la seguridad regional junto a gobiernos aliados.

Durante la cumbre, Trump afirmó que, bajo su estrategia actual, las operaciones de intercepción marítima ya lograron reducir en un 96% el flujo de drogas por vía marítima, conforme a datos presentados por el propio mandatario y recogidos por BBC News.

Donald Trump habla ante un podio con el sello presidencial de Estados Unidos, acompañado por las banderas de Ecuador y El Salvador, durante un evento en Doral. (Captura de video)

La Casa Blanca calificó la Carta de Doral como una afirmación del derecho de los países del hemisferio a definir su futuro “libres de interferencia” externa. El texto consagra la autorización para el uso de fuerza militar letal, la creación de mecanismos de inteligencia compartida y la coordinación de operativos conjuntos para atacar los centros de operaciones y redes logísticas de organizaciones criminales transnacionales.

El cronograma para la implementación de la coalición y las primeras operaciones conjuntas aún permanece bajo evaluación, mientras organismos internacionales y gobiernos de la región estudian el alcance y las posibles repercusiones del pacto sellado en Miami.

Agenda oficial y reuniones clave tras la firma de la Carta de Doral

Tras el anuncio principal de la coalición militar, las actividades en el Trump National Doral Miami continúan con un enfoque más técnico y diplomático:

Almuerzo de Trabajo con Marco Rubio: Los 12 mandatarios (incluyendo a Javier Milei, Nayib Bukele y Rodrigo Paz) tienen programado un almuerzo con el Secretario de Estado, Marco Rubio, para discutir la implementación logística de la “Carta de Doral”.

Reuniones Bilaterales: Por la tarde y noche, se llevarán a cabo encuentros privados. Por ejemplo, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunirá con Rubio y otros dignatarios para tratar temas de seguridad específicos de la región andina.