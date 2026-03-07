¡Duelo de titanes! El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo inicia la defensa del trono ante Djokovic

Marcelo Arévalo y Mate Pavić comenzaron la defensa del título de dobles en Indian Wells enfrentando a Djokovic y Tsitsipas. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

El tenis salvadoreño está a las puertas de vivir uno de los momentos más vibrantes de su historia. Este domingo 8 de marzo, las canchas del BNP Paribas Open serán el escenario de un choque de dimensiones épicas. El sonsonateco Marcelo Arévalo y su compañero croata Mate Pavić iniciarán la defensa de su corona en Indian Wells enfrentando a una de las leyendas más grandes de todos los tiempos, Novak Djokovic, quien hará equipo con el talentoso griego Stefanos Tsitsipas.

El encuentro, programado para las 12:00 p.m. (hora de El Salvador), no es solo un partido de primera ronda; es una colisión de jerarquías. Por un lado, Arévalo y Pavić llegan como los actuales campeones del torneo y los referentes absolutos de la modalidad de dobles.

Por el otro, aparece un Djokovic que, a pesar de su dominio histórico en singles, busca añadir un nuevo hito a su palmarés en el denominado el “Quinto Grand Slam”, acompañado por un Tsitsipas que ya sabe lo que es ganar títulos en esta categoría.

Arévalo y Pavić hicieron historia en 2025 al consagrarse con el ‘Double Sunshine’ en Indian Wells y Miami, alcanzando el número uno ATP. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

Un retorno con sabor a revancha y gloria

Para “Chelo”, este torneo tiene un significado especial. En 2025, el salvadoreño y el croata escribieron una de las páginas más doradas del deporte regional al conquistar el “Double Sunshine”, logrando la hazaña de ganar de forma consecutiva los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Ese logro no solo los catapultó a la cima del ranking mundial, sino que los colocó como la pareja a vencer en el circuito ATP (Asociación de Tenistas Profesionales).

El Indian Wells es considerado por muchos como el torneo más importante fuera de los cuatro Grand Slams, debido a su infraestructura de primer nivel y la calidad del cuadro de jugadores.

El duelo representa un contraste de estilos fascinante. La especialización, sincronía y el juego de red agresivo de la dupla Arévalo-Pavić se medirá contra la capacidad de devolución y la potencia de fondo de Djokovic y Tsitsipas.

Para el salvadoreño y el balcanico, una victoria en el debut no solo sería un golpe de autoridad para revalidar su título, sino también un mensaje claro de que su dominio en la modalidad de dobles se mantiene intacto ante las figuras del ranking individual.

El contraste entre la experiencia en dobles de Arévalo-Pavić y la potencia individual de Djokovic-Tsitsipas eleva el interés global por el partido. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

Odisea en Dubái: Difícil camino a California

Sin embargo, el camino hacia Indian Wells fue de todo menos tranquilo para el tenista cuscatleco. Arévalo vivió momentos de incertidumbre al quedar varado durante tres días en Dubái. La crisis geopolítica en Medio Oriente provocó el cierre de espacios aéreos y la cancelación masiva de vuelos.

Gracias a gestiones diplomáticas del Gobierno de El Salvador y tras varias horas de espera en los Emiratos Árabes Unidos, el tenista cuscatleco finalmente pudo emprender el viaje de salida.

Durante su estancia en Dubái, Arévalo llegó a la final del torneo ATP 500 junto a Pavić, aunque no logró alzar el trofeo tras un reñido enfrentamiento frente a la pareja conformada por el finlandés Harri Heliövaara y el británico Henry Patten.

La crisis geopolítica en Medio Oriente retrasó la salida de Arévalo tras disputar un torneo internacional. (Cortesía: Federación Salvadoreña de Tenis)

“Mi entrenador Yari y yo atravesamos momentos de incertidumbre mientras nos encontrábamos en el Medio Oriente, debido a los conflictos que se han desarrollado en la región. Afortunadamente, pudimos salir con bien de los Emiratos Árabes Unidos, específicamente de Dubai, y actualmente nos encontramos a salvo”, expresó el tenista cuscatleco por medio de redes sociales.

El tenista salvadoreño está listo para que el himno de su raqueta vuelva a sonar fuerte en las canchas rápidas de California, en un partido que paralizará a todo El Salvador.