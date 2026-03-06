El Salvador

El Salvador refuerza vigilancia del consumidor con la plataforma Precompra

El nuevo sitio web facilita a los salvadoreños la consulta sobre costos de productos básicos y permite crear perfiles personalizados, generando así mayor acceso a información y mejores condiciones en el mercado nacional.

ARCHIVO: Más de 170 supermercados y 34 municipios se han integrado a la recopilación de precios publicada por la Defensoría del Consumidor. /(REUTERS/Agustin Marcarian)

La Defensoría del Consumidor anunció el lanzamiento de Precompra, un portal digital que permite a los salvadoreños comparar y verificar el precio de más de 100,000 productos en supermercados a nivel nacional. Según Ricardo Salazar, presidente de la entidad, esta plataforma responde a la necesidad de fortalecer la transparencia y la competencia en el mercado de consumo masivo.

En la entrevista AM de Canal 10, el funcionario explicó que la herramienta—disponible en precompra.defensoria.gob.sv— se presenta como una de las iniciativas destacadas del gobierno para ampliar el acceso a información sobre precios y ofertas. De acuerdo con Salazar, el sitio recopila semanalmente datos de más de 170 supermercados en 34 municipios. Los usuarios pueden buscar productos específicos, comparar precios por categoría y zona geográfica, y generar listas personalizadas de compras.

El presidente de la Defensoría del Consumidor subrayó que este sistema “facilita la toma de decisiones informadas y contribuye a generar condiciones de competencia real”. Además, detalló que los consumidores pueden crear un perfil propio en el portal, guardar listas de compras y recibir alertas cada vez que los precios se actualizan. La plataforma abarca 20 categorías, desde alimentos básicos, lácteos, carnes y huevos, hasta productos de limpieza, alimentos para mascotas y suplementos infantiles.

Durante la entrevista, Salazar destacó que el monitoreo permanente de precios en la cadena de suministro ha permitido identificar “incrementos abruptos” y prácticas abusivas. La institución ha realizado más de 6,000 verificaciones en los primeros meses del año y ha impuesto más de 160 multas por incrementos injustificados de precios, sumando sanciones superiores a $930 mil.

La plataforma Precompra permite a los usuarios buscar productos, comparar precios por categoría y zona geográfica, y crear listas personalizadas de compras./(Sitio web de Precompra)

El funcionario precisó que los principales rubros donde se han detectado irregularidades corresponden a frutas, verduras, granos básicos, huevos, carnes y algunos insumos agrícolas. “Las sanciones también han alcanzado a proveedores que no han colaborado con los procedimientos de investigación”, mencionó.

La Defensoría del Consumidor cuenta con mecanismos para recibir denuncias sobre alzas injustificadas de precios. Los ciudadanos pueden reportar irregularidades a través de WhatsApp (7844-1482) o llamando al número 910, proporcionando información del producto, el comercio y, si es posible, una fotografía del lugar.

En cuanto a la atención ciudadana, la Defensoría del Consumidor ha brindado más de 21,000 atenciones en lo que va del año, de las cuales el 70% corresponden a servicios no presenciales —por canales electrónicos y telefónicos— y el resto a las atenciones en oficinas físicas distribuidas en todo el país. De ese total, 17,800 han sido asesorías y 3,300 corresponden a denuncias. El sector de servicios financieros concentra el 35% de las atenciones, seguido de los servicios generales, telecomunicaciones y electrodomésticos.

Según los datos presentados por el titular de la Defensoría, la institución ha recuperado $3.7 millones en favor de 3,300 consumidores durante el año. El 58% de ese monto proviene de reclamos colectivos y el 42%, de casos individuales. El sector inmobiliario encabeza la lista de recuperaciones con 2.3 millones de dólares y 1,052 beneficiarios, seguido de los servicios financieros, donde se recuperaron $629,000 para más de 1,200 usuarios.

Las frutas, verduras, granos básicos, huevos, carnes y algunos insumos agrícolas son los rubros donde la Defensoría del Consumidor ha detectado más irregularidades./ (Crédito: Freepik)

Entre los principales motivos de recuperación aparecen el incumplimiento de contratos y ofertas, con $2.4 millones a favor de 1,383 consumidores, y los cobros indebidos, que suman $597,000 en beneficio de 1,430 personas.

Salazar también abordó la figura del delegado encubierto, una modalidad de inspección habilitada desde julio de 2024 tras una reforma legal. Según el presidente de la Defensoría del Consumidor, esta herramienta permite a funcionarios de la entidad actuar como consumidores comunes para verificar el cumplimiento de ofertas, promociones y condiciones de venta en comercios de todo el país. Durante el año pasado, esta modalidad permitió realizar más de 240 verificaciones, con un índice de hallazgos de incumplimiento superior al 60% en cobros indebidos y de hasta el 80% en casos de publicidad engañosa o información insuficiente sobre promociones.

Las sanciones por infracciones detectadas mediante este mecanismo pueden alcanzar los 500 salarios mínimos en casos de prácticas abusivas, y hasta 200 salarios mínimos por publicidad engañosa o falta de información. Actualmente, la Defensoría del Consumidor tramita 149 denuncias derivadas de estas inspecciones.

Con la proximidad de la Semana Santa, la entidad prepara un despliegue especial para verificar precios y condiciones en comercios relacionados con turismo, alimentación y hospedaje. Además, prevé lanzar un informe comparativo sobre productos de temporada, como bloqueadores solares e hidratantes, y reforzar los controles para evitar la venta de productos vencidos en establecimientos turísticos y supermercados.

El presidente de la Defensoría del Consumidor reiteró el llamado a la ciudadanía para utilizar los canales de denuncia y aprovechar la plataforma Precompra como herramienta de consulta y protección de sus derechos.

