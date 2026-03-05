El Salvador

La mayoría de hoteles en El Salvador registra 100% de ocupación para Semana Santa

El país reporta un aumento significativo en el flujo de viajeros internacionales, con reservas agotadas en hoteles ubicados en ciudades emblemáticas y destinos de playa, impulsando la preferencia de turistas regionales y extranjeros

La mayoría de los hoteles de El Salvador registra ocupación del 100% para la temporada de Semana Santa, según informó la ministra de Turismo, Morena Valdez, durante la entrega del sello family friendly al hotel y restaurante Estero y Mar, en el distrito de San Luis Talpa, municipio de La Paz Oeste.

El país experimenta un incremento sostenido en el flujo de turistas internacionales, consolidándose como uno de los destinos más demandados de la región.

De acuerdo con lo expresado por la ministra Valdez, los establecimientos hoteleros de ciudades emblemáticas y destinos de sol y playa ya reportan reservas completas para la semana mayor.

“La mayoría tiene 100% de ocupación, así que pongámonos las pilas si todavía no hemos programado nuestra Semana Santa, sobre todo en la ciudad, que recordemos que esta es una semana en donde también tenemos muchos actos religiosos, y visitantes en sol y playa”, afirmó la funcionaria luego del evento.

“Ciudades emblemáticas en donde la Semana Santa se vuelve una tradición, como en Sonsonate, Cuscatlán y también en otras ciudades de San Salvador, y del oriente del país como en San Miguel, La Unión y Usulután, y en la parte del occidente. Además de Sonsonate, también nos reportan 100% de ocupación en Santa Ana y Ahuachapán”, añadió.

El Salvador vive un momento excepcional en materia turística. Según datos proporcionados por la titular de Turismo, el país recibió alrededor de 815,000 visitantes internacionales entre enero y febrero de este año, con una mayor afluencia de turistas provenientes de Guatemala, Estados Unidos y Honduras.

Durante febrero, el país alcanzó un récord histórico con más de 403,000 visitantes extranjeros, cifra impulsada por la realización de eventos internacionales como la residencia de la cantante Shakira, el triatlón Ironman 70.3 y el torneo panamericano de maxi baloncesto, así como congresos y convenciones corporativas.

La ministra Valdez destacó que la seguridad se mantiene como un factor clave para el atractivo turístico del país y la organización entre las diferentes carteras de Estado para la Semana Mayor.

“El gabinete de Seguridad ya hizo su plan de acción y el gabinete de Salud, con el que también tenemos toda una prevención. Por ejemplo, con todo el tema de inocuidad alimentaria, estaremos pasando en establecimientos turísticos privados y públicos para poder garantizar que los restaurantes, hoteles u otros establecimientos estén dando sus servicios al 100% de calidad”, explicó la funcionaria.

Previo a la Semana Santa, las autoridades ejecutan inspecciones en establecimientos públicos y privados para verificar condiciones de seguridad ocupacional, prevención de incendios y seguridad acuática en zonas de sol y playa. Además, se desarrollan jornadas de limpieza en distintos destinos turísticos y se promueve la colaboración ciudadana para mantener la higiene en espacios públicos y hogares.

La agenda de Semana Santa en El Salvador abarca actividades organizadas por el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura y las alcaldías locales, según detalló la ministra.

En Surf City La Libertad y otras zonas costeras, se ofrecen actividades gratuitas como clases de yoga, calistenia, voleibol y fútbol playa, así como conciertos y torneos deportivos en la Costa del Sol y en San Salvador. Toda la programación y las promociones de establecimientos turísticos privados pueden consultarse en el portal oficial elsalvador.travel.

La ministra brindó las declaraciones tras entregar el certificado family friendly al hotel y restaurante Estero y Mar. Este reconocimiento se impulsado por el despacho de la Primera Dama y el Instituto Crecer Juntos, que avala la calidad y el enfoque inclusivo para familias de todas las edades.

“Este no es un camino fácil, así que invito a los otros establecimientos privados que sigan este ejemplo. Este ha sido todo un proceso porque se deben cumplir requisitos que nos da el Instituto Crecer Juntos y también las otras entidades del despacho de la Primera Dama”, señaló la ministra Valdez en declaraciones posteriores a la prensa.

El posicionamiento internacional de El Salvador ha recibido respaldo de la Organización Mundial de Turismo (ONU Turismo), que reconoció al país como el destino que registró el mayor crecimiento porcentual de visitantes en América y el tercero a escala global en 2025, en comparación con las cifras de 2019.

La ministra informó que el perfil del visitante internacional se ha diversificado, sumando turistas de Panamá, Costa Rica, México, Colombia, España, Alemania, Inglaterra, Francia, Brasil y Canadá. Además, la demanda por El Salvador como sede de eventos internacionales va en aumento, con la confirmación del summit de bodas y el congreso de turismo religioso, además de actividades vinculadas al turismo gastronómico y producciones musicales.

El Ministerio de Turismo invita a la población y a los visitantes a consultar el sitio web oficial para acceder a la agenda de actividades y recomendaciones de seguridad para la temporada alta. El gobierno mantiene una coordinación interinstitucional para asegurar servicios turísticos de calidad y garantizar la experiencia de los viajeros durante la Semana Santa.

