376 estudiantes se beneficiarían con becas en El Salvador tras reforma presupuestaria

Un cambio en la asignación fiscal permitiría el desarrollo de una iniciativa enfocada en formación de jóvenes con necesidades especiales en el occidente salvadoreño (Foto cortesía Ministerio de Educaicón)

El gobierno de El Salvador ha solicitado a la Asamblea Legislativa la aprobación de una modificación presupuestaria que implica la transferencia de USD 200.000 dentro del ejercicio fiscal de 2026, con el objetivo de destinar estos fondos al Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología para financiar el subsidio a la Asociación para la Promoción Humana. Esta medida permitirá desarrollar un programa de becas cofinanciadas orientado a la formación integral de 376 niños y niñas en situación de vulnerabilidad del departamento de La Libertad, facilitando su acceso a oportunidades educativas y laborales, según se detalla en la correspondencia firmada por Jerson Rogelio Posada, ministro de Hacienda, enviada a la Asamblea Legislativa.

La solicitud fue recibida esta semana en la sesión plenaria cien.

El pedido de modificación presupuestaria parte de la Ley de Presupuesto General del Estado aprobada el 18 de diciembre de 2025, por un monto total de USD 10.555.580.928. De esta cifra, el Ejecutivo solicita que se reasignen USD 200.000 al Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología para apoyar el desarrollo de proyectos con socios estratégicos, canalizados mediante la Unidad Presupuestaria 08 Apoyo a Otras Instituciones.

La propuesta, remitida por iniciativa del presidente a través del ministro de Hacienda, señala la necesidad de garantizar el acceso a la educación para niños y niñas de comunidades de escasos recursos de La Libertad. El objetivo es asegurar la continuidad educativa tras finalizar el sexto grado en escuelas públicas de la región, así como mejorar condiciones para la inserción laboral de los beneficiarios y, en consecuencia, su calidad de vida.

Una propuesta gubernamental redefine el destino de parte del gasto público para beneficiar a menores en riesgo y fortalecer alianzas con organizaciones educativas sociales (Foto cortesía alcaldía de La Libertad Oeste)

La Asociación para la Promoción Humana, entidad privada sin fines de lucro de carácter educativo y social, será la encargada de ejecutar el proyecto de becas cofinanciadas. De acuerdo con la solicitud oficial, estos recursos permitirán implementar el programa dirigido específicamente a 376 estudiantes en situación de vulnerabilidad que concluyen el sexto grado en centros educativos públicos del departamento de La Libertad.

El documento enviado a la Asamblea Legislativa indica que la asignación se integrará al “propósito correspondiente” y a la “Línea de Trabajo 01 Programas Educativos a través de Socios Estratégicos”, lo que incrementa el presupuesto asignado a entidades colaboradoras dentro del marco estatal.

Condiciones y detalles técnicos

El subsidio se otorgaría con cargo al Fondo General, bajo la modalidad de transferencia entre las partidas del Ramo de Hacienda y el Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, para responder a necesidades identificadas en el área. Esta dinámica presupuestaria sigue la política de apoyar intervenciones en alianza con instituciones de la sociedad civil, como la Asociación para la Promoción Humana, que prestan servicios gratuitos orientados al desarrollo humano y educativo en sectores con alta incidencia de vulnerabilidad.

Foto- Archivo: Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto en estudio de solicitudes del Ejecutivo.

El espíritu de la iniciativa, señala la correspondencia del ministro Posada, es “que la Asociación para la Promoción Humana pueda disponer de los recursos para la ejecución del proyecto antes descrito”. Esta intervención se articula en el contexto de la ley vigente y ofrece un mecanismo de solución inmediata para atender la demanda educativa en el departamento de La Libertad a partir del ejercicio fiscal 2026.

La propuesta podría ser estudiada por la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto citada para reunirse este lunes 9 por la mañana.