Casi 6 millones de salvadoreños están habilitados para votar en 2027 dice organismo

El Salvador avanza en la segunda etapa del ciclo electoral rumbo a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027. (Cortesía: Tribunal Supremo Electoral)

La cantidad de ciudadanos salvadoreños habilitados para participar en las próximas elecciones asciende a cuatro coma ocho millones, según explicó Fernando Velasco, director del Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), quien precisó: “Actualmente hay cuatro punto ocho millones de Documentos Únicos de Identidad (DUI) habilitados para poder ejercer el sufragio”.

Velasco además resaltó la dimensión internacional, indicando que “alrededor de uno punto trece millones de ciudadanos salvadoreños en el exterior también con DUI habilitado para poder ejercer el sufragio”, lo que extiende el alcance del padrón electoral más allá de las fronteras de El Salvador.

A menos de un año de las elecciones nacionales

El Salvador se encuentra a menos de un año de la celebración de las próximas elecciones generales, tras una reforma constitucional que otorga al presidente Nayib Bukele la opción de postularse para un tercer mandato consecutivo y extiende el período presidencial a seis años, luego que han venido siendo de solo cinco.

Como parte de la reorganización electoral, la Asamblea Legislativa, con la bancada mayoritaria con el partido de Nuevas Ideas (NI), sancionó el 31 de julio, en una única sesión sin discusión previa, una modificación de los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, preparando el camino para que Bukele continúe al frente del Ejecutivo de manera ininterrumpida.

El Salvador efectuará sus elecciones nacionales en 2027 (Cortesía TSE).

Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) recordó mediante sus redes sociales que las nuevas fechas incluyen la inscripción de partidos políticos, cuyo plazo finaliza el 31 de agosto de 2026, y la presentación de candidaturas presidenciales, que tendrá como fecha límite el 19 de noviembre de 2026. Los comicios generales se celebrarán el 28 de febrero de 2027, en los cuales también serán elegidos vicepresidente, diputados y consejos municipales.

El proceso de propaganda electoral está programado para iniciar el 27 de octubre de 2026 y terminar el 24 de febrero de 2027. Además, los partidos deberán concretar sus elecciones internas entre el 7 de abril y el 29 de julio de este año.

Respecto a la próxima contingencia administrativa, el funcionario dijo este miércoles en conferencia de prensa que la institución enfrenta en 2026 la mayor renovación masiva de documentos de identidad de su historia reciente. El director ejecutivo del RNPN informó: “Se nos van a vencer alrededor de 1,6 millones de DUIs en el transcurso del año y el primer mes de 2027”, un salto exponencial si se compara con los “alrededor de 109 mil DUIs que vencieron en 2025”. El funcionario aseguró que el organismo ya prepara nuevas herramientas tecnológicas para gestionar de forma eficiente esta elevada demanda.

Preparan preenrolamiento

El preenrolamiento está disponible tanto en los 19 DUI Centros nacionales como en las oficinas internacionales, y únicamente requiere que el joven acuda acompañado de sus padres o con dos testigos, así como que presente cualquier documento con foto, como el carnet estudiantil o de minoridad. Además, por primera vez se omite la necesidad de presentar la partida de nacimiento impresa, ya que esta información reposa en los sistemas digitalizados del Registro Nacional de las Personas Naturales.

La embajada de El Salvador en Estocolmo inicia el servicio permanente de emisión de DUI para la comunidad salvadoreña en Suecia y países vecinos./(Redes de Patricia Godinez)

La ministra Carla Trigueros enfatizó el impacto social y democrático de la medida: “Estamos dándole las herramientas a nuestros jóvenes para que puedan desarrollarse dentro de nuestra sociedad como parte importante en la toma de decisiones y en este caso van a ser parte de esta gran fiesta electoral.” También recordó que “el DUI le va a permitir a nuestros jóvenes realizar trámites bancarios y viajes a países de la región como Honduras y Guatemala”.

Las autoridades resaltaron que la matrícula escolar sigue abierta, por lo que el número de beneficiados podría crecer en las próximas semanas, dado que todos los estudiantes que se inscriban estarán habilitados para acceder al trámite de preenrolamiento y obtener su primer documento de identidad de manera gratuita.