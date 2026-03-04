El Salvador

Agencia Invest anuncia segunda aprobación bajo incentivos fiscales en El Salvador

La confirmación de la autorización para la empresa metalúrgica, Galvanissa, fue comunicada por el titular de la entidad estatal, reflejando el avance de un programa dirigido a promover el crecimiento económico y la generación de empleo en el territorio

La compañía de materiales de construcción inauguró en enero de este año el megaservicio Nejapa en el que invirtió $2 millones, como parte de la expansión de su red en El Salvador. (Foto: Amcham)

La empresa metalmecánica Galvanissa es la segunda en recibir la autorización formal para expandir sus operaciones en El Salvador bajo la Ley de Fomento de la Expansión de Inversiones, lo que permitirá una inversión de USD 40 millones y la creación de 350 empleos directos. Según la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones (Invest), la decisión tiene como objetivo fortalecer el desarrollo económico en el país.

El presidente de Invest in El Salvador, Rodrigo Ayala, informó que dicha empresa representa la segunda aprobación concedida bajo la normativa vigente desde el 24 de enero de 2026. Ayala manifestó en sus redes sociales: “Entregamos la segunda pre calificación de proyecto de expansión, en esta ocasión a Galvanissa, reafirmando el compromiso del sector productivo con el crecimiento del país”.

Tras el anuncio, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) felicitó a su empresa socia por haber obtenido la precalificación de Inversionista otorgado por Invest.

“Esto significa la oportunidad de generar más empleo, logrando así el desarrollo de la industria nacional”, publicó la gremial en sus redes.

Fotografía de archivo de una persona trabajando en una fábrica de aluminio. EFE/ José Pazos

La semana pasada, Invest anunció que el primer proyecto aprobado bajo la nueva Ley corresponde a Productos Alimenticios Diana, que recibió la precalificación oficial para ampliar sus operaciones. De acuerdo con el presidente de Invest, este acuerdo implica una inversión de USD 34 millones y la creación de 200 empleos nuevos dentro de un entorno legal diseñado para atraer capital y fortalecer la economía a través de incentivos tributarios.

Un marco de incentivos fiscales para estimular la inversión

La Ley de Fomento de la Expansión de Inversiones fue aprobada el 14 de enero de 2026 y exige que las firmas postulantes acrediten al menos 10 años de operaciones en El Salvador, admitiendo tanto empresas nacionales como extranjeras, personas jurídicas o naturales. Los sectores alcanzados son variados: textil y confección, agroindustria, alimentos y bebidas, autopartes, electrónica, plásticos, calzado, farmacéutica, productos de construcción, papel y derivados.

El propósito es impulsar el crecimiento económico mediante incentivos fiscales a empresas que realicen ampliaciones igual o superiores a USD 1 millón dentro de El Salvador. Esta legislación posibilita que los proyectos aprobados accedan a créditos tributarios contra el impuesto sobre la renta, que oscilan entre el 10 % y el 30 % del monto invertido, según el valor de la expansión.

Galvanissa presentó su plan de USD 40 millones con el compromiso de crear 350 empleos directos, “fortaleciendo la capacidad productiva”, según la entidad promotora de inversiones.

La empresa metalúrgica inauguró en enero su nuevo megaservicio Nejapa, sumando el establecimiento número sesenta a su red nacional y reforzando su expansión tras más de 40 años de operación en El Salvador. La Secretaría de Comercio e Inversiones informó que requirió una inversión de USD 2 millones y que la nueva sucursal generará más de quince empleos directos, que se suman a los 1,400 puestos de trabajo existentes a nivel nacional.

El secretario de comercio, Miguel Kattán, dirige unas palabras durante la inauguración del megaservicio de la empresa Galvanissa. (Foto: Secretaría de Comercio e Inversiones)

Más de cien empresas buscan expandirse bajo el nuevo esquema

El funcionario informó el mes pasado ante la Asamblea Legislativa que al menos 114 empresas existentes han mostrado intención de acogerse a los beneficios de esta ley. Para conseguir la autorización preliminar, cada compañía debe presentar ante Invest in El Salvador un plan detallado de expansión y cumplir con los requisitos para acceder a los créditos fiscales.

Hasta la fecha se han otorgado dos autorizaciones, una dinámica que, según Invest in El Salvador, “beneficia directamente a la población con nuevas oportunidades de empleo”, y contribuye a crear un ambiente de confianza y reinversión empresarial.

