China incrementa el desequilibrio comercial con Centroamérica, según Expediente Abierto

Informe recomienda considerar en Centroamérica como indispensable fortalecer la capacidad técnica y operativa de cada estado Centroamericano para diseñar, negociar, implementar y evaluar sus relaciones económicas internacionales (Foto elaborada con IA).

La expansión de China en Centroamérica ha generado un marcado desequilibrio comercial, según el informe Comercio asimétrico con China: ¿por qué pierde Centroamérica? del consorcio Expediente Abierto.

Mientras que la región ha buscado en el país asiático nuevas fuentes de inversión y acceso a mercados, los resultados concretos muestran que la asimetría en las relaciones beneficia abrumadoramente a la potencia asiática y limita la capacidad de desarrollo estructural de sus socios centroamericanos.

El informe de Expediente Abierto destaca que, en las dos últimas décadas, el déficit comercial de Centroamérica con China no ha dejado de aumentar.

Esta tendencia se fundamenta en la dinámica de intercambio: el país asiático ha consolidado su papel como principal proveedor de bienes manufacturados, tecnológicos e intermedios. Por el contrario, Centroamérica solo logra exportar principalmente materias primas, productos agroindustriales poco diferenciados y bienes de bajo contenido tecnológico.

El modelo extractivo y las debilidades institucionales agravan los riesgos

La creciente presencia de capitales chinos en sectores estratégicos como minería, infraestructura, energía y telecomunicaciones es motivo de inquietud para los analistas de Expediente Abierto. Advierten que, en países con legislación y control institucional débiles, la expansión empresarial china puede implicar riesgos para la seguridad de datos y la soberanía estatal. El informe señala que, en un contexto de fragilidad regulatoria y escasa fiscalización, aumentan las posibilidades de que empresas vinculadas con Estados poco transparentes adquieran posiciones dominantes en el mercado, generando impactos negativos como degradación ambiental, incremento de conflictos sociales y la pérdida de soberanía sobre recursos clave.

Expediente Abierto atribuye parte de la vulnerabilidad regional a la falta de una estrategia coordinada frente a China, lo que favorece negociaciones fragmentadas y debilita aún más la posición centroamericana frente al gigante asiático.

El documento urge a los gobiernos de la región a avanzar hacia una estrategia regional concertada, capaz de armonizar estándares regulatorios y definir sectores estratégicos comunes. Se recomienda el documento, todos los acuerdos comerciales y de cooperación con China debieran estar alineados con objetivos concretos de desarrollo productivo, y que el acceso a mercados e incentivos se condicione a transferencias tecnológicas, generación de empleo de calidad y fortalecimiento de capacidades locales.

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera china ondea en el exterior del edificio de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) en la Calle Financiera de Pekín, China. 8 de febrero de 2024. REUTERS/Florence Lo

El reporte considera fundamental que el sector privado centroamericano deje atrás perspectivas pasivas y puramente oportunistas ante el mercado chino. Indica que la competitividad regional no puede sostenerse en costos bajos, sino en la diferenciación, calidad, sostenibilidad y valor agregado. Recomienda la inversión en innovación tecnológica, certificaciones internacionales y el desarrollo de marcas territoriales, así como fortalecer la capacidad de inteligencia de mercado y el conocimiento del contexto normativo y cultural chino.

El caso salvadoreño

Desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2018 bajo las administraciones de Salvador Sánchez Cerén y Nayib Bukele, El Salvador ha sustentado sus exportaciones a China en la venta de azúcar.

El volumen exportado creció en 2015 y alcanzó su pico en 2018 con USD 78.40 millones en azúcar. Este crecimiento, no obstante, no se mantuvo: en 2023, la exportación de azúcar al gigante asiático se redujo a cero. Fuera de este producto, las ventas salvadoreñas a China incluyen ropa, aluminio, manufacturas y cables eléctricos, aunque en volúmenes considerablemente menores.

Respecto a las importaciones, El Salvador depende en buena medida de maquinaria, equipos tecnológicos, plásticos, vehículos y otros bienes de alto valor agregado procedentes de China.

El informe indica que la superior competitividad china en los sectores textil y de confección imposibilita que El Salvador transforme estos productos en la base de su oferta exportable, lo que limita el margen de diversificación y sofisticación de su economía.

Durante 2024, El Salvador importó desde China USD 2.688,57 millones, equivalentes al 17,32 % del total de sus adquisiciones externas en ese periodo, según la información publicada por Expediente Abierto.

Este volumen convierte a China en uno de los principales socios comerciales de El Salvador en el campo de las importaciones. En marcado contraste con el flujo importador, las exportaciones de El Salvador a China sumaron tan solo USD 52,76 millones en 2024, lo que equivale al 0,95 % del total anual exportado por el país.

Entre las exportaciones salvadoreñas, las prendas de vestir son de los principales productos de exportación y han ganado cierto protagonismo en las exportaciones a China. No obstante, China es altamente competitiva en este rubro, por lo que El Salvador tiene pocas posibilidades para hacer de este tipo de bien un tractor de sus exportaciones a la nación asiática a largo plazo, advierte el estudio.

De acuerdo con el análisis de Expediente Abierto, la combinación de importaciones elevadas y exportaciones reducidas evidencia la predominancia de una relación bilateral importadora, en la que El Salvador depende ampliamente de tecnología, maquinaria y productos manufacturados provenientes de China, mientras que su capacidad de inserción exportadora en ese mercado permanece restringida tanto en volumen como en variedad de bienes.