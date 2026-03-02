Reserva de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña cae por debajo del 50% antes del periodo vacacional

Una crisis silenciosa pone en alerta a hospitales y voluntarios. El llamado de Evelyn Valdez resalta la importancia de la solidaridad en tiempos críticos. La llegada del periodo vacacional agrava la situación (Foto cortesía CRS)

Las reservas de sangre en el Centro de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña (CRS) se encuentran actualmente en una situación delicada. Según Evelyn Valdez, promotora de la institución, “nuestras reservas se encuentran abajo del cincuenta por ciento debido a las diferentes emergencias que se nos presentan y las solicitudes de los diferentes hospitales”, señaló Valdez, quien recalcó este domingo la urgencia de enfrentar la inminente llegada del período vacacional.

El llamado a la acción cobra relevancia ante la baja participación ciudadana. “El promedio de personas que vienen a donar es aproximadamente un diez por ciento debido a que la sensibilización con respecto a la donación altruista es bien baja”, advirtió Valdez a la Red Salvadoreña de Medios, quien insistió en la invitación a que más personas acudan al centro y contribuyan a cubrir la demanda creciente de pacientes en emergencia.

La necesidad de transfusiones responde, principalmente, a accidentes viales y cirugías de urgencia. Valdez explicó: “más del cincuenta por ciento... donde mayormente son accidentes de tránsito, los cuales se necesitan... alguna transfusión o por alguna... operación que le vayan a realizar debido a la emergencia”.

Quienes decidan donar tienen ante sí un proceso breve y accesible. Valdez indicó que “el primero es que al momento de la inscripción usted presenta su Documento Único de Identidad, o sea su DUI. En dado caso, su carnet de residente o pasaporte”. Completado el registro con la información esencial del donante, se realiza una entrevista confidencial para evaluar la aptitud médica antes de proceder a la extracción.

Ante un panorama preocupante, la baja participación amenaza la respuesta ante situaciones graves. Cruz Roja afronta desafíos crecientes mientras hospitales dependen de la generosidad de unos pocos (Foto cortesía CRS)

La invitación a la donación de sangre surgió este domingo en que la fundación “We Love U” realizó una jornada de donación de sangre, en la que 27 personas pudieron hacer efectiva su donación. “Agradecemos a los miembros de la fundación por unirse con su generosidad y donar sangre que nos ayuda a mantener activas las reservas de componentes sanguíneos para quienes necesitan este importante recurso”, informó CRS.

450 mililitros donados pueden salvar hasta tres personas

Acorde a la Cruz Roja Internacional cada tres segundos una persona necesita recibir sangre y una de cada dos personas requerirá una transfusión a lo largo de su vida. Estas cifras, divulgadas por donarsangre.org, evidencian el papel insustituible que cumple la donación de sangre en la atención médica actual y los desafíos que aún enfrenta el sistema para garantizar la disponibilidad de este recurso vital.

Solo el 5% de los posibles donantes se acerca a dar sangre cada año, aunque uno de cada diez pacientes hospitalizados la necesita. La brecha entre la demanda constante y el bajo nivel de donaciones subraya la urgencia de concientizar sobre la importancia de este acto altruista, que en cuestión de minutos puede transformar múltiples vidas acorde al organismo.

El proceso abre puertas a un acto solidario fundamental. Requisitos simples y confidencialidad aseguran seguridad para todos. La escasez de reservas vuelve vital cada contribución (Foto cortesía CRS)

En un solo procedimiento, que incluye tanto la extracción como el reposo posterior y nunca supera los 30 minutos, una persona dona 450 mililitros de sangre. Según detalla la Cruz Roja Española a través de donarsangre.org, esa cantidad es fraccionada para obtener hematíes (glóbulos rojos), plasma y plaquetas. Cada uno de estos componentes puede ser transfundido a distintos pacientes según sus necesidades clínicas.

La sangre recolectada es fundamental para el tratamiento de anemias, una amplia gama de enfermedades oncológicas, así como procedimientos quirúrgicos y trasplantes de órganos. Además, resulta imprescindible en la asistencia a víctimas de accidentes, quemaduras graves o hemorragias severas, cubriendo necesidades médicas a lo largo de todo el espectro asistencial, instruye.