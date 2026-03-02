El Salvador

Reserva de sangre de la Cruz Roja Salvadoreña cae por debajo del 50% antes del periodo vacacional

La institución reporta una disminución significativa en los donativos y advierte sobre la necesidad urgente de cubrir la demanda de transfusiones generada por accidentes y procedimientos médicos en aumento

Guardar
Una crisis silenciosa pone en
Una crisis silenciosa pone en alerta a hospitales y voluntarios. El llamado de Evelyn Valdez resalta la importancia de la solidaridad en tiempos críticos. La llegada del periodo vacacional agrava la situación (Foto cortesía CRS)

Las reservas de sangre en el Centro de Sangre de Cruz Roja Salvadoreña (CRS) se encuentran actualmente en una situación delicada. Según Evelyn Valdez, promotora de la institución, “nuestras reservas se encuentran abajo del cincuenta por ciento debido a las diferentes emergencias que se nos presentan y las solicitudes de los diferentes hospitales”, señaló Valdez, quien recalcó este domingo la urgencia de enfrentar la inminente llegada del período vacacional.

El llamado a la acción cobra relevancia ante la baja participación ciudadana. “El promedio de personas que vienen a donar es aproximadamente un diez por ciento debido a que la sensibilización con respecto a la donación altruista es bien baja”, advirtió Valdez a la Red Salvadoreña de Medios, quien insistió en la invitación a que más personas acudan al centro y contribuyan a cubrir la demanda creciente de pacientes en emergencia.

La necesidad de transfusiones responde, principalmente, a accidentes viales y cirugías de urgencia. Valdez explicó: “más del cincuenta por ciento... donde mayormente son accidentes de tránsito, los cuales se necesitan... alguna transfusión o por alguna... operación que le vayan a realizar debido a la emergencia”.

Quienes decidan donar tienen ante sí un proceso breve y accesible. Valdez indicó que “el primero es que al momento de la inscripción usted presenta su Documento Único de Identidad, o sea su DUI. En dado caso, su carnet de residente o pasaporte”. Completado el registro con la información esencial del donante, se realiza una entrevista confidencial para evaluar la aptitud médica antes de proceder a la extracción.

Ante un panorama preocupante, la
Ante un panorama preocupante, la baja participación amenaza la respuesta ante situaciones graves. Cruz Roja afronta desafíos crecientes mientras hospitales dependen de la generosidad de unos pocos (Foto cortesía CRS)

La invitación a la donación de sangre surgió este domingo en que la fundación “We Love U” realizó una jornada de donación de sangre, en la que 27 personas pudieron hacer efectiva su donación. “Agradecemos a los miembros de la fundación por unirse con su generosidad y donar sangre que nos ayuda a mantener activas las reservas de componentes sanguíneos para quienes necesitan este importante recurso”, informó CRS.

450 mililitros donados pueden salvar hasta tres personas

Acorde a la Cruz Roja Internacional cada tres segundos una persona necesita recibir sangre y una de cada dos personas requerirá una transfusión a lo largo de su vida. Estas cifras, divulgadas por donarsangre.org, evidencian el papel insustituible que cumple la donación de sangre en la atención médica actual y los desafíos que aún enfrenta el sistema para garantizar la disponibilidad de este recurso vital.

Solo el 5% de los posibles donantes se acerca a dar sangre cada año, aunque uno de cada diez pacientes hospitalizados la necesita. La brecha entre la demanda constante y el bajo nivel de donaciones subraya la urgencia de concientizar sobre la importancia de este acto altruista, que en cuestión de minutos puede transformar múltiples vidas acorde al organismo.

El proceso abre puertas a
El proceso abre puertas a un acto solidario fundamental. Requisitos simples y confidencialidad aseguran seguridad para todos. La escasez de reservas vuelve vital cada contribución (Foto cortesía CRS)

En un solo procedimiento, que incluye tanto la extracción como el reposo posterior y nunca supera los 30 minutos, una persona dona 450 mililitros de sangre. Según detalla la Cruz Roja Española a través de donarsangre.org, esa cantidad es fraccionada para obtener hematíes (glóbulos rojos), plasma y plaquetas. Cada uno de estos componentes puede ser transfundido a distintos pacientes según sus necesidades clínicas.

La sangre recolectada es fundamental para el tratamiento de anemias, una amplia gama de enfermedades oncológicas, así como procedimientos quirúrgicos y trasplantes de órganos. Además, resulta imprescindible en la asistencia a víctimas de accidentes, quemaduras graves o hemorragias severas, cubriendo necesidades médicas a lo largo de todo el espectro asistencial, instruye.

Temas Relacionados

Centro de Sangre Cruz RojaEl SalvadorCruz Roja SalvadoreñaEvelyn ValdezDonación de SangreEmergencias Médicas

Últimas Noticias

Honduras y Guatemala condenan los ataques de Irán en Medio Oriente

La administración hondureña considera que la reciente ofensiva con misiles y drones causa riesgos para la estabilidad internacional, e implica amenazas para civiles y comunidades extranjeras en varias naciones, incluidas personas de origen hondureño

Honduras y Guatemala condenan los

El déficit comercial de Nicaragua cae a $2,490.6 millones en 2025, el 12.6 % del PIB, según el Banco Central

El valor total de las ventas externas alcanzó los $8,908,9 millones, destacando el avance del 27.1 % en mercancías

El déficit comercial de Nicaragua

La República Dominicana figura entre los países líderes en protección marina

El informe elaborado por la Cepal destaca que el territorio dominicano mantiene un avance notable en la conservación de áreas marítimas, ubicándose por encima del estándar regional fijado para 2020 y superando a numerosos Estados de la región

La República Dominicana figura entre

La directora regional del PNUD realizará visita oficial a Honduras

El encuentro se centrará en el fortalecimiento de acuerdos interinstitucionales, la evaluación de iniciativas en la universidad pública y la planificación de nuevas estrategias conjuntas entre el Estado y la organización global

La directora regional del PNUD

El Consejo Superior del Trabajo de El Salvador avanza en anteproyecto para formalizar economía

La entidad tripartita de El Salvador trabaja en los ajustes legales que permitan presentar una propuesta al despacho presidencial, con el propósito de reforzar la inclusión laboral y responder a las exigencias de la población económicamente activa

El Consejo Superior del Trabajo

TECNO

Cómo escuchar la radio en

Cómo escuchar la radio en el móvil: métodos y desafíos más comunes

¿Buscas reemplazo a Discord?: estas son las cinco alternativas ideales para startups en 2026

Cómo sacar el máximo partido a HBO Max: 10 funciones y consejos clave

Cómo tener internet ultrarrápido en casa usando tecnología Li-Fi

Elon Musk advierte sobre el límite de datos disponibles para entrenar inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Delroy Lindo aborda el incidente

Delroy Lindo aborda el incidente del insulto racial en los premios BAFTA y recibe una ovación de pie

Shia LaBeouf dice que no está interesado en rehabilitación tras su arresto en Nueva Orleans

Matthew Lillard revela el único objeto que se arrepiente de no haber tomado del set de ‘Scream’

‘House of Cards’: Kevin Spacey testificará que estaba demasiado enfermo para rodar la última temporada

La verdera razón por la que Netflix se retiró de la puja por Warner Bros: “Somos constructores, no compradores”

MUNDO

Qué puede enseñarle al mundo

Qué puede enseñarle al mundo la estrategia china de envejecimiento activo como motor económico del país

Tras el aval del Reino Unido a EEUU para usar sus bases militares, un drone atacó una instalación británica en Chipre

Honduras y Guatemala condenan los ataques de Irán en Medio Oriente

Un incendio obligó a cerrar un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos en medio de los ataques iraníes

Tensión en Medio Oriente: el precio del petróleo se dispara y caen las bolsas en Asia