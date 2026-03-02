Proyecto de vivienda social generará más de 5,000 empleos en El Salvador

El proyecto habitacional Amena Comalapa generará más de 5.000 empleos en el sector construcción en San Juan Talpa, La Paz Oeste. (Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

El desarrollo del nuevo proyecto habitacional de interés social Amena Comalapa en el distrito de San Juan Talpa, departamento de La Paz Oeste, permitirá la creación de más de 5,000 empleos en el sector construcción y representa una oportunidad para atender la demanda de familias salvadoreñas que carecen de vivienda propia.

Esta iniciativa, respaldada por el gobierno de El Salvador es acompañada por un entorno de inversión privada en crecimiento, que responde al objetivo de consolidar el acceso a viviendas asequibles, con una proyección que supera las 1,400 unidades habitacionales construidas, según estimaciones de autoridades y cifras recopiladas por OPAMSS.

Más de $5,100 millones en proyectos impulsan el sector construcción

El auge de la construcción en El Salvador se explica, en buena medida, por la magnitud de las inversiones actuales. De acuerdo con Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Oficina de Planificación del área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), la cartera de inversión privada en este rubro supera los $5,100 millones.

Esto representa una dinámica de crecimiento que, según datos de la Cámara Salvadoreña de la Construcción (CASALCO), ya tiene al menos $3,000 millones en ejecución.

Rodríguez detalló en la entrevista matutina Diálogo 21 que, si bien el proyecto Amena Comalapa se desarrolla fuera del área de responsabilidad directa de la OPAMSS, la institución colabora activamente con el sector privado en distintas etapas. El funcionario enfatizó la importancia de realizar análisis de prefactibilidad para definir los lugares óptimos donde invertir y evaluar condiciones del suelo y viabilidad financiera de cada proyecto.

La inversión privada en construcción supera los $5,100 millones en El Salvador, impulsando la expansión habitacional y el crecimiento económico. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Este nivel de colaboración público-privada incide directamente en la planificación y decisión ejecutiva, para asegurar que los proyectos tengan impacto y sostenibilidad. “Aunque está fuera del área que tiene OPAMSS como responsabilidad, como institución tenemos el compromiso de apoyar al sector privado en diferentes aristas; una de estas es tener la capacidad de prefactibilizar un proyecto, sobre todo de este segmento para que haya una buena decisión ejecutiva sobre dónde hacer la inversión, cómo está el suelo y, principalmente, que en estos proyectos el tema financiero es importante”, explicó Rodríguez.

El proyecto Amena Comalapa y su impacto en el empleo

Con la construcción del complejo habitacional Amena Comalapa, se contempla la ejecución inicial de 1,400 viviendas, lo que se traduce en un estimado de 5,000 puestos de trabajo temporales para el sector construcción. Esta cifra podría aumentar a medida que avance la obra. El diseño estratégico del complejo, ubicado a solo diez minutos del Aeropuerto Internacional de El Salvador, responde a la búsqueda de soluciones concretas para la población sin acceso a casa propia, así como al impulso de políticas públicas orientadas al bienestar social.

La iniciativa, anunciada por autoridades la última semana de febrero, forma parte de un esfuerzo mayor para establecer una legislación específica sobre vivienda social. Rodríguez resaltó que están trabajando en el impulso de una ley para definir la asequibilidad y regulación de este tipo de proyectos.

Rodríguez precisó: “Se han dado iniciativas del sector privado para ejecutar proyectos de este tipo”, en referencia al enfoque mixto, donde la inversión pública permite la colocación de capital privado de forma ordenada y segura.

Representantes de Punto y Amena Comalapa celebran la colocación de la primera piedra del proyecto habitacional en San Juan Talpa, La Paz Oeste, marcando el inicio de una nueva fase de desarrollo. (Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador)

El 53% de la nueva inversión se destina a vivienda en el sector construcción

El dinamismo de la construcción se refleja en la distribución de la inversión. La vivienda representa el 53% del total de recursos nuevos orientados al sector, consolidando su posición como el motor central de la actividad. El rubro logístico absorbe el 12.9%, mientras que turismo y usos mixtos suman un 12,4% adicionales, con especial énfasis en el crecimiento de la zona de San Salvador Oeste.

La cadena de suministros asociada a la industria también se ha ampliado de manera significativa. De acuerdo con Rodríguez, el incremento en los suministros alcanza el 40%, mientras que los servicios vinculados al sector han registrado un crecimiento del 50%.

La diversificación y crecimiento sostenido del sector encuentran soporte en una planificación estratégica, donde la articulación entre inversión pública y privada es fundamental para el éxito y la continuidad de los proyectos. Rodríguez afirmó que “tanto la seguridad como la inversión pública son temas ancla que utilizamos para ir planificando. Todo lo que es inversión pública nos sirve para ir colocando la inversión privada como debe ser”.

Otras obras como el bypass de Apopa, buscan favorecer la eficiencia en áreas metropolitanas. Rodríguez consideró que este tipo de infraestructuras permiten diseñar planes de incentivos y desarrollo urbano alineados con la evolución de la inversión. El funcionario explicó: “Ahora ya no vemos el tema de inversión por sí solo, sino que lo vemos en coordinación con la inversión pública”.

El proyecto Amena Comalapa se inscribe así en un patrón de crecimiento coordinado, donde los factores de planificación, inversión y empleo avanzan conjuntamente para responder a las necesidades estructurales del país.