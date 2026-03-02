El Salvador impulsa el auge de sus exportaciones no tradicionales y redefine su perfil comercial en Centroamérica

En 2025, las exportaciones salvadoreñas superaron los USD 6,400 millones, impulsadas por sectores no tradicionales, según el BCR (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Salvador atraviesa un momento clave en su comercio exterior, marcado por el crecimiento sostenido de las exportaciones no tradicionales, que superan con holgura a los envíos históricos de café o azúcar.

Según estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR), estas ventas internacionales con valor agregado se están consolidando como el principal motor de expansión económica, y es aquí donde radica la nueva cara del perfil exportador nacional.

Los últimos datos oficiales muestran que en el acumulado de 2025, el total de exportaciones salvadoreñas alcanzó los 6,428,5 millones de dólares, lo que representa un incremento del 1.9% respecto a 2024, con un crecimiento de volumen del 2,9% hasta 3,560,7 millones de kilogramos exportados.

De ese total, los sectores no tradicionales que incluyen manufacturas con valor agregado, bienes creativos, plásticos, textiles especializados y servicios exportables, son los más dinámicos. En informes el BCR detalló que estas exportaciones alcanzaron alrededor de 5,547, 8 millones, con un crecimiento del 5,6% respecto al año anterior, reflejo de una diversificación que ya no depende de productos básicos.

Las exportaciones acumuladas no maquila de El Salvador sumaron 5,547.8 millones de dólares en 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) (Foto cortesía BCR).

Este avance contrasta con la menor contribución del segmento tradicional (café, azúcar y camarón), que mostró cifras mucho más modestas dentro del total exportado. El BCR confirma que este comportamiento se repite desde años anteriores, cuando las exportaciones no tradicionales ya dominaban la participación global en el comercio exterior salvadoreño.

Sectores dinámicos y diversificación: el nuevo motor exportador

La fuerza exportadora no tradicional se explica por varios sectores. Dentro del conjunto de exportaciones no tradicionales, las T-shirts y camisetas de punto lideran con fuerza.

Según datos del BCR, estos productos representan aproximadamente el 7,7% del total exportado en 2025, seguido por suéteres, pulóveres y artículos similares, lo que subraya la competitividad del rubro textil con valor agregado dentro de la región.

Productos plásticos destinados principalmente al transporte y envasado también son una parte importante de la agenda exportadora, con cerca del 4,9% de participación entre los bienes comercializados, sumándose a una ola de manufacturas con mayor contenido tecnológico y diseño.

Los principales productos de exportación no maquila en 2025 incluyeron artículos plásticos, camisetas de punto, suéteres, azúcar, papel higiénico (Foto cortesía BCR).

Aunque las cifras del BCR se centran mayormente en bienes físicos, otras fuentes sectoriales muestran que segmentos como diseño, moda contemporánea, software y aplicaciones digitales están elevando el valor agregado de la canasta exportadora salvadoreña, acentuando la apuesta por industrias creativas e innovadoras.

El BCR, El Salvador exportó aproximadamente 148,5 millones en bienes creativos en 2022, con el diseño representando el 44,8% del total, seguido por artesanías, edición, nuevos medios y productos audiovisuales. La participación salvadoreña lidera la región, con un 46% del total centroamericano en este rubro, reportó El Urbano.

Paralelamente a los bienes físicos, las exportaciones de servicios han ganado importancia. El Salvador ha visto crecimientos en servicios tecnológicos y exportaciones vinculadas a software y tecnologías de la información.

Este dinamismo incluye rubros emergentes como bienes tecnológicos: hasta noviembre de 2024, El Salvador exportó alrededor de 25,2 millones en productos tecnológicos, con aumentos en componentes de comunicación electrónica y equipo de consumo tecnológico, según el BCR.

Diversificación de destinos y transformación del perfil exportador

El patrón de destinos también se está diversificando. Estados Unidos sigue liderando con más de 2,086 millones en compras internacionales, mientras países centroamericanos como Guatemala y Honduras figuran entre los principales compradores.

Estados Unidos, Guatemala y Honduras encabezaron la lista de principales destinos de las exportaciones (Foto cortesía BCR).

El auge de exportaciones no tradicionales representa una reconfiguración relevante de la estructura productiva del país. En lugar de depender mayoritariamente de productos básicos, El Salvador está exportando bienes con mayor contenido tecnológico, procesamiento y diseño, lo que tiende a generar mejores salarios, encadenamientos productivos y oportunidades para las pymes exportadoras, según datos del BCR.