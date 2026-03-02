El Ministerio de Obras Públicas concluye intervención en zona afectada por cárcava en San Salvador

La obra de mitigación en Santa Eduviges, Soyapango, implicó la intervención de 16.000 metros cuadrados para proteger a más de 700 estudiantes y miles de residentes. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

La finalización de las obras de mitigación en la colonia Santa Eduviges, en Soyapango al oriente de San Salvador, marca el cierre de un proceso que abarcó la intervención de 16,000 metros cuadrados y representó una inversión mayor a $3 millones, según el Ministerio de Obras Públicas (MOP).

Este esfuerzo responde a la urgente necesidad de proteger a miles de residentes y en especial a los más de 700 estudiantes de la escuela local que se encontraban en riesgo por el avance constante de una cárcava que desde hace más de una década amenazaba con arrasar las construcciones.

El área afectada evidenciaba daños acumulados desde 2013, cuando el colapso de una tubería de aguas negras precipitó la formación de la cárcava. La obra no solo estabilizó el terreno, sino que también incluyó la instalación de drenajes y canaletas, la reconstrucción de descargas de aguas pluviales con anclajes en taludes.

En palabras del ministro Rodríguez: “Para este invierno las familias de la zona ya no serán afectadas por las lluvias, que amenazaban con su vida”, subrayó durante la conferencia en el sitio de la obra.

El Ministerio de Obras Públicas invirtió más de $3 millones en la estabilización del terreno, instalación de drenajes y reconstrucción de canaletas para evitar riesgos por lluvias. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

La intervención, desarrollada desde 2024 comprendió el relleno de más de 10,000 metros cúbicos de material y la consolidación de zonas de retiro para casas afectadas. Rodríguez detalló: “Se han intervenido más de 16,000 metros cuadrados, aproximadamente, entre los taludes”.

La escuela ubicada en el área más vulnerable, que diariamente recibe a más de 700 estudiantes, será ahora intervenida integralmente como parte del programa Dos Escuelas por Día, según informaron las autoridades.

La renovación ejecución estimada de 60 días e iniciará de forma inmediata, para transformar el centro en un espacio seguro y de primer nivel. Además, Rodríguez aseguró la reconstrucción de una cancha de básquetbol y el compromiso de recuperar y mejorar la cancha de fútbol anexa, que estuvo en peligro de perderse junto con el avance de la cárcava.

Con las obras en Santa Eduviges, el beneficio inmediato se extiende a más de 60,000 personas en el municipio. El ministro recordó que la magnitud de la problemática fue ignorada por gestiones anteriores.

“Esta cárcava, por ejemplo, data de antes del año 2013 si se hubiera intervenido en el momento, hubiera costado muy poco, quizá unos $50 dólares o menos”, señaló a través de una conferencia.

La intervención incluyó el relleno de más de 10.000 metros cúbicos y la creación de zonas de retiro para proteger viviendas amenazadas por la cárcava desde 2013. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Financiamiento internacional y nuevas obras inminentes

La obra en Santa Eduviges es parte de un programa nacional de mitigación de riesgos promovido por el MOP para enfrentar el impacto de las lluvias, la vulnerabilidad del terreno y la infraestructura. Rodríguez anticipó una inversión cercana a los $250 millones en obras de estabilización y control de inundaciones a nivel nacional, con financiamiento proveniente de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El ministro señaló que el BIDaprobó $150 millones en fondos para un programa de resiliencia al cambio climático que posibilitará nuevas intervenciones en otras zonas críticas como la colonia Santa Lucía, la Colonia Médica y el sector del Trovador en San Salvador, entre otros puntos del país.

A este monto se suma el aporte directo del MOP, que asciende a unos $100 millones, y otros préstamos internacionales para obras específicas en áreas de alto riesgo como La Canoa, en el oriente del país, donde se ejecutará una obra de $8.6 millones para reducir las inundaciones del río Grande de San Miguel.

Así se encontraba el Complejo Educativo Santa Eduviges, Soyapango, antes de ser intervenido por las autoridades. (Foto cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Además se contempla obras de drenaje para eliminar riesgos de inundación, como la prevista en el sector Hermano Lejano, con una inversión de más de $10 millones.

Los proyectos, según declaró Rodríguez ya cuentan con procesos de licitación en curso y se prevé el inicio de nuevas obras antes de finalizar el año.