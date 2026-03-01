El Salvador registra más de 25,000 inmuebles inscritos en el primer bimestre de 2026 y mantiene dinamismo en la creación de empresas

El alza en la creación de empresas se mantiene en el primer mes del año, según el director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros. /(Freepik)

En lo que va del año 2026, el Centro Nacional de Registros (CNR) reporta la inscripción de 25,381 inmuebles, una cifra que equivale a $720 millones, según datos oficiales difundidos por el director ejecutivo del CNR, Camilo Trigueros. Este comportamiento refleja la continuidad de una tendencia positiva que se consolidó en 2025, cuando se efectuaron 151,567 transferencias de dominio, generando un movimiento superior a $4,212 millones en el mercado inmobiliario salvadoreño. El incremento interanual en las transferencias de dominio alcanzó el 13%, impulsado tanto por la recuperación de zonas residenciales antes afectadas por la violencia, como por el renovado interés de inversionistas y ciudadanos residentes en el exterior.

Trigueros explicó en entrevista con el Noticiero Hechos, de Canal 12, que el proceso de transferencia de dominio responde principalmente a operaciones de compraventa, aunque también se registran casos de donaciones y herencias. Un estudio interno del CNR identificó que, en años recientes, las compraventas en colonias bajo control de pandillas eran prácticamente inexistentes debido a la falta de compradores y al temor de los propietarios a vender. Actualmente, tras mejoras en las condiciones de seguridad, estas zonas experimentan una reactivación del mercado inmobiliario, con participación de inversionistas nacionales, extranjeros y miembros de la diáspora salvadoreña.

El dinamismo del sector inmobiliario se suma al crecimiento sostenido de la actividad empresarial en el país. De acuerdo con datos publicados por Infobae el 4 de enero, El Salvador cerró 2025 con la creación de 8,373 nuevas empresas y más de 13,000 solicitudes de registro de marca, alcanzando cifras récord para la economía nacional. El crecimiento interanual en la conformación de nuevas empresas fue del 11%, mientras que las solicitudes de marca aumentaron un 18%, con especial énfasis en los sectores de gastronomía y comercio. Entre los factores que explican esta expansión se encuentran la digitalización de trámites, la simplificación de procesos y la implementación de figuras jurídicas más accesibles, como las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

El mercado inmobiliario en El Salvador experimenta un notable crecimiento. Donde antes nadie se atrevía a comprar por el asedio de las pandillas, ahora salvadoreños en el exterior e inversionistas ven una gran oportunidad./ (Video: Noticiero Hechos de Canal 12)

El inicio de 2026 mantiene la tendencia al alza. Según datos oficiales, solo en enero se constituyeron cerca de 900 nuevas entidades, lo que proyecta que, de mantenerse el ritmo actual, El Salvador podría superar las 10,000 empresas creadas al finalizar el año. La digitalización de los servicios del CNR permite que el 70% de los usuarios obtenga respuesta a sus trámites en menos de 24 horas, lo que ha fortalecido la confianza de los inversionistas y emprendedores.

La recuperación del sector inmobiliario y el auge en la creación de empresas se explican, en parte, por la percepción de mayor seguridad, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento institucional. De acuerdo con el balance presentado por Trigueros en medios radiales y televisivos, la mayoría de las nuevas empresas corresponden a sectores de servicios y comercio, con énfasis en pequeñas empresas familiares y emprendimientos gastronómicos. Además, la eliminación de barreras burocráticas y la gratuidad de trámites electrónicos han sido determinantes para el aumento de la formalización empresarial.

En 2025, la demanda de servicios del CNR creció un 11.1%, con más de 130,000 atenciones registradas a nivel nacional. El Instituto Adam Smith de la Universidad de la Florida ubicó a El Salvador en la quinta posición de facilidad para abrir una empresa en Latinoamérica, subiendo quince posiciones respecto a años previos. Las autoridades anticipan que la continuidad de las reformas y la ampliación de los servicios digitales mantendrán el ritmo de crecimiento en ambos rubros durante 2026.