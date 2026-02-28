El Salvador

The Black Pirate: La película que puso los paisajes salvadoreños en las pantallas del mundo

El rodaje de una cinta internacional en Panchimalco marcó el inicio de una nueva etapa para el país, integrando elementos culturales salvadoreños y proyectando su imagen en el contexto cinematográfico estadounidense

El rodaje de The Black Pirates en 1954 convirtió a Panchimalco, El Salvador, en escenario de una superproducción de Hollywood.

En junio de 1954, el rugido de los motores y el destello de las cámaras de Hollywood interrumpieron la paz colonial de un pequeño rincón centroamericano. Un grupo de estrellas internacionales, acostumbradas a los reflectores de California, desembarcó en El Salvador no para una gala, sino para una aventura: el rodaje de “The Black Pirates” (Los Piratas Negros), una producción que pretendía ser la carta de presentación de la “belleza salvaje” del país ante el mundo.

Bajo la visión del director Allen H. Miner, la película se convirtió en un hito histórico. No solo fue una ambiciosa coproducción entre empresarios de Estados Unidos, México y El Salvador, sino que formó parte de una estrategia estatal durante el gobierno de Óscar Osorio (1950-1956) para fomentar el turismo y colocar al país en el mapa de la industria cinematográfica global.

Hollywood en Panchimalco: Entre piratas y leyendas

La trama, basada en la novela El Torbellino de Johnston McCulley (creador del legendario Zorro), narra la travesía de un grupo de piratas en busca de un tesoro oculto bajo el altar mayor de una parroquia. El escenario elegido para esta “humilde parroquia al sur de San Salvador” fue la histórica villa de Panchimalco.

Para los habitantes de la época, la llegada del elenco fue un evento surrealista. El protagonista, Anthony Dexter, quien ya gozaba de fama internacional, lideraba la banda de bucaneros. Junto a él, la deslumbrante actriz ítalo-mexicana Martha Roth y el icónico Lon Chaney Jr, famoso por sus interpretaciones de monstruos en el cine de terro, completaban el triunvirato de estrellas que caminaron por las calles empedradas de la zona.

La proyección internacional de The Black Pirates posicionó a El Salvador como destino turístico y cinematográfico durante la década de 1950.

La producción no escatimó en esfuerzos para lograr el realismo histórico. Se dice que, para evitar anacronismos, se retiraron postes del tendido eléctrico en el centro de Panchimalco. Incluso el sagrado convento local fue transformado temporalmente en una bulliciosa cantina para el filme, un cambio que alimentó leyendas locales durante décadas.

Un set de filmación a escala nacional

Aunque Panchimalco fue el corazón de la historia, la producción de Hollywood aprovechó la diversidad geográfica salvadoreña. Lo que en la pantalla se presentaba como el arribo al Golfo de Fonseca, en realidad se rodó en las aguas volcánicas del Lago de Ilopango. Asimismo, las imponentes formaciones rocosas de La Puerta del Diablo sirvieron como telón de fondo para persecuciones y escenas de tensión, elevando la majestuosidad de la cinta.

Lo más extraordinario de “The Black Pirates” fue la integración de la comunidad local. Ante la falta de un presupuesto masivo para extras, la producción recurrió a los habitantes de Panchimalco y a miembros de la Guardia Nacional. Sin experiencia previa y sin miedo a las lentes de 35mm, los pobladores actuaron de forma espontánea, convirtiendo la película en un valioso registro etnográfico y un retrato pintoresco de la vida salvadoreña de los años 50.

Locaciones emblemáticas como el Lago de Ilopango y La Puerta del Diablo aparecieron en escenas clave de la película The Black Pirates.

“Había gritos, disparos y escenas de castigos a latigazos que escandalizaban a los vecinos, poco acostumbrados al estruendo de un set cinematográfico”, relatan las crónicas locales sobre aquellos días de rodaje.

El legado de los “Piratas Negros”

Exhibida con éxito en salas de Estados Unidos y México, la película cumplió su objetivo inicial: mostrar que El Salvador poseía paisajes capaces de competir con cualquier locación internacional. Sin embargo, más allá del marketing turístico, la cinta dejó una marca indeleble en la identidad cultural de Panchimalco.

A pesar de que el filme muestra a los piratas arrancando ladrillos del altar de la iglesia colonial en busca del cofre del tesoro, el verdadero tesoro que quedó fue el testimonio fílmico de una nación que, por unos meses, fue el epicentro del glamour y la acción del Hollywood clásico. “The Black Pirates” no fue solo cine; fue el momento en que El Salvador se atrevió a soñar en tecnicolor.

