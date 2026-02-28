Los niños menores de nueve años lideran los casos de quemaduras en El Salvador

Niños menores de nueve años son el grupo con más casos de quemaduras en El Salvador, según el Ministerio de Salud. - crédito Colprensa

Niños menores de nueve años representan el grupo más afectado por quemaduras en El Salvador, una tendencia que preocupa a las autoridades sanitarias y que demanda la atención de la sociedad ante la persistencia de estos accidentes, frecuentemente asociados a situaciones domésticas en zonas rurales. El 54.41% de los casos reportados implica el contacto con líquidos calientes, una modalidad de accidente que no solo predomina en las cifras actuales, sino que es señalada por organizaciones especializadas como la causa principal en la experiencia clínica con pacientes infantiles.

Hasta el 14 de febrero, el Ministerio de Salud (Minsal) ha registrado 261 personas que fueron atendidas de emergencia por quemaduras, según reportó el boletín epidemiológico más reciente. De este total, 61 víctimas corresponden a niños de 0 a 9 años, situando a este grupo etario como el principal afectado, seguido por adolescentes entre 10 y 19 años con 48 casos y adultos jóvenes de 20 a 29 años con 47 casos.

El 54,41% de los casos de quemaduras en El Salvador ocurre por contacto con líquidos calientes, principal causa infantil. - crédito Freepik

Accidentes con líquidos calientes son la principal causa de quemaduras infantiles

La organización Shriners El Salvador, que coordina esfuerzos con el Minsal en la atención de niños quemados, detalló que ocho de cada diez casos se deben a accidentes con agua u otras bebidas hirviendo, cernada de maíz (insumo común en la preparación de grano en zonas rurales) o melaza caliente. El presidente del Club Shriners, Juan Carlos Otaegui, explicó que aunque en diciembre la manipulación de pólvora incrementa los accidentes, durante el resto del año “el 80% de los niños quemados en El Salvador ocurren por accidentes domésticos durante todo el año”.

Por tipo de accidente, el ministerio informó que el 22% de las lesiones corresponde a contacto directo con llamas y otro 22% a la manipulación de pirotecnia. Un porcentaje menor se atribuye a incidentes con la quema de basura, brasas, cenizas o accidentes con artefactos como planchas y hornos.

Las estadísticas presentadas por el Minsal indican que el tronco es la región más afectada con el 24.48% de los casos. La cadera y los miembros inferiores concentran el 22.39%, mientras que los hombros y miembros superiores suman el 20%. La distribución continúa con la muñeca y la mano 9.85%, tobillo y pie 7.46%, cabeza y cuello 6.27%, ojos y anexos 5.97% y otras zonas menos frecuentes 3.58%. Esta segmentación permite a los servicios médicos priorizar la atención en las áreas de mayor vulnerabilidad, especialmente en la población infantil.

Shriners El Salvador y el Ministerio de Salud confirman que ocho de cada diez quemaduras infantiles suceden por accidentes domésticos con agua o bebidas hirviendo. Foto: Minsa

El registro oficial divide los casos por el nivel de gravedad. El primer grado representa el 53.26% de las lesiones que solo afectan la capa más externa de la peil, el segundo grado corresponde al 40.61% afectan al menos dos capas de piel generando ampollas, dolor intenso e inchazón, y el tercer grado al 6.13% destruyen las capas de la piel hasta la grasa, generalmente las víctimas no sienten dolor inmediato por el daño nervioso que se genera.

Recomendaciones para actuar ante una emergencia

Ante una quemadura, los especialistas sugieren primero detener la causa del accidente, retirando la ropa e hidratando la piel afectada. Para extinguir llamas, se recomienda hacer rodar a la persona por el suelo, cubrirla con una manta o utilizar agua. Las zonas afectadas deben enfriarse con agua corriente fría para limitar el daño. En caso de quemaduras por sustancias químicas, es fundamental irrigar con abundante agua para disolver o eliminar el agente lesivo. El paciente debe ser envuelto en un paño o sábana limpia y trasladado al centro de salud más cercano.

El primer grado de quemaduras constituye el 53.26% de las lesiones reportadas, predominando los casos superficiales sobre los graves.- crédito Colprensa

Se debe evitar iniciar los primeros auxilios sin antes garantizar la seguridad propia. No se recomienda aplicar pomadas, aceites, ni remedios caseros como cúrcuma sobre la lesión, tampoco usar algodón en bruto ni hielo, ya que pueden agravar el daño. La aplicación directa de materiales o medicamentos tópicos debe esperar hasta el examen de un profesional de la salud. No se deben romper las ampollas ni prolongar el enfriamiento con agua para prevenir hipotermia.