Las exportaciones de muebles de El Salvador alcanzan en 2025 su mayor nivel en seis años, según el BCR

Las exportaciones salvadoreñas de muebles cerraron 2025 con un repunte que llevó el valor anual a 31,4 millones de dólares, el monto más elevado de los últimos seis años, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador. El desempeño de 2025 marcó una recuperación del sector, especialmente durante los dos primeros trimestres, cuando se alcanzaron los picos más altos del periodo.

De acuerdo con cifras del BCR, el sector había mostrado señales de desaceleración en 2024, año en el que las exportaciones totalizaron 23,6 millones de dólares, reportó Infobae. El segundo trimestre de ese año concentró el mayor volumen, mientras que el último trimestre registró el nivel más bajo, lo que reflejó un entorno internacional menos favorable y posibles ajustes en la demanda y la producción.

En el ciclo previo, 2023, las exportaciones de muebles sumaron 27,7 millones de dólares, con un comportamiento estable y una distribución equilibrada entre los trimestres. El flujo de ventas al exterior se mantuvo sin variaciones abruptas, lo que contrastó con años anteriores, según reportes del Banco Central de Reserva de El Salvador consultados por Infobae.

Comportamiento del sector entre 2020 y 2022

El año 2022 consolidó la tendencia de crecimiento iniciada tras la pandemia, al alcanzar 29,4 millones de dólares en exportaciones. El tercer trimestre de ese periodo concentró el mayor volumen, lo que podría asociarse a una reactivación comercial adelantada o a pedidos anticipados de los principales mercados, según análisis de Infobae sobre datos oficiales.

Durante 2021, el sector experimentó una recuperación significativa. Las exportaciones ascendieron a 28,5 millones de dólares, un aumento relevante frente a los resultados de 2020. El último trimestre representó cerca de 8,9 millones de dólares, lo que evidenció una demanda externa en recuperación y una mayor estabilidad en las cadenas de suministro.

En 2020, en el contexto de la pandemia de covid-19, las exportaciones de muebles alcanzaron 20,1 millones de dólares, de acuerdo con el BCR. Pese a los desafíos económicos, el sector mostró resiliencia y logró su mayor dinamismo hacia el cierre del año, cuando se concentró más del 36 % del total anual exportado.

Dinámica de exportaciones y factores de impacto

Las cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador confirman que el sector de muebles ha mantenido una dinámica variable durante el periodo 2020-2025, con repuntes y caídas que reflejan tanto factores internos como el impacto del contexto internacional sobre la producción y la demanda.

Vale mencionar que, en términos generales las exportaciones salvadoreñas alcanzaron en 2025 un total de USD 6.428 millones, lo que representa un aumento de 1,9 % respecto al año anterior, de acuerdo con cifras oficiales del BCR.

Este resultado muestra que el sector exportador de El Salvador ha sabido adaptarse a retos como la inflación internacional, la aplicación de nuevas reglas arancelarias y los recientes cambios en el comercio mundial. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos salvadoreños, seguido por Guatemala y Honduras. La región centroamericana, junto con la diáspora, confirmaron su papel como motores de la demanda externa.