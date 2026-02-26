El Salvador: Quesillo se corona como “rey” de las importaciones electrónicas en enero

El quesillo lidera las importaciones autorizadas electrónicamente en El Salvador durante enero de 2026, según el Banco Central de Reserva. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador)

El inicio de 2026 ha marcado una pauta clara en la dinámica del comercio exterior de El Salvador. Según los datos más recientes proporcionados por el Banco Central de Reserva (BCR) a través del Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX), la canasta de productos autorizados electrónicamente durante el mes de enero refleja una realidad innegable: la dieta y la industria agropecuaria nacional siguen dependiendo fuertemente del mercado externo.

En un contexto donde el déficit comercial del país se redujo un 11.7 % en el primer mes del año, pasando de $905.3 millones en 2025 a $799.2 millones en 2026, el análisis detallado de lo que ingresa por nuestras fronteras permite entender no solo la economía, sino también los hábitos de consumo de la población.

El uso de plataformas electrónicas por parte del CIEX ha agilizado los tiempos de respuesta. Estas herramientas facilitan la gestión documental y la comunicación entre usuarios y la institución, optimizando la atención y reduciendo los trámites presenciales

El registro de autorizaciones electrónicas gestionadas por el CIEX durante el primer mes del año permite identificar los insumos prioritarios para la industria y el consumo local.

Entre estos productos destacan lácteos, carnes y granos, cuya demanda interna supera la capacidad de producción nacional y requiere una gestión eficiente para evitar interrupciones en la cadena de suministro.

El quesillo: El ingrediente indispensable que lidera el ranking

No es una sorpresa para el sector lácteo, pero sí contundente. El quesillo se posicionó como el producto número uno en autorizaciones electrónicas de importación durante enero de 2026.

Este insumo, vital para la industria de las pupusas y el consumo diario, proviene mayoritariamente de países vecinos de Centroamérica.

A pesar de los esfuerzos por tecnificar el sector ganadero nacional, que según el Censo Agropecuario 2025 concentra al 63 % de sus productores en la producción de leche, la demanda interna de quesillo supera por mucho la capacidad de transformación local.

La facilidad de importación electrónica ha permitido que el flujo de este producto se mantenga constante, evitando desabastecimientos en los puestos de comida más populares del país.

La industria aún no logra abastecer el consumo interno de quesillo. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador)

Carne de bovino: Un consumo que no da tregua

En el segundo lugar de las prioridades de importación se encuentra la carne de bovinos. El Salvador continúa siendo un importador neto de proteína roja.

Aunque el hato ganadero nacional mostró signos de recuperación a finales de 2025, alcanzando las 589,725 cabezas de ganado, la calidad y los cortes requeridos por el sector de restaurantes y supermercados siguen impulsando las compras al exterior.

Esta tendencia responde tanto a la demanda de cortes específicos como a la preferencia por productos certificados internacionalmente, especialmente en los segmentos de hoteles y cadenas de restaurantes.

La variabilidad en los precios locales y la capacidad limitada de procesamiento industrial han motivado a los importadores a buscar proveedores en mercados extranjeros.

La carne de bovino es el segundo producto más importado, debido a que la producción nacional no cubre la demanda de restaurantes y supermercados. (Cortesía: Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador)

Maíz amarillo: El motor silencioso de la producción avícola y porcina

El tercer puesto lo ocupa el maíz amarillo (para alimentación animal). A diferencia del maíz blanco, destinado al consumo humano y cuya producción nacional suele estar más cerca de cubrir la demanda, el maíz amarillo es el combustible de la industria de carnes blancas y huevos.

El ingreso masivo de este grano es fundamental para que los precios del pollo y el cerdo se mantengan estables en el mercado interno.

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), El Salvador mantendrá la importación de alimentos básicos y fertilizantes sin aranceles hasta marzo de 2026, una medida gubernamental que ha facilitado que productos como el maíz amarillo sigan fluyendo a través del CIEX sin cargar costos adicionales al consumidor final.