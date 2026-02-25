El Salvador

Las empresas y hogares acceden a más financiamiento bancario en El Salvador

La mayor demanda de recursos por parte del sector productivo y las familias se reflejó en un aumento anual de los préstamos otorgados, según el informe publicado por Abansa, la principal organización de bancos del país

En el ámbito digital, la banca reporta más de 1.55 millones de clientes que utilizan servicios por internet y aplicaciones móviles, lo que ha favorecido la inclusión financiera y el acceso al crédito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector bancario de El Salvador cerró 2025 con un aumento sostenido en la colocación de créditos, según la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA). El monto de préstamos otorgados por los bancos miembros alcanzó USD 17,568.4 millones, con un incremento interanual de USD 1,505.8 millones respecto al año anterior. Esta tendencia responde tanto al dinamismo en la demanda de financiamiento por parte de empresas como al acceso al crédito por parte de hogares, de acuerdo con el último balance anual de ABANSA.

El informe de la gremial bancaria señala que los créditos dirigidos a empresas sumaron USD 8,857.5 millones en diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento de USD 1,033.5 millones y una variación de 14.2%. Esta expansión subraya el rol de la banca privada en canalizar recursos para la inversión productiva, la expansión de negocios y el sostenimiento de operaciones en sectores clave de la economía salvadoreña, según la asociación.

En el caso de los hogares, el saldo de créditos ascendió a USD 5,917.1 millones, con un aumento de USD 273.3 millones y un avance de 4.8% frente al año anterior. El reporte de ABANSA atribuye este crecimiento a la mayor confianza de las familias en el sistema financiero y a la diversificación de productos crediticios, lo que ha facilitado el acceso a financiamiento para vivienda, consumo y otros fines personales.

El balance anual de ABANSA confirma que la tendencia al alza en los préstamos a empresas y hogares continuará siendo un motor para el financiamiento de la economía salvadoreña, con el respaldo de la expansión de la base de depositantes y la modernización de los servicios bancarios.

Personas de distintas edades realizan transferencias inmediatas de dinero mediante dispositivos móviles y computadoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Depósitos y bancarización

Los datos de ABANSA muestran que el conjunto de préstamos otorgados por el sistema bancario creció 9.4% en 2025, superando el ritmo de la economía en años recientes. Según el análisis de la asociación, este avance se basa en la canalización del ahorro hacia el financiamiento de hogares y empresas, así como en el fortalecimiento de los procesos de bancarización.

Además, la entidad señala que se han implementado programas de educación financiera y prevención de fraudes para robustecer la relación con los usuarios y fortalecer la seguridad de las operaciones.

La expansión del crédito ocurrió en un contexto de incremento de los depósitos, que sumaron USD 20,060.6 millones al cierre del año, con más de 520 mil nuevos depositantes entre 2023 y 2025, según un estudio realizado por la firma internacional de auditoría y consultoría Ernst & Young (EY) para ABANSA. Estos recursos han permitido a los bancos contar con mayores fondos para atender la demanda de préstamos en todos los segmentos.

Transformación digital del sector bancario

ABANSA detalla que el sector bancario mantiene una presencia sólida tanto en canales físicos como digitales, con más de 445 agencias, 8,900 corresponsales financieros y 1,800 cajeros automáticos en todo El Salvador. En el ámbito digital, la banca registra más de 1.55 millones de clientes que utilizan servicios en línea y aplicaciones móviles, lo que ha impulsado la inclusión financiera y el acceso al crédito.

