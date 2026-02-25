El plazo para modificar domicilio en el DUI vence el 27 de febrero de 2026, en El Salvador

Las personas que no modifican su dirección en el DUI antes del cierre del padrón deberán votar en la ubicación anterior, lo que puede causar traslados innecesarios. (Foto: RNPN)

Los salvadoreños tienen hasta el 27 de febrero de 2026 para modificar la dirección de domicilio registrada en el Documento único de Identidad (DUI) y así garantizar que podrán votar cerca de casa en las elecciones del 28 de febrero de 2027. Esta actualización es esencial, ya que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) asigna el centro de votación según la dirección consignada en el DUI al cierre del padrón electoral. Si no se realiza el trámite antes de esa fecha, cada persona deberá votar en el lugar vinculado al lugar de residencia anterior, lo que puede implicar traslados innecesarios si ya no reside en ese municipio o departamento.

El proceso para actualizar la dirección es ágil y accesible. Puede efectuarse en cualquier DUICentro, utilizar kioscos de autoservicio —siempre que no se cambien otros datos—, asistir a jornadas móviles o acudir a los consulados salvadoreños en el exterior. No se exige comprobante de domicilio: basta con presentar el DUI vigente y pagar USD 10.31, monto que puede abonarse en bancos o a través de la plataforma pago.dui.gob.sv.

únicamente quienes registren una dirección en el extranjero podrán utilizar el sistema de voto por internet para la elección presidencial de 2027, según ha confirmado el TSE. Mantener estos datos al día es fundamental para que la diáspora participe sin obstáculos en los comicios.

El trámite de actualización puede realizarse en DUICentros, kioscos de autoservicio, jornadas móviles o consulados, sin necesidad de comprobante de domicilio. (Foto:RNPN)

El sistema de voto residencial implementado por el TSE permite que cada votante sea ubicado en el centro de votación más cercano al domicilio que aparece en el documento. La precisión en la actualización de la dirección es indispensable para aprovechar esta modalidad. Una vez cerrado el padrón el 27 de febrero de 2026, la dirección registrada será definitiva para el proceso electoral del próximo año.

Las autoridades han reiterado la importancia de actualizar los datos personales cuanto antes, para evitar contratiempos y proteger el derecho al voto en las próximas elecciones donde se elegirá al presidente y vicepresidente la República, así como a los diputados de la Asamblea Legisltativa y a los alcaldes.

TSE abre contrataciones temporales para la organización de las elecciones de 2027

Como parte de los preparativos para los comicios generales de 2027, el Tribunal Supremo Electoral ha iniciado el proceso de contratación temporal para una variedad de cargos técnicos y administrativos. Entre las vacantes disponibles se encuentran puestos como digitador, motorista, técnico jurídico, colaborador administrativo, líder de selección, técnico informático, colaborador jurídico y mecánico. También se solicitan supervisores para adecuaciones de sedes y bodegas, gestión de inventarios y movilización de transporte.

El TSE abre contrataciones temporales para puestos técnicos y administrativos, como digitador, motorista, técnico jurídico y supervisor electoral. (Foto: Tribunal Supremo Electoral)

Para más información sobre los requisitos y el proceso de aplicación, las personas pueden acceder a la plataforma www.postulaciones.tse.gob.sv o comunicarse al 7228-8818.

Perfil del cargo: Digitador

Requisitos:

Manejo de equipo informático.

Capacidad para escanear, transcribir y digitar datos.

Control de calidad de los datos provenientes de las diferentes instituciones responsables de proporcionar información para la actualización y suspensión del Registro Electoral.

Descripción de funciones:

Efectuar las actualizaciones de inscripción, modificación y exclusión de ciudadanos en el Registro Electoral.

Garantizar que estos procesos contribuyan a un cierre efectivo del Registro Electoral.

Perfil del cargo: Asesor Jurídico de Despacho

Requisitos:1. Conocimiento en normas técnicas de administración y jurídicas en materia electoral vigente.2. Gestión, organización y documentación de expedientes jurídicos de interés para el Organismo Colegiado.3. Capacidad para realizar investigaciones y análisis de información jurídica relevante para el Organismo Colegiado.4. Disponibilidad para participar en actividades interinstitucionales que requieran soporte legal.

Descripción de funciones:

Brindar asesoría legal oportuna y seguimiento normativo a las decisiones, acuerdos, actividades y relaciones con instituciones del Organismo Colegiado, garantizando su actuación en cumplimiento con el marco jurídico electoral y administrativo vigente.

Perfil del cargo: Supervisor Electoral Superior

Requisitos:

Un año de experiencia.

Habilidad para hablar en público y manejo de personal.

Manejo efectivo de Office e internet.

Confidencialidad y profesionalismo: manejar información sensible con discreción y ética.

Descripción de funciones:

Realizar las labores administrativas relacionadas con brindar apoyo y asesoramiento legal según las necesidades específicas del Evento Electoral 2027.

Hasta la fecha, el Tribunal Supremo Electoral mantiene abierta la convocatoria sin precisar el número total de contrataciones previstas para este proceso, por lo que se espera que la demanda de personal se defina en función de las necesidades operativas que surjan conforme avance la organización de los comicios de 2027.