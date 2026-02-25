Centro Histórico será escenario de la boda colectiva más grande en la historia de El Salvador

La boda colectiva más grande en la historia de El Salvador se celebrará el 21 de marzo en la Plaza Gerardo Barrios de San Salvador. (Cortesía: centro Histórico)

Cientos de parejas formalizarán su unión el próximo 21 de marzo en la Plaza Gerardo Barrios, en el Centro Histórico de San Salvador, la cual será la boda colectiva más grande en la historia de El Salvador.

El evento, organizado por la Alcaldía de San Salvador Centro, tiene como objetivo fortalecer el tejido social mediante la legalización masiva de matrimonios en un entorno cargado de símbolos culturales y patrióticos, según informó la municipalidad.

La decisión de celebrar este acto multitudinario surge tras primer boda colectiva del año, realizada el 14 de febrero, donde 40 parejas formalizaron su relación durante el Día de San Valentín.

Para este marzo, las autoridades han decidido ampliar el alcance, con una organización logística diseñada para romper récords de asistencia y reforzar el mensaje de seguridad jurídica a los hogares del municipio, afirman los representantes municipales. La elección del Centro Histórico, recientemente transformado en un espacio seguro y estéticamente renovado, busca consolidar a la capital salvadoreña como un referente de vida pública donde la celebración de la familia es posible y visible.

El acto central se desarrollará bajo la conducción del Mario Durán, alcalde de San Salvador Centro, quien encabezará la ceremonia solemne y se llevará acabo Plaza Gerardo Barrios.

Por medio de un comunicado de prensa los organizadores señalaron que la finalidad va más allá del trámite administrativo: quieren que la unión civil de los contrayentes se convierta en una fiesta cívica y familiar, celebrada en uno de los espacios arquitectónicos más representativos del país, flanqueado por el Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana.

La municipalidad subrayó que los detalles del evento incluyen música en vivo, banquete gastronómico seleccionado, y un espectáculo de fuegos artificiales que marcará el cierre de la jornada, para asegurar que este momento permanezca en la memoria de los recién casados.

El Centro Histórico de San Salvador se revitalizó como epicentro turístico y social

La dinamización del turismo en el centro capitalino ha sido potenciada por la transformación del entorno urbano, lo que ha permitido la realización de eventos colectivos de magnitud creciente.

La revitalización del área ha convertido la Plaza Gerardo Barrios en un polo de atracción tanto para familiares de los contrayentes como para visitantes interesados en presenciar la reanimación social de la capital.

La organización recalca que el renacimiento del espacio público guarda relación directa con la capacidad de ofrecer seguridad y orden, elementos que hoy permiten la resurrección de tradiciones masivas vinculadas al ámbito familiar y comunitario.

Proceso de inscripción propone inclusión y requisitos diferenciados

Las inscripciones para las parejas interesadas ya se encuentran abiertas, por lo que la municipalidad instó a presentar la documentación con prontitud.

La convocatoria distingue entre nacionales y extranjeros; exige para los salvadoreños DUI original y partida de nacimiento reciente, y, cuando aplica, partida de divorcio o defunción. Para extranjeros, se requiere pasaporte vigente y partida de nacimiento apostillada o autenticada.

Cualquier unión debe contar con dos testigos no familiares. El costo simbólico para formalizar el matrimonio es de USD 10, un monto pensado para facilitar el acceso y reducir barreras administrativas.

Cientos de matrimonios colectivos buscan consolidar la imagen de país seguro

La municipalidad destacó que este evento colectivo refleja la percepción de El Salvador como destino de orden y seguridad, afirmando que el flujo turístico que llena hoy las plazas es resultado del esfuerzo por recuperar los espacios públicos para la vida social. Con ello, buscan proyectar al país y, en particular a la ciudad de San Salvador, como un lugar donde el desarrollo y la celebración familiar participan activamente en la reconstrucción del tejido social.