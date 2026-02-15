El Salvador: 40 historias de amor se transforman en matrimonios este Día de San Valentín

Una estrategia social reunió a diferentes parejas que, con emoción y alegría, celebraron el amor de forma conjunta bajo el impulso del gobierno local. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador)

Este 14 de febrero fue muy especial en todo El Salvador, específicamente para 40 parejas que oficializaron su unión en San Salvador Centro durante la primera boda colectiva del año, celebrada en un hotel de la capital.

Bajo el brillo de las lámparas y el aroma dulce de flores frescas, 80 personas decidieron que este San Valentín no sería solo una fecha comercial, sino el aniversario oficial de su unión. Las familias eran provenientes de los distritos siguientes:

Mejicanos

Ayutuxtepeque

Cuscatancingo

Ciudad Delgado

San Salvador Capital

Un mosaico de vidas y distritos

La escena era un retrato vivo de la identidad salvadoreña. Desde los rincones de Ciudad Delgado hasta las calles de Mejicanos, hombres y mujeres de todas las edades llegaron con un objetivo común. Lo que más llamó la atención de los presentes fue el contraste generacional, un recordatorio de que el amor no tiene fecha de caducidad.

Había parejas jóvenes, con la mirada brillante y los nervios a flor de piel, que daban sus primeros pasos hacia la construcción de un hogar. Pero al mismo tiempo destacaban aquellas parejas de “hilos de plata” en el cabello, hombres y mujeres que ya habían compartido décadas de luchas, crianza de hijos y madrugadas de trabajo, pero que aún tenían pendiente ese “sí” legal ante la sociedad. Para ellos, la ceremonia no era el inicio de su amor, sino el broche de oro a una vida de lealtad.

Cuarenta parejas de San Salvador Centro se casaron en la primera boda colectiva del año impulsada por la alcaldía local. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro)

La palabra del compromiso

El alcalde de San Salvador Centro, Mario Durán, actuando como testigo de honor, compartió palabras que calaron hondo en los contrayentes. “Me honra ser testigo de la unión de estas parejas en este Día de San Valentín”, expresó Durán mientras observaba el salón lleno de familiares y amigos.

“Es un momento especial donde, como municipalidad, reafirmamos nuestro compromiso de proteger y fortalecer a la familia, pues ella es el corazón de nuestra sociedad y el motor de nuestra integración”, añadió el edil.

El momento cumbre llegó con el intercambio de los anillos. El sonido de los votos proclamados al unísono creó una atmósfera de solemnidad que conmovió hasta las lágrimas a muchos de los testigos. Cada anillo puesto representaba una historia de superación: la del vendedor que conoció a su esposa en el mercado, la de la maestra que encontró a su compañero en la universidad, o la de los vecinos que, tras años de amistad en el barrio, descubrieron que su destino era caminar de la mano.

Más que una ceremonia, una fiesta del alma

No fue una simple firma de documentos; fue una experiencia sensorial completa. Los acordes de música en vivo llenaron los espacios vacíos entre cada brindis, mientras el tradicional pastel de bodas esperaba para ser compartido como el primer banquete de estas nuevas sociedades conyugales.

Los organizadores cuidaron cada aspecto, desde la decoración de las mesas hasta los espacios para fotografías, asegurando que cada pareja se sintiera única a pesar de ser una celebración masiva.

El alcalde Mario Durán destacó la importancia de la familia y reafirmó el compromiso municipal con el tejido social capitalino. (Cortesía: Alcaldía de San Salvador Centro)

El evento también permitió un espacio de vulnerabilidad y cercanía, donde los contrayentes pudieron compartir brevemente las historias que marcaron sus vidas. Fue en ese intercambio donde se hizo evidente que, para San Salvador Centro, estas bodas son mucho más que un evento protocolario; son una apuesta por la estabilidad social. Como bien mencionó el edil, el fortalecimiento del tejido familiar es la base para una ciudad más humana y solidaria.

Este 14 de febrero, la capital salvadoreña no solo celebró el amor romántico; celebró la valentía de comprometerse, la alegría de la familia y la esperanza de un futuro construido en común.

Autoridades invitaron a lo ciudadanos acudir a la municipalidad para informarse sobre los requisitos de la próxima convocatoria.