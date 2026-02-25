El Salvador

CECACIER en El Salvador: oportunidad para el debate y la inversión energética regional

El evento reunirá a expertos y empresas del sector eléctrico centroamericano, fomentando el intercambio de conocimientos y oportunidades de inversión para el desarrollo regional.

El evento de CECACIER abordará la diversificación de la matriz energética, la adopción de tecnologías emergentes y la promoción de inversiones en infraestructura energética.

El próximo encuentro del Comité Regional de la Comisión de Integración Energética para Centroamérica y el Caribe (CECACIER) es una oportunidad para abordar temas de inversión y energéticos, según Edwin Núñez, presidente de la Empresa Transmisora de El Salvador (Etesal).

Del 2 al 6 de marzo, el país será sede por primera vez del encuentro del CECACIER, un evento que reunirá a las principales empresas y autoridades del sector energético de la región. El presidente de Etesal destacó, en entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS), la relevancia de este foro tanto para el debate técnico como para la atracción de inversiones.

“Es una gran oportunidad, no solo para discutir los temas que tienen que ver con lo energético, sino que también para un tema para inversión”, afirmó.

El evento, cuya inauguración tendrá lugar en el Palacio Nacional de San Salvador, congregará a representantes de países como República Dominicana, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como a expertos internacionales y potenciales inversionistas. Núñez señaló que la elección de El Salvador como sede responde a su actual posicionamiento como referente en seguridad, desempeño económico y avances energéticos.

El CECACIER, como parte de la CIER, organiza el ENAE para convocar a los tomadores de decisiones de sus empresas eléctricas asociadas.

De acuerdo con lo informado por el presidente de Etesal, el CECACIER debatirá temas estratégicos, entre ellos la diversificación de la matriz energética, la integración regional y el uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial aplicada al sector. Núñez subrayó que este año la inteligencia artificial será uno de los ejes del foro, destacando el caso de la aplicación Doctor SV, desarrollada localmente para la gestión sanitaria y basada en inteligencia artificial.

Durante los cinco días de actividades, se celebrarán ponencias, mesas de trabajo y una ronda de negocios orientada a promover oportunidades de inversión en el sector energético salvadoreño. Empresas privadas y públicas tendrán espacio para explorar alianzas y presentar proyectos, lo que, según Etesal, abre nuevas posibilidades de desarrollo para la región.

El Ministerio de Turismo, dirigido por Morena Valdez, colaborará para mostrar a los visitantes internacionales las principales rutas turísticas del país, complementando la agenda técnica con actividades culturales y de esparcimiento. Núñez destacó que la organización del evento responde a una política de trabajo coordinado dentro del gobierno de Nayib Bukele.

“Con Morena estamos trabajando para planificar que no solo sea la parte de trabajo, las reuniones y las mesas de negocios, sino que también conozcan lo mejor de El Salvador, las diferentes rutas, playas, montañas, ruinas”, dijo Núñez.

Imagen del ENAE 2025, que tuvo lugar en República Dominicana.

El foro no solo está dirigido a especialistas, sino también a líderes de proyectos energéticos y a inversionistas interesados en el desarrollo de infraestructura en Centroamérica y el Caribe. El titular de Etesal puntualizó que en la edición anterior, celebrada en República Dominicana, la propuesta para seleccionar a El Salvador como sede fue apoyada por consenso, lo que refuerza el reconocimiento internacional de los avances locales.

La agenda incluye debates sobre generación eólica, solar y fotovoltaica, así como la optimización de los sistemas de transmisión y distribución. Núñez explicó que la inteligencia artificial ya se emplea en Etesal para la planificación y operación predictiva de la red, lo que permite anticipar y prevenir posibles incidentes en la transmisión eléctrica nacional.

La cita del CECACIER representa una plataforma para analizar tendencias, compartir experiencias y fortalecer la cooperación regional en materia energética. Además, constituye una oportunidad para posicionar a El Salvador como destino de inversiones en un contexto de transformación tecnológica y crecimiento económico.

