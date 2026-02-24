Cuáles son los pasos recomendados por los expertos para saber cómo actuar ante un incendio

El humo y los gases tóxicos como el monóxido de carbono se acumulan en la parte alta durante un incendio, por lo que agacharse cerca del suelo puede aumentar las posibilidades de supervivencia. (EFE/Presidencia El Salvador)

Ante un incendio en una estructura, la indicación central es evacuar de inmediato. Baltazar Solano, director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, subraya que distinguir entre los protocolos de emergencia para incendios y sismos resulta fundamental para preservar la vida.

En caso de fuego, la consigna es actuar sin demora. Señala que abandonar el sitio rápidamente disminuye la exposición al humo y las llamas.

Si las salidas están bloqueadas, recomienda avanzar lo más cerca posible del suelo, ya que los gases tóxicos —entre ellos el monóxido de carbono— se concentran en las partes altas, mientras que el aire menos contaminado se encuentra a unos treinta centímetros del piso. Colocar la boca y la nariz a esa altura puede aumentar las probabilidades de supervivencia hasta la llegada del auxilio.

Cuando el margen de maniobra es escaso, reducir la cercanía a materiales combustibles adquiere relevancia. Buscar zonas con pocos objetos inflamables puede ser clave, aunque la evacuación debe mantenerse como prioridad absoluta, enfatizo en Radio YSKL.

El principio rector para los bomberos es claro: “Primero son las personas y luego vemos lo del incendio”. Esta regla, según Solano, rige tanto en El Salvador como en los cuerpos de bomberos de otros países.

No se recomienda refugiarse en el baño durante un incendio debido a la falta de ventilación y al mayor riesgo que el humo y el calor se concentren en espacios cerrados. (EFE/Cuerpo de Bomberos de El Salvador)

En el caso de los sismos, el protocolo cambia. Solano advierte que intentar salir durante un temblor puede derivar en caídas y lesiones graves. La recomendación es aguardar a que el movimiento termine y, de ser posible, resguardarse en lugares como los baños. La cercanía de las paredes en estos espacios puede formar un “espacio vital” que brinda mayor protección ante un colapso estructural.

Sin embargo, Solano aclara que no se recomienda permanecer en el baño durante un incendio. Estos espacios suelen carecer de ventilación adecuada y pueden convertirse rápidamente en una trampa si el humo y los gases tóxicos penetran. Además, la puerta podría dificultar el rescate; la acumulación de calor y humo en un área pequeña incrementa considerablemente el riesgo para la vida. Por eso, ante un incendio, se debe evitar refugiarse en el baño u otras zonas cerradas.

Incremento de incendios en vehículos

Pero los incendios estructurales no son las únicas emergencias que atiende el Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Durante 2026, los incendios en vehículos registraron un incremento del 4 % respecto al año anterior, pasando de 55 a 57 casos. Esta tendencia refleja la aparición de nuevos desafíos, especialmente con la expansión de los vehículos eléctricos en el país.

Baltazar Solano advierte que estos incidentes requieren estrategias distintas a las de los automóviles tradicionales. Mientras que en un vehículo de gasolina o diésel una persona capacitada podría intentar sofocar un principio de incendio con un extintor, en los eléctricos la recomendación es clara: “No se acerque a intentar extinguir un incendio eléctrico”. La causa radica en las baterías de litio, que generan calor extremo y emiten gases tóxicos; este año, la normativa internacional ISO clasificó estos siniestros como de clase L (electroquímico) por su peligrosidad.

La manipulación de incendios en vehículos eléctricos debe ser realizada solo por personal especializado debido al riesgo de baterías de litio y gases tóxicos. (Foto: Cuerpo de Bomberos de El Salvador)

“Las baterías de litio generan una cantidad de calor enorme y las emanaciones de gases no deben estar en contacto con las personas”, enfatiza Solano. Solo personal especializado y equipado puede intervenir en estos casos, lo que ha llevado a los bomberos a intensificar su preparación.

La institución está formando equipos en el manejo de materiales peligrosos, rescate en alturas y atención de incendios en vehículos eléctricos. Además, la academia ha incorporado módulos sobre tecnología automotriz y baterías de alto voltaje. Solano, con más de treinta años en la institución, reconoce que el avance tecnológico obliga a actualizarse constantemente: “Antes no pensábamos en tener un vehículo eléctrico. Hoy ya tenemos que capacitarnos en eso”.

Actualmente, la entidad cuenta con una carrera universitaria en Técnicas de Salvamento y Extinción, que permite obtener certificaciones internacionales y elevar el estándar de atención a la población.

La combinación de tecnologías emergentes y riesgos tradicionales exige una ciudadanía más atenta y cuerpos de emergencia preparados para responder a realidades cambiantes.