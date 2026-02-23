Inicia plazo para declarar el impuesto sobre la renta en El Salvador

El Salvador habilita la declaración del impuesto sobre la renta 2025 para personas naturales y jurídicas desde febrero. (Foto: cortesía)

Personas naturales y jurídicas en El Salvador ya pueden presentar la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La Dirección General de Impuestos Internos, a través del Ministerio de Hacienda, tiene habilitado el portal de servicios en línea para que los contribuyentes cumplan con esta obligación tributaria de manera digital.

Según la normativa vigente, están sujetos las personas asalariadas con ingresos anuales superiores a $6.600. También deben presentar la declaración los profesionales independientes y comerciantes inscritos en el IVA, tanto si actúan como personas naturales como si lo hacen como personas jurídicas, de acuerdo con Jonathan Fabricio Bernal, Licenciado en contaduría y destacado en la rama de auditoria interna.

Si una persona realiza el trámite fuera del plazo establecido, que este año va hasta el 30 de abril de 2026, conlleva una multa fija de $75, asegura Bernal. Esta sanción aplica tanto si el resultado es a pagar como a devolver. Además, si existe un impuesto pendiente, se generan intereses adicionales calculados por el Ministerio de Hacienda.

Jonathan Fabricio Bernal, Licenciado en contaduría, destacado en la rama de auditoria interna. (Foto: cortesía)

Entre los inconvenientes más comunes al momento de realizar la declaración se encuentran la documentación insuficiente para deducir gastos médicos y de estudio, que tienen un límite de $800 cada uno.

Bernal, sostiene que es indispensable contar con comprobantes válidos para respaldar estas deducciones. Los profesionales independientes y comerciantes suelen enfrentar dificultades para identificar qué costos y gastos son efectivamente deducibles.

También se presentan casos en los que los empleadores no registran correctamente los ingresos o retenciones de ISSS y AFP, lo que puede afectar la determinación del impuesto.

Otro tema frecuente es la falta de reporte adecuado de donaciones al Ministerio de Hacienda, tanto por parte de quienes donan como de quienes reciben.

El proceso para declarar se realiza únicamente a través del portal oficial del Ministerio de Hacienda, en la sección de servicios en línea de la Dirección General de Impuestos Internos.

No existen alternativas presenciales o físicas para cumplir con esta obligación, y el sistema permanece abierto para recibir declaraciones dentro del plazo establecido por la autoridad tributaria.

Pasos para declarar el impuesto sobre la renta en línea

A continuación, se detallan los pasos que deben seguir las personas para presentar la declaración del impuesto sobre la renta a través del portal en línea del Ministerio de Hacienda:

1. Ingresa a la página web www.mh.gob.sv.

2. Haz clic en el menú “servicios DGII”.

3. En el área de servicios con clave, selecciona la opción “Declaraciones e informes en Línea”.

4. Ingresa tu número de DUI o NIT y la contraseña correspondiente.

5. Da clic en el recuadro que indica “F11- Renta”.

6. Haz clic en el botón “Iniciar” para continuar con el trámite.

7. Verifica que los registros coincidan con la información de tu constancia de retención.

8. Si deseas agregar otros ingresos, deducciones o gastos, utiliza el botón “modificar” ubicado al final de la página y, al terminar, presiona el botón “Aplicar modificaciones”.

9. Marca la opción según corresponda sobre operaciones por rentas no gravadas o ingresos excluidos y presiona “siguiente”.

10. Completa el formulario que aparece en pantalla y vuelve a presionar “siguiente”.

11. Marca la casilla de verificación y procede a “presentar Declaración” para finalizar el proceso.

12. Descarga el archivo PDF con el comprobante de tu declaración.

Recaudación 2025

Durante 2025, el impuesto sobre la renta generó un total de $3,328.3 millones en recaudación. Esta cifra es $225.5 millones mayor que la registrada en 2024, lo que representa un crecimiento del 7.3%.

Del total recaudado, las declaraciones aportaron $965.3 millones, es decir, el 10% del monto global. Las retenciones sumaron $1,567.4 millones, con un incremento del 5.8% respecto al año anterior. Por su parte, los pagos a cuenta alcanzaron $795.5 millones, lo que significa un aumento del 6.9% en comparación con 2024.

Abril fue el mes con mayor recaudación por declaraciones de renta, con un monto de $638 millones.