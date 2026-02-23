El Salvador

Inicia plazo para declarar el impuesto sobre la renta en El Salvador

A partir de febrero, los contribuyentes salvadoreños pueden presentar sus declaraciones fiscales a través de la plataforma en línea del Ministerio de Hacienda para cumplir con las obligaciones correspondientes al ejercicio fiscal de 2025

Guardar
El Salvador habilita la declaración
El Salvador habilita la declaración del impuesto sobre la renta 2025 para personas naturales y jurídicas desde febrero. (Foto: cortesía)

Personas naturales y jurídicas en El Salvador ya pueden presentar la declaración del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal 2025.

La Dirección General de Impuestos Internos, a través del Ministerio de Hacienda, tiene habilitado el portal de servicios en línea para que los contribuyentes cumplan con esta obligación tributaria de manera digital.

Según la normativa vigente, están sujetos las personas asalariadas con ingresos anuales superiores a $6.600. También deben presentar la declaración los profesionales independientes y comerciantes inscritos en el IVA, tanto si actúan como personas naturales como si lo hacen como personas jurídicas, de acuerdo con Jonathan Fabricio Bernal, Licenciado en contaduría y destacado en la rama de auditoria interna.

Si una persona realiza el trámite fuera del plazo establecido, que este año va hasta el 30 de abril de 2026, conlleva una multa fija de $75, asegura Bernal. Esta sanción aplica tanto si el resultado es a pagar como a devolver. Además, si existe un impuesto pendiente, se generan intereses adicionales calculados por el Ministerio de Hacienda.

Jonathan Fabricio Bernal, Licenciado en
Jonathan Fabricio Bernal, Licenciado en contaduría, destacado en la rama de auditoria interna. (Foto: cortesía)

Entre los inconvenientes más comunes al momento de realizar la declaración se encuentran la documentación insuficiente para deducir gastos médicos y de estudio, que tienen un límite de $800 cada uno.

Bernal, sostiene que es indispensable contar con comprobantes válidos para respaldar estas deducciones. Los profesionales independientes y comerciantes suelen enfrentar dificultades para identificar qué costos y gastos son efectivamente deducibles.

También se presentan casos en los que los empleadores no registran correctamente los ingresos o retenciones de ISSS y AFP, lo que puede afectar la determinación del impuesto.

Otro tema frecuente es la falta de reporte adecuado de donaciones al Ministerio de Hacienda, tanto por parte de quienes donan como de quienes reciben.

El proceso para declarar se realiza únicamente a través del portal oficial del Ministerio de Hacienda, en la sección de servicios en línea de la Dirección General de Impuestos Internos.

No existen alternativas presenciales o físicas para cumplir con esta obligación, y el sistema permanece abierto para recibir declaraciones dentro del plazo establecido por la autoridad tributaria.

Pasos para declarar el impuesto sobre la renta en línea

A continuación, se detallan los pasos que deben seguir las personas para presentar la declaración del impuesto sobre la renta a través del portal en línea del Ministerio de Hacienda:

1. Ingresa a la página web www.mh.gob.sv.

2. Haz clic en el menú “servicios DGII”.

3. En el área de servicios con clave, selecciona la opción “Declaraciones e informes en Línea”.

4. Ingresa tu número de DUI o NIT y la contraseña correspondiente.

5. Da clic en el recuadro que indica “F11- Renta”.

6. Haz clic en el botón “Iniciar” para continuar con el trámite.

7. Verifica que los registros coincidan con la información de tu constancia de retención.

8. Si deseas agregar otros ingresos, deducciones o gastos, utiliza el botón “modificar” ubicado al final de la página y, al terminar, presiona el botón “Aplicar modificaciones”.

9. Marca la opción según corresponda sobre operaciones por rentas no gravadas o ingresos excluidos y presiona “siguiente”.

10. Completa el formulario que aparece en pantalla y vuelve a presionar “siguiente”.

11. Marca la casilla de verificación y procede a “presentar Declaración” para finalizar el proceso.

12. Descarga el archivo PDF con el comprobante de tu declaración.

Recaudación 2025

Durante 2025, el impuesto sobre la renta generó un total de $3,328.3 millones en recaudación. Esta cifra es $225.5 millones mayor que la registrada en 2024, lo que representa un crecimiento del 7.3%.

Del total recaudado, las declaraciones aportaron $965.3 millones, es decir, el 10% del monto global. Las retenciones sumaron $1,567.4 millones, con un incremento del 5.8% respecto al año anterior. Por su parte, los pagos a cuenta alcanzaron $795.5 millones, lo que significa un aumento del 6.9% en comparación con 2024.

Abril fue el mes con mayor recaudación por declaraciones de renta, con un monto de $638 millones.

Temas Relacionados

Ministerio de HaciendaEl SalvadorDirección General de Impuestos InternosDeclaración de RentaObligaciones TributariasRecaudación Fiscal

Últimas Noticias

Reservas internacionales de Costa Rica superan los USD 18.6 millones y alcanzan nivel histórico

El monto registrado por el Banco Central representa un incremento significativo respecto a años anteriores, lo que refuerza la posición financiera nacional y contribuye a la mejora en la percepción de riesgo en los mercados externos

Reservas internacionales de Costa Rica

Gobierno de Nicaragua destina $55.3 millones a la ampliación del Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino

La inversión, financiada con fondos públicos e impulsada por el fortalecimiento de relaciones con bilaterales permitirá el aterrizaje de aviones de gran tamaño y la apertura de nuevas rutas comerciales internacionales

Gobierno de Nicaragua destina $55.3

Biotecnología transforma la producción de papa en Costa Rica y da un respiro económico a familias agricultoras

Un proyecto del Tecnológico de Costa Rica permitió a productores de la provincia de Cartago acceder a semilla de alta calidad, aumentar rendimientos y reducir costos en medio de un contexto agrícola desafiante

Biotecnología transforma la producción de

El Salvador se consolida como la potencia eléctrica de Centroamérica: el secreto detrás de su liderazgo exportador

La apuesta por la energía limpia convirtió a El Salvador en referente de exportación eléctrica. El país abastece a sus vecinos con electricidad generada a partir de vapor volcánico

El Salvador se consolida como

La ANEP promueve la inclusión femenina en la economía salvadoreña

El segundo Foro Mujer y Empresa reunió a representantes empresariales y foros internacionales para debatir mecanismos destinados a incrementar la participación formal de las mujeres en el sector productivo, así como en puestos de toma de decisiones

La ANEP promueve la inclusión

TECNO

Cómo saber si alguien entró

Cómo saber si alguien entró a mi WhatsApp y leyó mis conversaciones

Sergey Brin, confundador de Google, volvió a trabajar tras jubilarse y revela una verdad incómoda

La esperada secuela de ‘Las guerreras K-Pop’ no llegaría en 2029 y esta es la razón

Tras la polémica por los therians, surge el hobby dogging: paseos sin perro y con entrenador en Europa

Google creó la mejor IA para transformar fotos en contenido publicitario, para redes sociales y más

ENTRETENIMIENTO

El hijo de Rob Reiner

El hijo de Rob Reiner se declara no culpable del asesinato de sus padres

Tyra Banks admitió su error por la controvertida sesión de blackface de ‘America’s Next Top Model’: “Lo marrón y lo negro es hermoso”

El incómodo momento entre Michael B. Jordan y Delroy Lindo en los premios BAFTA tras recibir insulto racista

Así celebró Jennifer Lopez el cumpleaños número 18 de sus hijos Emme y Max: “¡Siempre hemos sido los tres!”

El final de temporada de “El Caballero de los Siete Reinos” explicado por el creador de la serie

MUNDO

Arrestaron al ex embajador británico

Arrestaron al ex embajador británico en Estados Unidos, Peter Mandelson, por las revelaciones del caso Epstein

El portaaviones USS Gerald R. Ford llegó a Creta en medio de la escalada militar entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos inició la retirada de su mayor base militar en el noreste de Siria después de 12 años

Nueva suba del oro en medio de las tensiones por los aranceles de Trump

Ex funcionarios británicos aseguraron que Andrés usó dinero del contribuyente para pagarse masajes cuando era príncipe