El Salvador

El Salvador expande su revolución educativa con dispositivos digitales y alianzas tecnológicas junto a la UNESCO

La administración salvadoreña fortalece la inclusión digital al distribuir computadoras y tablets en el sector público, integrando plataformas como Google Classroom para optimizar la enseñanza y abrir oportunidades tecnológicas a miles de estudiantes

Guardar
El vicepresidente de El Salvador
El vicepresidente de El Salvador y el Director General de la UNESCO impulsan una cooperación reforzada enfocada en modernización educativa y transformación institucional. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El Salvador sostuvo una reunión clave con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para profundizar la cooperación en la modernización educativa y renovar el compromiso conjunto en el acompañamiento a los procesos de transformación institucional. Este acercamiento tiene como objetivo articular una cooperación técnica directa que facilite resultados concretos en áreas estratégicas del desarrollo nacional.

Durante el encuentro de trabajo, ambas partes enfatizaron la importancia de fortalecer la relación bilateral a través de proyectos que impulsen la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. El Vicepresidente Felix Ulloa compartió los recientes avances de la administración salvadoreña en la modernización tecnológica del sistema educativo, señalando la distribución nacional de paquetes escolares con dispositivos electrónicos como tablets y computadoras para estudiantes del sector público, durante su reunión con funcionarios de UNESCO. Destacó, además, que todas las escuelas públicas cuentan con acceso integral a Google Classroom, optimizando la gestión pedagógica y el aprendizaje digital en el aula.

El Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany, resaltó positivamente el esfuerzo salvadoreño durante la pandemia, en particular el respaldo gubernamental para preservar el sector cultural mediante subsidios y estrategias de apoyo estatal. Subrayó también el potencial de los institutos especializados de educación dentro de la organización para ampliar la cooperación técnica con El Salvador.

La UNESCO destaca el respaldo
La UNESCO destaca el respaldo del gobierno salvadoreño a la cultura durante la pandemia mediante subsidios y estrategias especiales de apoyo estatal. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Estos avances representan una apuesta por una educación inclusiva y adaptada a las exigencias contemporáneas, posicionando a El Salvador como un referente regional en materia de innovación educativa.

En la calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP),el vicepresidente Ulloa propuso expandir la colaboración hacia nuevos ámbitos complementarios, como la formación continua de los servidores públicos, el uso ético de nuevas tecnologías, la eficiencia institucional y la transformación digital del sector público. Según expresó Ulloa, la UNESCO constituye un socio estratégico en el apoyo a reformas estructurales que promueve el país para fortalecer su desarrollo integral.

(Foto cortesía en la red
(Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Educación)

Impulso a la cultura y al patrimonio

El encuentro incluyó la presentación de cartas credenciales de la nueva Embajadora y Delegada Permanente de El Salvador ante la UNESCO, Tania Camila Rosa, quien tendrá como misión priorizar una relación estratégica sobre la base del diálogo técnico, el intercambio de experiencias y el acompañamiento a las prioridades nacionales.

Durante la cita, Khaled El-Enany detalló la disposición de la UNESCO de brindar acompañamiento técnico a través del Programa Hidrológico Intergubernamental, con la intención de profundizar en el desarrollo de la región Trifinio y su Plan Maestro. También subrayó el reciente reconocimiento de la “Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco”, inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se trata del primer reconocimiento de esta naturaleza para El Salvador y un hito para la proyección del país en el escenario internacional.

El vicemandatario destacó que la colaboración abarca, además del fortalecimiento educativo, el desarrollo de iniciativas en el campo de las ciencias naturales y la cultura, asegurando así que la transformación institucional sea integral y sostenible en el tiempo.

El Salvador logra el primer
El Salvador logra el primer reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad con la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco por la UNESCO. (Foto cortesía Vicepresidencia)

Cooperación e innovación para el sector público

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la propuesta de ampliar la relación con la UNESCO hacia la capacitación continua en la administración pública salvadoreña. A través de ESIAP, El Salvador busca potenciar la eficiencia institucional y actualizar los procesos de gestión con criterio ético y tecnológico, alineándose con los mejores estándares internacionales.

Como parte de la agenda, se evaluaron mecanismos para facilitar la transferencia de buenas prácticas e innovaciones en educación y gestión pública. De acuerdo con lo abordado en la sesión, la cooperación técnica será clave para afianzar políticas sostenidas en la transformación digital, la inclusión educativa y la preservación cultural.

La reunión refuerza el posicionamiento de El Salvador como socio activo en los organismos multilaterales, abriendo nuevas vías de integración que aporten al desarrollo educativo, científico y cultural del país.

Temas Relacionados

Vicepresidencia de El SalvadorEl SalvadorUNESCOESIAPInnovación EducativaTransformación Digital

Últimas Noticias

La ampliación del Acueducto Oriental refuerza el suministro de agua para Santo Domingo

El sistema hídrico, ejecutado con una inversión de 142 millones de dólares, mejora la cobertura en zonas que acumulaban rezago y elevará la disponibilidad de agua en Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte

La ampliación del Acueducto Oriental

El gobierno de Guatemala anuncia seguimiento técnico tras fallo estadounidense sobre aranceles

La anulación de los gravámenes por decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos genera incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial entre ambas naciones y provoca cautela en el sector exportador respecto a posibles cambios normativos

El gobierno de Guatemala anuncia

Policía ambiental detiene a dos personas realizando minería ilegal en Panamá

El operativo realizado en la Reserva Forestal El Montoso derivó en la incautación de herramientas y el inicio de procesos judiciales, en medio de un aumento de casos similares que preocupan a las autoridades ambientales de Panamá

Policía ambiental detiene a dos

La red consular de Guatemala mantiene alerta por operativos de seguridad en México

Un aviso de prevención permanece para connacionales debido a los recientes hechos violentos en Jalisco y otras regiones, donde se exhorta a extremar cuidados y atender recomendaciones, según informaron los consulados ubicados en diversas ciudades

La red consular de Guatemala

CAF convoca consultoras para actualizar planes regionales de Costa Rica

Las autoridades buscan reforzar la planificación territorial incorporando lineamientos actualizados según la política nacional vigente, con el fin de cerrar brechas económicas, sociales y ambientales identificadas en seis regiones del país

CAF convoca consultoras para actualizar

TECNO

Dormir con el móvil cerca:

Dormir con el móvil cerca: lo que la ciencia descubrió sobre tu descanso

Estas 10 funciones ocultas de WhatsApp pueden cambiar tu forma de comunicarte

¿ChatGPT en tu sala?: OpenAI desarrollaría un altavoz inteligente con cámara para el hogar

Netflix ya no es solo streaming: así transforma sus series en negocios más allá de la pantalla

Estos son los modelos de celulares compatibles con Starlink para disfrutar de internet en cualquier momento y lugar

ENTRETENIMIENTO

La preparación rigurosa marcará el

La preparación rigurosa marcará el debut de Conan O’Brien como anfitrión de los Oscar

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

MUNDO

El felino más veloz enfrenta

El felino más veloz enfrenta desafíos crecientes por la competencia y la fragmentación del hábitat

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo una estricta vigilancia del régimen chino

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La muerte de un guardia de seguridad desata investigaciones por riesgos en los preparativos de los Juegos de Invierno