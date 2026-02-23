El Salvador expande su revolución educativa con dispositivos digitales y alianzas tecnológicas junto a la UNESCO

El vicepresidente de El Salvador y el Director General de la UNESCO impulsan una cooperación reforzada enfocada en modernización educativa y transformación institucional. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

El Salvador sostuvo una reunión clave con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para profundizar la cooperación en la modernización educativa y renovar el compromiso conjunto en el acompañamiento a los procesos de transformación institucional. Este acercamiento tiene como objetivo articular una cooperación técnica directa que facilite resultados concretos en áreas estratégicas del desarrollo nacional.

Durante el encuentro de trabajo, ambas partes enfatizaron la importancia de fortalecer la relación bilateral a través de proyectos que impulsen la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. El Vicepresidente Felix Ulloa compartió los recientes avances de la administración salvadoreña en la modernización tecnológica del sistema educativo, señalando la distribución nacional de paquetes escolares con dispositivos electrónicos como tablets y computadoras para estudiantes del sector público, durante su reunión con funcionarios de UNESCO. Destacó, además, que todas las escuelas públicas cuentan con acceso integral a Google Classroom, optimizando la gestión pedagógica y el aprendizaje digital en el aula.

El Director General de la UNESCO, Khaled El-Enany, resaltó positivamente el esfuerzo salvadoreño durante la pandemia, en particular el respaldo gubernamental para preservar el sector cultural mediante subsidios y estrategias de apoyo estatal. Subrayó también el potencial de los institutos especializados de educación dentro de la organización para ampliar la cooperación técnica con El Salvador.

La UNESCO destaca el respaldo del gobierno salvadoreño a la cultura durante la pandemia mediante subsidios y estrategias especiales de apoyo estatal. (Foto cortesía Ministerio de Educación)

Estos avances representan una apuesta por una educación inclusiva y adaptada a las exigencias contemporáneas, posicionando a El Salvador como un referente regional en materia de innovación educativa.

En la calidad de Rector de la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública (ESIAP),el vicepresidente Ulloa propuso expandir la colaboración hacia nuevos ámbitos complementarios, como la formación continua de los servidores públicos, el uso ético de nuevas tecnologías, la eficiencia institucional y la transformación digital del sector público. Según expresó Ulloa, la UNESCO constituye un socio estratégico en el apoyo a reformas estructurales que promueve el país para fortalecer su desarrollo integral.

(Foto cortesía en la red social X del Ministerio de Educación)

Impulso a la cultura y al patrimonio

El encuentro incluyó la presentación de cartas credenciales de la nueva Embajadora y Delegada Permanente de El Salvador ante la UNESCO, Tania Camila Rosa, quien tendrá como misión priorizar una relación estratégica sobre la base del diálogo técnico, el intercambio de experiencias y el acompañamiento a las prioridades nacionales.

Durante la cita, Khaled El-Enany detalló la disposición de la UNESCO de brindar acompañamiento técnico a través del Programa Hidrológico Intergubernamental, con la intención de profundizar en el desarrollo de la región Trifinio y su Plan Maestro. También subrayó el reciente reconocimiento de la “Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco”, inscrita en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se trata del primer reconocimiento de esta naturaleza para El Salvador y un hito para la proyección del país en el escenario internacional.

El vicemandatario destacó que la colaboración abarca, además del fortalecimiento educativo, el desarrollo de iniciativas en el campo de las ciencias naturales y la cultura, asegurando así que la transformación institucional sea integral y sostenible en el tiempo.

El Salvador logra el primer reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad con la Cofradía de las Flores y las Palmas de Panchimalco por la UNESCO. (Foto cortesía Vicepresidencia)

Cooperación e innovación para el sector público

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la propuesta de ampliar la relación con la UNESCO hacia la capacitación continua en la administración pública salvadoreña. A través de ESIAP, El Salvador busca potenciar la eficiencia institucional y actualizar los procesos de gestión con criterio ético y tecnológico, alineándose con los mejores estándares internacionales.

Como parte de la agenda, se evaluaron mecanismos para facilitar la transferencia de buenas prácticas e innovaciones en educación y gestión pública. De acuerdo con lo abordado en la sesión, la cooperación técnica será clave para afianzar políticas sostenidas en la transformación digital, la inclusión educativa y la preservación cultural.

La reunión refuerza el posicionamiento de El Salvador como socio activo en los organismos multilaterales, abriendo nuevas vías de integración que aporten al desarrollo educativo, científico y cultural del país.