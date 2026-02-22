Triatleta salvadoreño protagoniza propuesta matrimonial tras finalizar el IRONMAN 70.3

Al finalizar su participación en El Salvador IRONMAN 70.3 San Salvador, el triatleta nacional Daniel Gutiérrez pidió matrimonio a su novia, la también atleta, Anita Monterrosa.

El IRONMAN 70.3 San Salvador vivió una jornada memorable este domingo cuando el triatleta salvadoreño Daniel Gutiérrez pidió matrimonio a su novia Anita Monterrosa al finalizar la competencia, un gesto que coronó un día repleto de emociones en el primer evento de este tipo celebrado en El Salvador. La cita deportiva, que reunió a casi 1,200 atletas de 28 países, marca un hito para la proyección internacional del país y se perfila como motor del turismo deportivo y del posicionamiento global salvadoreño de cara al circuito 2026.

“¡Un momento para la historia y los recuerdos! Al finalizar su participación en El Salvador IRONMAN 70.3 San Salvador, el triatleta nacional Daniel Gutiérrez pidió matrimonio a su novia Anita Monterrosa. Ambos atletas sellaron la propuesta de una vida juntos con un beso“, compartió la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

El recorrido del IRONMAN 70.3, que incluyó 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera, comenzó en Cojutepeque y atravesó multitud de vías emblemáticas antes de concluir en San Salvador. El punto de partida, el Lago de Ilopango, fue elegido para reflejar el compromiso del Gobierno con el desarrollo del turismo y la organización de eventos de escala internacional, según explicó días atrás, Eny Aguiñada, presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu).

Pablo Sáenz, presidente de Latam Sports, indicó durante la transmisión de Canal 10 la magnitud del evento al precisar: “Están inscritos casi 1,200 atletas, de los cuales 350 son salvadoreños”, mientras el resto de los competidores provino de distintas regiones de Centroamérica, China, Europa y Sudamérica. Sáenz remarcó el grado de apoyo institucional y el éxito de la postulación salvadoreña tras semanas de negociación.

El primer triatlón internacional reunió a distintos sectores y emociona con historias humanas inesperadas. El impacto económico y social de la jornada todavía permanece por descubrir (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

“Fuimos y tocamos las puertas al Gobierno; Eny y la ministra de Turismo, Morena Valdez, nos recibieron después de varios intentos. Aquí estamos hoy y estamos muy felices. Hemos recibido un gran apoyo del Gobierno. Estamos apuntando todos para el mismo camino, que es hacer grande a este país, El Salvador, ponerlo en el mapa mundial como corresponde y mostrar su belleza al mundo”.

El evento fue diseñado exclusivamente para atletas amateur en su edición inaugural, de acuerdo con las exigencias de los organizadores internacionales.

La ruta oficial inició en el desvío de la Panamericana en Cojutepeque, avanzó por el Bulevar San Bartolo y la Calle a Apulo, y continuó hasta la Plaza Libertad, concluyendo en circuitos urbanos junto al Bulevar Los Héroes. Este trazado colocó a San Salvador y su área metropolitana en el centro de la atención regional, consolidando la ciudad como sede de competencias de nivel internacional.

Durante la competencia, las autoridades locales recomendaron a la población consultar los canales oficiales del gobierno para informarse sobre los cierres viales y rutas alternativas. La coordinación entre distintos ministerios y el sector privado permitió que el evento transcurriera con normalidad y facilitó la accesibilidad a los principales servicios turísticos.

El impresionante circuito permitió mostrar la belleza natural y urbana del país, gracias a una organización impecable que motivó a atletas, fans y autoridades a soñar en grande para futuros eventos internacionales (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La presidenta del Istu explicó que la elección del Lago de Ilopango como sede de la prueba de natación responde a una estrategia orientada a internacionalizar la imagen del país y atraer futuros eventos globales. El dispositivo organizativo integró a ministerios como Obras Públicas y Salud, fortaleciendo la infraestructura y los servicios de soporte durante el fin de semana.