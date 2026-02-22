El Salvador

Triatleta salvadoreño protagoniza propuesta matrimonial tras finalizar el IRONMAN 70.3

La escena emotiva cerró una jornada marcada por la participación récord de atletas, la integración de autoridades y el impulso de nuevas iniciativas deportivas que buscan proyectar a la nación en el ámbito internacional

Guardar
Al finalizar su participación en El Salvador IRONMAN 70.3 San Salvador, el triatleta nacional Daniel Gutiérrez pidió matrimonio a su novia, la también atleta, Anita Monterrosa.

El IRONMAN 70.3 San Salvador vivió una jornada memorable este domingo cuando el triatleta salvadoreño Daniel Gutiérrez pidió matrimonio a su novia Anita Monterrosa al finalizar la competencia, un gesto que coronó un día repleto de emociones en el primer evento de este tipo celebrado en El Salvador. La cita deportiva, que reunió a casi 1,200 atletas de 28 países, marca un hito para la proyección internacional del país y se perfila como motor del turismo deportivo y del posicionamiento global salvadoreño de cara al circuito 2026.

“¡Un momento para la historia y los recuerdos! Al finalizar su participación en El Salvador IRONMAN 70.3 San Salvador, el triatleta nacional Daniel Gutiérrez pidió matrimonio a su novia Anita Monterrosa. Ambos atletas sellaron la propuesta de una vida juntos con un beso“, compartió la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

El recorrido del IRONMAN 70.3, que incluyó 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera, comenzó en Cojutepeque y atravesó multitud de vías emblemáticas antes de concluir en San Salvador. El punto de partida, el Lago de Ilopango, fue elegido para reflejar el compromiso del Gobierno con el desarrollo del turismo y la organización de eventos de escala internacional, según explicó días atrás, Eny Aguiñada, presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (Istu).

Pablo Sáenz, presidente de Latam Sports, indicó durante la transmisión de Canal 10 la magnitud del evento al precisar: “Están inscritos casi 1,200 atletas, de los cuales 350 son salvadoreños”, mientras el resto de los competidores provino de distintas regiones de Centroamérica, China, Europa y Sudamérica. Sáenz remarcó el grado de apoyo institucional y el éxito de la postulación salvadoreña tras semanas de negociación.

El primer triatlón internacional reunió
El primer triatlón internacional reunió a distintos sectores y emociona con historias humanas inesperadas. El impacto económico y social de la jornada todavía permanece por descubrir (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

“Fuimos y tocamos las puertas al Gobierno; Eny y la ministra de Turismo, Morena Valdez, nos recibieron después de varios intentos. Aquí estamos hoy y estamos muy felices. Hemos recibido un gran apoyo del Gobierno. Estamos apuntando todos para el mismo camino, que es hacer grande a este país, El Salvador, ponerlo en el mapa mundial como corresponde y mostrar su belleza al mundo”.

El evento fue diseñado exclusivamente para atletas amateur en su edición inaugural, de acuerdo con las exigencias de los organizadores internacionales.

La ruta oficial inició en el desvío de la Panamericana en Cojutepeque, avanzó por el Bulevar San Bartolo y la Calle a Apulo, y continuó hasta la Plaza Libertad, concluyendo en circuitos urbanos junto al Bulevar Los Héroes. Este trazado colocó a San Salvador y su área metropolitana en el centro de la atención regional, consolidando la ciudad como sede de competencias de nivel internacional.

Durante la competencia, las autoridades locales recomendaron a la población consultar los canales oficiales del gobierno para informarse sobre los cierres viales y rutas alternativas. La coordinación entre distintos ministerios y el sector privado permitió que el evento transcurriera con normalidad y facilitó la accesibilidad a los principales servicios turísticos.

El impresionante circuito permitió mostrar
El impresionante circuito permitió mostrar la belleza natural y urbana del país, gracias a una organización impecable que motivó a atletas, fans y autoridades a soñar en grande para futuros eventos internacionales (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La presidenta del Istu explicó que la elección del Lago de Ilopango como sede de la prueba de natación responde a una estrategia orientada a internacionalizar la imagen del país y atraer futuros eventos globales. El dispositivo organizativo integró a ministerios como Obras Públicas y Salud, fortaleciendo la infraestructura y los servicios de soporte durante el fin de semana.

Temas Relacionados

IRONMAN 70.3 San SalvadorEl SalvadorInstituto Salvadoreño de TurismoMinisterio de TurismoTurismo DeportivoEventos Internacionales

Últimas Noticias

Policía ambiental detiene a dos personas realizando minería ilegal en Panamá

El operativo realizado en la Reserva Forestal El Montoso derivó en la incautación de herramientas y el inicio de procesos judiciales, en medio de un aumento de casos similares que preocupan a las autoridades ambientales de Panamá

Policía ambiental detiene a dos

La red consular de Guatemala mantiene alerta por operativos de seguridad en México

Un aviso de prevención permanece para connacionales debido a los recientes hechos violentos en Jalisco y otras regiones, donde se exhorta a extremar cuidados y atender recomendaciones, según informaron los consulados ubicados en diversas ciudades

La red consular de Guatemala

CAF convoca consultoras para actualizar planes regionales de Costa Rica

Las autoridades buscan reforzar la planificación territorial incorporando lineamientos actualizados según la política nacional vigente, con el fin de cerrar brechas económicas, sociales y ambientales identificadas en seis regiones del país

CAF convoca consultoras para actualizar

La embajada de Estados Unidos en Guatemala ofrece recompensa millonaria por información sobre “Porky”

Una suma de hasta cinco millones de dólares ha sido anunciada a través de canales oficiales para quienes aporten datos que permitan la captura del cabecilla de la MS-13, prófugo desde 2020 y buscado por diversos delitos federales

La embajada de Estados Unidos

La delegación del Ministerio de Trabajo de Guatemala visita El Salvador para conocer sistemas de inspección laboral

Durante la estadía, las autoridades guatemaltecas analizaron herramientas tecnológicas salvadoreñas que permiten mejorar la transparencia y la gestión digital en la supervisión de normas relacionadas con los derechos laborales

La delegación del Ministerio de

TECNO

¿ChatGPT en tu sala?: OpenAI

¿ChatGPT en tu sala?: OpenAI desarrollaría un altavoz inteligente con cámara para el hogar

Netflix ya no es solo streaming: así transforma sus series en negocios más allá de la pantalla

Estos son los modelos de celulares compatibles con Starlink para disfrutar de internet en cualquier momento y lugar

Banca, abogados y programadores en alerta: la IA acelera el recorte de empleos

Cómo limpiar la lavadora correctamente según las indicaciones de los fabricantes

ENTRETENIMIENTO

La preparación rigurosa marcará el

La preparación rigurosa marcará el debut de Conan O’Brien como anfitrión de los Oscar

Amanda Seyfried defendió su nuevo film: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”

“El Caballero de los Siete Reinos”: a qué hora se estrena el episodio final

¿Qué pasará con Cal Jacobs, el personaje de Eric Dane, en “Euphoria”?

Se reveló la foto policial de Shia LaBeouf tras su arresto por un altercado en Nueva Orleans

MUNDO

El felino más veloz enfrenta

El felino más veloz enfrenta desafíos crecientes por la competencia y la fragmentación del hábitat

Francia convocará al embajador de EEUU por los comentarios de Washington sobre el asesinato de un activista de extrema derecha

Un buque de guerra australiano cruzó el estrecho de Taiwán bajo una estricta vigilancia del régimen chino

Omán confirmó que Estados Unidos e Irán retomarán los diálogos nucleares el próximo jueves en Ginebra

La muerte de un guardia de seguridad desata investigaciones por riesgos en los preparativos de los Juegos de Invierno