El Salvador

Un camión de basura convertido en ambulancia: El equipo de aseo que salvó una vida en El Salvador

La intervención de un grupo de empleados municipales permitió que un menor recibiera atención médica urgente tras ser trasladado en un camión de basura, ante la falta de ambulancias disponibles durante la madrugada

El equipo de Aseo Urbano
El equipo de Aseo Urbano de Santa Ana se convirtió en héroe al salvar a un niño con crisis asmática severa durante su jornada nocturna. (Cortesía: Gustavo Acevedo)

Trabajadores de Aseo Urbano salvaron la vida de un niño con crisis asmática severa durante la madrugada de este viernes en las inmediaciones de la colonia IVU, en Santa Ana Centro, cuando interrumpieron su labor de recolección de basura para trasladar de urgencia al menor a un centro de salud.

Don Roberto, Bernabé, Manuel y Juan, integrantes del equipo de Aseo Urbano número 9, recogían residuos cuando fueron interceptados por una madre desesperada que sostenía a su hijo, de tan solo diez años, afectado por una crisis respiratoria aguda. Según relató el alcalde de Santa Ana Centro, Gustavo Acevedo, a través de sus canales oficiales, los trabajadores detuvieron su actividad y decidieron actuar ante la urgencia.

Sin titubear, colocaron al menor y a su madre en el camión de aseo y los llevaron directamente a la Unidad de Salud Santa Bárbara, donde los médicos lograron una atención oportuna. El vehículo, habitual en el paisaje urbano, operó durante esos minutos como una ambulancia improvisada, permitiendo que el niño llegara a tiempo.

La intervención de los empleados públicos permitió que el paciente fuese derivado más tarde al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Según el reporte difundido por el edil santaneco, el niño permanece estable y bajo observación, logrando recuperarse tanto de la crisis como del estado de angustia generado.

Reacciones y resonancia social

El alcalde Acevedo expresó su “gratitud y alivio” por la noticia del restablecimiento del menor, calificando a los integrantes del equipo 9 como “verdaderos héroes que han demostrado su amor al prójimo en momentos difíciles”.

La acción cobró visibilidad en redes sociales, donde los usuarios multiplicaron los mensajes de reconocimiento a los trabajadores, tradicionalmente figuras anónimas en la gestión urbana.

Distintos sectores de la ciudadanía ponderaron la rapidez y el compromiso del equipo, reivindicando el valor de la solidaridad frente a los desafíos de la vida cotidiana en Santa Ana.

Trabajadores de recolección interrumpieron su
Trabajadores de recolección interrumpieron su ruta para trasladar de urgencia al menor hasta la Unidad de Salud Santa Bárbara. (Cortesía: Gustavo Acevedo)

La municipalidad subrayó que el suceso refleja el espíritu genuino de servicio público y destacó que estos empleados “limpiaron no solo las calles, sino también las lágrimas de una madre que volvió a respirar tranquila gracias a su apoyo”.

Entre los mensajes oficiales y el eco ciudadano, el episodio ha marcado un precedente en la percepción del trabajo municipal fuera del rol habitual de limpieza urbana.

La ruta del camión de basura, normalmente símbolo de rutina en la ciudad, adquirió otro significado tras la emergencia. Muchos barrios de Santa Ana experimentan dificultades para conseguir transporte inmediato durante la madrugada, una brecha que agrava la vulnerabilidad en casos críticos. El incidente revela la importancia de la solidaridad comunitaria frente a las limitaciones estructurales de atención médica en horarios nocturnos.

¿Qué hacer ante una crisis asmática?

De acuerdo con el sitio web de Mayo Clinic se recomienda utilizar de inmediato el inhalador de rescate, como salbutamol o albuterol, siguiendo las indicaciones médicas sobre la cantidad de dosis.

Ante dificultad intensa para respirar,
Ante dificultad intensa para respirar, incapacidad para hablar con normalidad o coloración azulada en labios y uñas se debe buscar atención urgente. (Cortesía: Clínica Internacional)

Si los síntomas persisten o empeoran, como dificultad intensa para respirar, incapacidad para hablar con normalidad o coloración azulada en labios y uñas, se debe buscar atención médica urgente. Además, se aconseja mantener al paciente en posición incorporada y administrar oxígeno si está disponible.

En situaciones graves, el tratamiento hospitalario suele incluir broncodilatadores mediante nebulizaciones, corticosteroides y oxígeno suplementario. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) subrayan la importancia de consultar al médico tras la crisis para ajustar el tratamiento y prevenir nuevos episodios. Reconocer los síntomas a tiempo y emplear correctamente los inhaladores reduce el riesgo de complicaciones.

