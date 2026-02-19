El Salvador

Salvadoreña que ganó concurso de la NASA participará en la Asamblea de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio

Orgullo académico y científico impacta la agenda de Latinoamérica desde Querétaro con una joven salvadoreña abriendo nuevas posibilidades para el conocimiento centroamericano

Ángela Verónica Pineda Miranda, estudiante de cuarto año de Ingeniería de Sistemas Informáticos en la Universidad de El Salvador (UES), fue seleccionada para integrarse a la I Asamblea General de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE), que se celebrará este mes en Querétaro, México.

La Embajada de México en El Salvador extendió la invitación oficial, lo que permitirá que Ángela represente al sector académico en este evento regional. Con la participación de la estudiante, la Universidad de El Salvador refuerza su presencia en el ámbito de las ciencias tecnológicas de Latinoamérica.

La institución destacó que el ingreso de una estudiante al foro espacial internacional ilustra el nivel alcanzado por su alumnado.

Pineda tiene trayectoria. La estudiante fue reconocida en 2025 en la UES por su participación en el International Air and Space Program 2025 de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), obteniendo el segundo lugar internacional junto a su equipo gracias al proyecto HOPE, un diseño de traje espacial equipado con sensores integrados.

Como parte de este programa, Ángela Pineda recibió formación equivalente a la destinada a astronautas, con experiencias como vuelos y aterrizajes en aeronaves Piper Archer, exploración de instalaciones de la NASA orientadas a misiones futuras, actividades en el museo de la agencia, recorridos por la sala de comunicaciones en Houston de la misión Apollo 11, y pruebas en misiones de robótica subacuáticas utilizando equipo de buceo.

También estuvo involucrada en simulaciones de paracaidismo, pruebas de gravedad cero, conversatorios con astronautas y sesiones técnicas sobre operaciones en la Estación Espacial Internacional.

Al compartir su experiencia, Ángela Pineda dirigió un mensaje a otros jóvenes: “Invito a todos los jóvenes que nunca dejen de soñar, que los sueños se pueden lograr, y que el límite es darnos el cielo y, como dijo el ingeniero (de la NASA), Sergio Sandoval, las decisiones que tomamos son las que nos llevan a donde estamos y a donde queremos llegar”.

Sobre la ALCE

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México instituyó la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio (ALCE) con la finalidad de coordinar la cooperación espacial en la región y contribuir al desarrollo tecnológico, la reducción de la brecha digital y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.

Además de promover la colaboración científica entre los Estados miembros, la ALCE plantea beneficiar directamente a la población latinoamericana y caribeña, con infraestructura satelital propia y mecanismos regionales de innovación accesible.

Según el articulado, la ALCE tiene su sede principal en los Estados Unidos Mexicanos. Podrá abrir oficinas o representaciones en los territorios de los Estados miembros, en función de las necesidades asociadas a sus programas y objetivos. El funcionamiento de la agencia estará regido por normas y directrices generales contenidas en el propio Convenio.

La organización garantiza que la participación estará abierta a todos los Estados latinoamericanos y caribeños que manifiesten su consentimiento, y aquellos que se sumen bajo los procedimientos estipulados.

También contempla que otros Estados y organismos internacionales puedan integrarse en diferentes categorías, siempre que la Asamblea lo avale y reglamente sus derechos y obligaciones. Las obligaciones financieras surgidas a partir del acuerdo se aplicarán desde la fecha en que cada país se incorpore formalmente.

La conformación de la ALCE responde al interés de fortalecer los vínculos tecnológicos y científicos, facilitando la transferencia de tecnologías, el impulso de proyectos conjuntos y el intercambio de conocimientos entre países de la región.

El documento subraya la importancia de crear una sociedad de la información integradora y de dotar a los Estados miembros de capacidades propias en tecnología espacial. Uno de los ejes rectores es favorecer el acceso igualitario a la innovación y la infraestructura espacial.

