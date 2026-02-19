El Salvador

Parque Recreativo Apulo reabrirá tras renovación y será sede del IRONMAN 70.3, en El Salvador

La remodelación integral de este espacio permite su utilización para eventos deportivos internacionales, con instalaciones modernizadas que amplían los servicios para visitantes y promueven la inclusión de personas locales y extranjeras

La modernización del Parque Apulo
La modernización del Parque Apulo busca potenciar el turismo familiar y deportivo, con horario extendido y entrada gratuita para niños, adultos mayores y personas con discapacidad. (Foto: Secretaria de prensa)

La transformación integral del Parque Recreativo Apulo simboliza un avance decisivo en la apuesta de El Salvador por el turismo y el deporte. El recinto, renovado en tiempo récord bajo la supervisión de la presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, incorpora 12 locales de comida, áreas de enfermería y lactancia, piscinas y senderos completamente rehabilitados.

El horario de atención se extenderá de 8:00 a. m. a 8:00 p. m., en respuesta a la expectativa de superar el promedio de 30,000 visitantes mensuales que recibía antes de la remodelación.

Aguiñada resaltó que las nuevas instalaciones ofrecen a las arrendatarias espacios adecuados para la preparación de alimentos, y que se mantiene la gratuidad en el ingreso para niños menores de siete años, adultos mayores y personas con discapacidad.

Con estas acciones, el ISTU busca elevar la calidad de los espacios naturales y atraer tanto a visitantes locales como internacionales.

La actualización de la infraestructura y la adecuación de los espacios bajo estándares internacionales han permitido que Apulo se convierta en sede del IRONMAN 70.3 San Salvador, uno de los eventos deportivos de mayor prestigio a nivel internacional, que se celebrará el 22 de febrero.

El gerente general de LATAM SPORT, Daniel González, detalló que la competencia iniciará con una natación de 1.9 kilómetros en el lago de Ilopango, en un circuito triangular diseñado tras un cuidadoso análisis de las condiciones naturales, como el amanecer y las corrientes del agua.

González remarcó,: “Nada se ha dejado al azar”, y subrayó, en la entrevista Frente a Frente que buzos, camarógrafos y paramédicos acompañarán a los atletas en todo momento, garantizando la seguridad en cada metro del recorrido.

Superada la etapa de natación, los triatletas afrontarán un exigente trayecto de 90 kilómetros en bicicleta. El recorrido parte desde el cráter volcánico, enlaza con la Carretera Panamericana hacia Cojutepeque y retorna por el Bulevar del Ejército hasta el centro histórico de San Salvador, con final en la Plaza Libertad. González calificó el ascenso como “atrevido” y destacó que el entorno y el respaldo del público serán factores clave para los participantes: “El paisaje que te acompaña es único”.

El Parque Recreativo Apulo de
El Parque Recreativo Apulo de El Salvador renueva sus instalaciones con doce locales de comida, áreas de enfermería y senderos rehabilitados, bajo estándares internacionales. (Foto: Secretaria de prensa)

La última etapa del triatlón será una media maratón de 21 kilómetros por el centro de la capital, con meta en la Plaza Barrios, entre la Catedral y el Palacio Nacional. González subrayó el carácter excepcional de la ruta al afirmar que “salir del cráter de un volcán nadando y llegar a tu premiación al Palacio Nacional es algo épico”.

El entorno natural de Apulo, una “piscina” en un cráter volcánico activo, ha sido preparado para cumplir con los máximos requisitos de seguridad, incluyendo la verificación constante de la temperatura del agua y la presencia de fumarolas en el fondo.

Una vez celebrado el IRONMAN 70.3, el Parque Recreativo Apulo reabrirá oficialmente al público el lunes 2 de marzo. Las autoridades anunciaron que, a partir de esa fecha, tanto familias salvadoreñas como visitantes internacionales podrán disfrutar de un espacio renovado, seguro y adaptado a las demandas del turismo contemporáneo.

Desde el Ministerio de Turismo (MITUR), Morena Valdez informó que El Salvador recibió cerca de 413.000 visitantes internacionales en enero, con un 38 % provenientes de Guatemala.

Valdez enfatizó que la modernización de Apulo y la organización de eventos de alto nivel consolidan a El Salvador como un destino atractivo y preparado para grandes desafíos en el ámbito del turismo y el deporte.

La conjunción de infraestructura, innovación y hospitalidad en Apulo proyecta a El Salvador hacia el mapa global del turismo deportivo, abriendo oportunidades para el desarrollo local y el posicionamiento internacional.

