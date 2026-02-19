El Salvador

El tráfico aéreo en Centroamérica crece 9 % impulsado por Panamá y Costa Rica

Durante 2025, la región registró una expansión significativa en la conectividad aérea intrarregional, con Panamá consolidando su papel de nodo logístico principal y Costa Rica como segundo mayor mercado en volumen de pasajeros

Guardar
Turistas llegan al Aeropuerto Internacional
Turistas llegan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica después de que el país se viera obligado a cerrar su espacio aéreo y suspender los vuelos en los aeropuertos internacionales luego de que un corte de energía afectara un sistema de radar, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, Costa Rica, el 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Mayela Lopez

El tráfico aéreo en Centroamérica registró una expansión sostenida durante 2025, liderada por Panamá y Costa Rica, en un contexto regional marcado por un crecimiento intrarregional que representó el 84 % del avance neto, según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Esta evolución se explica tanto por el fortalecimiento de la conectividad interna como por el papel de Panamá como nodo logístico clave, en condiciones que podrían acelerarse de introducirse marcos regulatorios más eficientes.

Durante el ciclo anual, Panamá consolidó su posición de liderazgo al elevar su tráfico aéreo en 9 %, sumando cerca de 21 millones de pasajeros, lo que implicó 1.7 millones más que en 2024. Este dato incluye tanto los vuelos con origen y destino en el país como el tránsito de pasajeros, lo que afianza a su aeropuerto como plataforma regional de conexión.

De acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), el tráfico directo entre Panamá y Estados Unidos se situó en 4.6 millones de pasajeros, representando un alza interanual del 8.1 %. Este desempeño contrasta con el leve descenso del 0.3 % registrado en el total de vuelos entre América Latina y el Caribe y Estados Unidos, lo que subraya el papel distintivo de Panamá en la ruta.

Costa Rica transportó 6.4 millones de pasajeros y experimentó un incremento de 3.2 %, estableciéndose como el segundo mercado aéreo en Centroamérica. Guatemala alcanzó 5.1 millones de pasajeros, con un aumento de 3.8 %, mientras El Salvador reportó 5.2 millones, aunque experimentó una baja interanual del 1.7 %. Estas cifras reflejan disparidades en la evolución del sector dentro del territorio centroamericano y los diferentes niveles de recuperación y competitividad.

Vista del Aeropuerto Internacional de
Vista del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, Panamá. REUTERS/Aris Martínez

A nivel continental, América Latina y el Caribe sumaron un total de 477.3 millones de pasajeros en 2025, un crecimiento del 3.8 %, equivalente a 17.5 millones de viajeros adicionales respecto al año previo. El organismo regional ALTA apuntó que la causa principal de este crecimiento es la propia región, ya que el 84 % del incremento neto corresponde a vuelos domésticos e internacionales dentro de América Latina y el Caribe.

Peter Cerdá, CEO del organismo regional ALTA, destacó la relevancia de la evolución sectorial y la necesidad de mejoras normativas al subrayar: “Los datos reflejan un dinamismo sostenido que podría acelerarse si avanzan marcos regulatorios más eficientes y condiciones que faciliten la competitividad en nuestros mercados”.

En la comparación continental, Brasil sobresalió como el mayor mercado aéreo de la región y el principal aportante al crecimiento neto, con 129.6 millones de pasajeros, un 9.4 % más que en 2024. Esta cifra equivale a 11.2 millones de usuarios adicionales, según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El mapa del transporte aéreo muestra que, aunque las cifras generales de tráfico internacional hacia destinos tradicionales fuera de la región se mantienen estables o ceden levemente, el tránsito entre países de América Latina y el Caribe sostiene la tendencia positiva y constituye el principal motor del crecimiento observado.

Temas Relacionados

Tráfico Aéreo CentroaméricaPanamáAsociación Latinoamericana de Transporte AéreoPeter CerdáConectividad RegionalCrecimiento de Pasajeros

Últimas Noticias

Anteproyecto de ley plantea reconocer legalmente el Servicio de Facilitadores Judiciales en El Salvador

La nueva iniciativa presentada por autoridades judiciales ante la Asamblea Legislativa busca establecer parámetros jurídicos claros para quienes intervienen en la mediación y promoción de la paz social en comunidades del país

Anteproyecto de ley plantea reconocer

El milagro de Destina Dosiere en Los Planes de Gualaca en Panamá: “Todo indicaba que nunca volvería a caminar”

La migrante haitiana sobrevivió a uno de los peores accidentes en la historia reciente del país. Su experiencia revela angustias, incertidumbres y el valor de aferrarse a la esperanza en medio de la adversidad

El milagro de Destina Dosiere

Inseguridad alimentaria en Honduras podría afectar a 2.2 millones de personas en 2026 ante sequías y alza de alimentos

El país enfrenta ese riesgo por la combinación de pobreza, fenómenos climáticos extremos y una respuesta institucional que requiere mayor articulación y visión de largo plazo.

Inseguridad alimentaria en Honduras podría

Domingo de los Santos, el dominicano que ascendió en la Policía de Nueva Jersey: liderazgo y el reto de proteger rutas clave

Una designación inédita sitúa a un hispano al frente de la mayor división policial estatal. Una trayectoria marcada por el esfuerzo, la integración cultural y desafíos de seguridad sin precedentes

Domingo de los Santos, el

El Salvador conmemora el Día Mundial del Síndrome de Asperger con llamados a la inclusión

Las normas sociales y el exceso de estímulos dificultan la adaptación plena para niños, jóvenes y adultos con este diagnóstico, quienes cuentan con habilidades particulares y requieren apoyos continuos desde el entorno familiar y comunitario

El Salvador conmemora el Día

TECNO

Agrifoodtech: la revolución tecnológica que

Agrifoodtech: la revolución tecnológica que transforma cómo producimos y consumimos alimentos

Robots humanoides sorprenden con saltos acrobáticos y kung fu sincronizado

Valve se queda sin stock de su consola portátil por escasez de memoria y almacenamiento

“Mienten sobre su edad”: La polémica respuesta de Mark Zuckerberg ante el juicio por la adicción infantil a las redes

Por qué la soberanía en inteligencia artificial impulsa un debate sobre autonomía y cooperación

ENTRETENIMIENTO

De The Mandalorian al ring:

De The Mandalorian al ring: Gina Carano anuncia su regreso en un esperado combate ante Ronda Rousey

‘El arte de Sarah’: la miniserie coreana que ya conquista Netflix

Brandi Glanville revela la causa de la desfiguración en su rostro: “Es horrible envejecer 20 años”

Rumores de romance entre Pedro Pascal y el diseñador argentino Rafa Olarra: las fotos de su San Valentín en Nueva York

La exestrella de Disney, Christy Carlson Romano, reveló que padece cáncer

MUNDO

Estados Unidos sancionó a 18

Estados Unidos sancionó a 18 funcionarios iraníes por la represión de protestas en medio de las tensiones diplomáticas y militares

Disparos contra asistentes a ceremonias fúnebres en Irán agravan la tensión tras la masacre de enero

El pasajero de un tren que descarriló en Suiza por una avalancha registró todo en video: cinco heridos

Rafael Grossi advirtió que el tiempo se agota para un acuerdo nuclear con Irán

Zelensky considera que la última ronda de negociaciones con Rusia no cumplió las expectativas de Ucrania