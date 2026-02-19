El tráfico aéreo en Centroamérica crece 9 % impulsado por Panamá y Costa Rica

Turistas llegan al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica después de que el país se viera obligado a cerrar su espacio aéreo y suspender los vuelos en los aeropuertos internacionales luego de que un corte de energía afectara un sistema de radar, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, en Alajuela, Costa Rica, el 24 de septiembre de 2025. REUTERS/Mayela Lopez

El tráfico aéreo en Centroamérica registró una expansión sostenida durante 2025, liderada por Panamá y Costa Rica, en un contexto regional marcado por un crecimiento intrarregional que representó el 84 % del avance neto, según datos de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA). Esta evolución se explica tanto por el fortalecimiento de la conectividad interna como por el papel de Panamá como nodo logístico clave, en condiciones que podrían acelerarse de introducirse marcos regulatorios más eficientes.

Durante el ciclo anual, Panamá consolidó su posición de liderazgo al elevar su tráfico aéreo en 9 %, sumando cerca de 21 millones de pasajeros, lo que implicó 1.7 millones más que en 2024. Este dato incluye tanto los vuelos con origen y destino en el país como el tránsito de pasajeros, lo que afianza a su aeropuerto como plataforma regional de conexión.

De acuerdo con la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), el tráfico directo entre Panamá y Estados Unidos se situó en 4.6 millones de pasajeros, representando un alza interanual del 8.1 %. Este desempeño contrasta con el leve descenso del 0.3 % registrado en el total de vuelos entre América Latina y el Caribe y Estados Unidos, lo que subraya el papel distintivo de Panamá en la ruta.

Costa Rica transportó 6.4 millones de pasajeros y experimentó un incremento de 3.2 %, estableciéndose como el segundo mercado aéreo en Centroamérica. Guatemala alcanzó 5.1 millones de pasajeros, con un aumento de 3.8 %, mientras El Salvador reportó 5.2 millones, aunque experimentó una baja interanual del 1.7 %. Estas cifras reflejan disparidades en la evolución del sector dentro del territorio centroamericano y los diferentes niveles de recuperación y competitividad.

Vista del Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la Ciudad de Panamá, Panamá. REUTERS/Aris Martínez

A nivel continental, América Latina y el Caribe sumaron un total de 477.3 millones de pasajeros en 2025, un crecimiento del 3.8 %, equivalente a 17.5 millones de viajeros adicionales respecto al año previo. El organismo regional ALTA apuntó que la causa principal de este crecimiento es la propia región, ya que el 84 % del incremento neto corresponde a vuelos domésticos e internacionales dentro de América Latina y el Caribe.

Peter Cerdá, CEO del organismo regional ALTA, destacó la relevancia de la evolución sectorial y la necesidad de mejoras normativas al subrayar: “Los datos reflejan un dinamismo sostenido que podría acelerarse si avanzan marcos regulatorios más eficientes y condiciones que faciliten la competitividad en nuestros mercados”.

En la comparación continental, Brasil sobresalió como el mayor mercado aéreo de la región y el principal aportante al crecimiento neto, con 129.6 millones de pasajeros, un 9.4 % más que en 2024. Esta cifra equivale a 11.2 millones de usuarios adicionales, según la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

El mapa del transporte aéreo muestra que, aunque las cifras generales de tráfico internacional hacia destinos tradicionales fuera de la región se mantienen estables o ceden levemente, el tránsito entre países de América Latina y el Caribe sostiene la tendencia positiva y constituye el principal motor del crecimiento observado.