El Salvador

Cafetería de El Salvador conquista el tercer puesto del ranking mundial

La clasificación, basada en criterios de calidad, sostenibilidad e innovación, coloca a Alquimia Coffee junto a referentes mundiales y subraya la creciente influencia salvadoreña en el sector cafetero

La cafetería Alquimia Coffee de El Salvador obtuvo el tercer puesto en el ranking The World’s 100 Best Coffee Shops 2026. (Captura de pantalla del portal de Alquimia)

La cafetería salvadoreña Alquimia Coffee figura entre las mejores del mundo tras alcanzar el tercer lugar en la más reciente edición del ranking THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS, presentado durante el festival CoffeeFest Madrid 2026. Este reconocimiento la posiciona como la microtostaduría con mejor desempeño de Centroamérica y la más destacada de El Salvador, según informó GLOBE NEWSWIRE.

La clasificación, que evalúa la excelencia de las cafeterías de especialidad a nivel global, sitúa a Onyx Coffee Lab (Estados Unidos) y Tim Wendelboe (Noruega) en los dos primeros puestos. De acuerdo con el reporte de GLOBE NEWSWIRE, la presencia de Alquimia Coffee en el podio confirma la relevancia creciente de los proyectos salvadoreños en la escena internacional del café.

Fundada en Santa Ana, Alquimia Coffee opera como microtostaduría, con un trabajo directo en origen y una propuesta que combina innovación técnica y arraigo local. El jurado internacional valoró, según la organización del ranking, su capacidad para impulsar el café salvadoreño y fortalecer los vínculos entre productores, baristas y consumidores.

“La cultura del coffee shop continúa creciendo, y este ranking nace con el objetivo de dar mayor visibilidad a más espacios en todo el mundo”, afirmó Cesar Ramirez, CEO de The World 100 Best Coffee Shops, en declaraciones recogidas por GLOBE NEWSWIRE.

La cafetería Alquimia Coffee se ha posicionado como una de las mejores del mundo, ocupando el puesto 14 en el prestigioso ranking de The World’s 100 Best Coffeeshops 2025, según información publicada por alquimiacoffee.com.

En la visión de su fundador, Federico Bolaños, considerado el entrenador de baristas más exitoso en la historia del Campeonato Mundial de Baristas, el propósito es convertirse en la experiencia de café definitiva a nivel global.

El concepto de Alquimia Coffee se distingue por ofrecer experiencias sensoriales e inmersivas, combinando café de especialidad elaborado con precisión, alta gastronomía y bebidas de autor.

La cafetería busca transformar el café en un “arte líquido”, acercando a los clientes a la perfección en cada sorbo mediante una fusión de hospitalidad y atención a los detalles.

Un barista prepara la máquina de café, destacando el ambiente acogedor y la oferta personalizada que caracteriza a estos locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las mejores 100 cafeterías en el mundo

Para la edición 2026, la selección de las 100 mejores cafeterías incluyó más de 15,000 establecimientos evaluados por un sistema mixto que sumó la opinión de 800 jueces profesionales de todos los continentes y el voto popular, que superó los 350,000 sufragios. Entre los criterios examinados figuran la calidad del café, la técnica de los baristas, la innovación, el ambiente, la sostenibilidad y la consistencia en el servicio.

“Extendemos nuestra enhorabuena a las 100 cafeterías del ranking, reconocidas por su creatividad artesanal, su espíritu innovador y su significativa influencia en el panorama mundial del café”, dijo Eloise Dubuisson, directora general de Food Service Brands de Kerry Asia Pacific, Middle East & Africa, en un comunicado reproducido por GLOBE NEWSWIRE.

El reconocimiento a Alquimia Coffee refuerza la proyección internacional del café salvadoreño como motor cultural y gastronómico, según la organización del listado. La edición 2026 de THE WORLD’S 100 BEST COFFEE SHOPS cuenta con el patrocinio de Da Vinci y la colaboración de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (Craft Specialty Coffees).

