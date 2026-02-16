Shakira culmina su histórica residencia en El Salvador ante más de 145 mil espectadores

Shakira logró un récord de asistencia con más de 145.000 espectadores en su histórica residencia de conciertos en El Salvador. REUTERS/Jose Cabezas

La cantante colombiana Shakira concluyó este domingo su histórica residencia musical en El Salvador, tras cinco presentaciones consecutivas en el Estadio Jorge “Mágico” González. El ciclo, realizado entre el 7 y el 15 de febrero, formó parte de la gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y, según reportes de agencias de boletería, marcó un récord de asistencia y recaudación en la región centroamericana.

Durante las cinco noches, Shakira ofreció conciertos de dos horas, donde interpretó un repertorio de 26 canciones que cruzó tres décadas de carrera. El espectáculo incluyó temas de sus inicios como “Estoy aquí” y “Pies descalzos, sueños blancos”, así como éxitos recientes como “Bzrp Music Sessions #53” y colaboraciones populares como “La bicicleta” y “TQG”. Cada función comenzó con la denominada “caminata con la Loba”, un segmento donde la cantante ingresó al escenario acompañada por figuras destacadas como la ex Miss Universo Sheynnis Palacios, influencers y seguidores seleccionados.

El despliegue visual del evento sobresalió por el trabajo del diseñador salvadoreño Julio Himede y su firma Yellow Studio, responsables de una escenografía integrada por una pantalla LED de 49 metros, plataformas móviles y una figura inflable de una loba de más de 10 metros. El vestuario, con un promedio de 13 cambios por noche, incluyó piezas de Versace, Zuhair Murad, Etro y Roberto Cavalli.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour impulsó la economía local con la creación de 11.000 empleos durante la serie de presentaciones. REUTERS/Jose Cabezas

Entre los momentos destacados, la noche del 14 de febrero incluyó la interpretación especial de “Día de enero”, en coincidencia con el Día del Amor y la Amistad. Las interpretaciones de baladas como “Acróstico”, “Última” y “Antología” sumaron variedad al repertorio, mientras que temas como “Ojos así”, “La tortura”, “Suerte” y “Hips Don’t Lie” permitieron a Shakira desplegar sus coreografías emblemáticas ante la audiencia salvadoreña.

El impacto de la residencia trascendió lo musical. La serie de conciertos propició la creación de 11,000 empleos. La asistencia se calculó en más de 145,000 espectadores, entre los que se contabilizaron más de 30,000 turistas provenientes de Guatemala, además de visitantes de Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y Estados Unidos.

su residencia de conciertos marcó parte del camino para una serie de presentaciones en América Latina a lo largo de 2026. Según informó la colombiana en su sitio web, tiene previsto visitar México, donde actuará en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Hermosillo, Chihuahua y Torreón. Estas fechas se suman a su agenda tras su paso por Centroamérica.

De acuerdo con un reporte de Billboard, Shakira planea ofrecer un espectáculo masivo en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, el próximo 2 de mayo de 2026. Este evento marcaría una de las presentaciones más esperadas de la gira en Brasil, país donde la artista goza de una gran base de seguidores.

Euforia total se apodera del cuarto concierto de Shakira en su histórica residencia en San Salvador. (Cortesía: Shakira)

La gira también contempla paradas en Colombia, con conciertos programados en las ciudades de Cali y Bogotá, así como en Paraguay y Argentina. La intérprete de “Las Mujeres Ya No Lloran” ha centrado su agenda en el primer trimestre de 2026 en El Salvador antes de expandir su recorrido por el resto del continente sudamericano.

Shakira mantiene así una de las giras más amplias de su carrera reciente, con una logística que cubre países clave de la región. “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” ha generado alta expectativa tanto por la variedad de destinos como por la magnitud de algunos de los escenarios seleccionados, como el caso de Copacabana. Según cifras preliminares, el concierto en Río de Janeiro podría congregar a más de un millón de asistentes, replicando la convocatoria de otros grandes eventos musicales en esa playa.

La artista continúa sumando fechas y ciudades a una agenda que la posiciona entre las figuras principales de la música latina en 2026. Está previsto que, tras su paso por Centroamérica y Sudamérica, se anuncien nuevos destinos para la gira en los próximos meses.