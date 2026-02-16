La economía de El Salvador desacelerará su crecimiento en 2026 tras el auge de las remesas en 2025

Las previsiones económicas para 2026 en El Salvador estiman una desaceleración del crecimiento, con un rango anual entre 2,1 % y 2,5 %. (Foto: cortesía)

Las previsiones económicas para 2026 en El Salvador anticipan una desaceleración significativa, con estimaciones de crecimiento que vuelven a los niveles históricos del país. El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco de Gavidia (OPP-UFG) proyecta que el primer trimestre cerrará con 2.9 %, el segundo descenderá a 1.5 % y el tercero se ubicará en 1.6 %, para un promedio anual esperado entre 2.1 % y 2.5 %.

Este panorama contrasta con el impulso extraordinario registrado en 2025, año en el que el Producto Interno Bruto fue impulsado por el ingreso de 9.000 millones de dólares en remesas. «Este año ya no va a volver a pasar lo mismo», advirtió óscar Cabrera, jefe investigador asociado del OPP-UFG, durante una entrevista en la radio 105.3 fm. Cabrera explicó que la política migratoria de la administración Trump y el aumento del 46 % en vuelos de deportados a El Salvador anticipan una reducción en el flujo de remesas, lo que se reflejará directamente en la economía nacional.

Roberto Morán, coordinador del observatorio, subrayó que el país regresará a su promedio histórico de crecimiento de 2 %, una cifra determinada por la capacidad instalada de producción. «Aquí es donde surgen las oportunidades de modificar la matriz productiva para poder producir más y mejor», remarcó Morán.

Los especialistas coinciden en que el reto es fortalecer los bienes y servicios de alto valor añadido, con énfasis en el sector tecnológico y la atracción de inversión extranjera directa. «La capacidad del Gobierno está limitada por la carga tributaria. Tenemos que abrir la economía para que entren más inversiones», insistió Cabrera.

Sectores como la construcción y el turismo dinamizaron la economía, mientras que salud y administración pública mostraron retrocesos significativos. (Foto: cortesía)

El sector tecnológico y los llamados servicios modernos representan una de las principales oportunidades para el país, pero el desafío educativo es evidente. Morán señaló que muchas empresas extranjeras buscan jóvenes que sepan programar y hablen inglés, pero buena parte de los aspirantes no cumple con este requisito. «Hay una gran demanda de programadores y jóvenes bilingües. El problema es que no hablan inglés», lamentó.

Cabrera citó a Costa Rica como ejemplo, donde la colaboración entre universidades y empresas permitió adaptar los perfiles curriculares a la demanda productiva, elevando los salarios y beneficios laborales. «Tenemos que ir de la mano el gobierno, la academia y las empresas. Esa es la clave para que los jóvenes salvadoreños puedan insertarse en el mercado laboral internacional», destacó.

La economía salvadoreña enfrenta riesgos estructurales. Aunque sectores como la construcción y el turismo han impulsado el crecimiento, otros presentan cifras negativas. Cabrera alertó que el sector salud y la administración pública decrecieron -3,3 % y -4,9 % respectivamente, en parte por ajustes fiscales pactados con el Fondo Monetario Internacional.

En cuanto al futuro de las remesas, Cabrera fue enfático: «Tenemos una bomba de tiempo en pensiones para 2027, porque el Gobierno deberá empezar a pagar entre 1.000 y 1.200 millones de dólares que no pagó en cuatro años». El nerviosismo ya se siente entre los trabajadores próximos a jubilarse.

El aumento de la inversión y el comportamiento del consumo de los hogares influenciaron el crecimiento del PIB salvadoreño durante 2025. (EFE/Vladimir Chicas)

El endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses y el aumento de deportaciones configuran un panorama incierto para el soporte que han representado las remesas en la economía salvadoreña.

El año 2025 cerró con un comportamiento atípico, según los analistas del OPP-UFG. Tras un crecimiento de 5 % en el segundo trimestre, la cifra bajó a 4 % y luego repuntó, con un promedio anual de 4,1 %. Este resultado superó las expectativas y se debió, según Morán, tanto al “boom” de la construcción como al incremento de las remesas familiares.

Cabrera puntualizó que la construcción creció más de 27 %, los servicios profesionales21 % y el transporte9,7 %. Sin embargo, la estructura económica es heterogénea, con sectores en crecimiento y otros en retroceso.

La inversión fue otro motor importante, con un aumento superior al 25 %, mientras que el consumo de los hogares —que representa cerca del 85 % del PIB— creció solo 2 %. Este crecimiento inusual fue atribuido, en gran parte, al ingreso extraordinario de remesas.

La inflación, el encarecimiento del costo de vida y el endeudamiento impactan directamente en la economía familiar y el bienestar de los salvadoreños. (REUTERS/Jose Cabezas)

Más allá de los grandes números, Morán y Cabrera destacaron la importancia de que la población comprenda cómo las cifras macroeconómicas inciden en la vida diaria. Políticas públicas como la reforma de pensiones afectan directamente a los hogares, y el nivel de las remesas incide en más del 25 % de ellos.

El costo de vida, la inflación y el endeudamiento —en especial el uso de tarjetas de crédito— inciden de forma directa en la economía familiar. «La mayoría de hogares no alcanza ni a la segunda semana con el salario actual», aseguró Cabrera con datos del Banco Central. Para sobrellevar el resto del mes, muchas familias recurren a préstamos informales o al “tarjetazo”.

Los especialistas del OPP-UFG recomiendan que los ciudadanos sigan de cerca las cifras de crecimiento, tasas de interés y endeudamiento, porque detrás de cada indicador se reflejan decisiones que afectan el día a día de los salvadoreños.