El Salvador

San Salvador Oeste atrae $16 millones y se posiciona como el motor industrial de El Salvador

La inclusión de capital extranjero, combinada con la próxima modernización de rutas, ha creado un entorno favorable para la industria local, consolidando al municipio como un punto clave para la expansión económica nacional

Guardar
La inauguración de OfiBodegas Nejapa
La inauguración de OfiBodegas Nejapa 3 consolida a San Salvador Oeste como eje logístico estratégico en El Salvador. (Cortesía: Luis Rodríguez)

Con una inyección de $16 millones provenientes de capital guatemalteco para el proyecto Ofibodegas Nejapa 3, San Salvador Oeste se consolida como el nodo logístico e industrial más estratégico del país.

Impulsado por la próxima ejecución del bypass de Apopa y una visión de alta rentabilidad, el municipio se transforma en el destino preferido de la empresa privada, prometiendo una eficiencia operativa sin precedentes que está redefiniendo el futuro económico de la región.

El crecimiento de San Salvador Oeste como punto estratégico en la logística nacional encuentra sus raíces en una tendencia creciente de urbanización industrial y demanda empresarial a lo largo de la última década.

La ubicación geográfica de este municipio, junto con su proximidad a rutas comerciales vitales, ha impulsado el interés de firmas nacionales y extranjeras. Iniciativas previas han buscado integrar la red vial y modernizar la infraestructura, y la colaboración entre el sector público y la inversión extranjera ha resultado determinante para esta evolución.

Expansión industrial y empleo

La incorporación de 65 nuevas OfiBodegas prevista para el final del año elevará la capacidad instalada del complejo industrial, que actualmente ya proporciona 1,500 empleos directos, a través de sus tres proyectos operativos. Este crecimiento responde a la demanda de empresas orientadas a mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de distribución mediante la cercanía a los corredores logísticos nacionales.

La urbanización industrial y la
La urbanización industrial y la modernización de infraestructura refuerzan el papel logístico de San Salvador Oeste. (Cortesía: Luis Rodríguez)

La noticia fue confirmada por Luis Rodríguez, director ejecutivo del Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS).

El impulso económico en San Salvador Oeste resulta de la sinergia entre autoridades locales y el capital extranjero, situando al área metropolitana de la capital salvadoreña en el centro de la estrategia de desarrollo nacional.

Las autoridades apuestan a intensificar la atracción de inversiones en sectores clave, especialmente aquellos vinculados a la logística y la industria, diversificando así la matriz productiva local y generando condiciones más competitivas para la economía salvadoreña.

Además, el funcionario sostuvo que la ejecución de esta obra transformará al municipio en un territorio “más eficiente y rentable para fortalecer la inversión privada en logística e industria”. De acuerdo a sus declaraciones, la expansión de Nejapa 3 consolidará la región como principal polo logístico nacional.

El bypass de Apopa: nueva infraestructura para potenciar la logística y la inversión en el área metropolitana

La próxima construcción del bypass de Apopa representa un avance estratégico en materia de movilidad. El nuevo corredor vial permitirá una reducción en los tiempos de traslado y una mayor conectividad tanto con otras regiones del país como con mercados internacionales.

El bypass de Apopa permitirá agilizar el tránsito de carga hacia las principales rutas comerciales del país, optimizando la conexión entre parques industriales, centros de distribución y nodos logísticos estratégicos como San Salvador Oeste.

La importancia del proyecto de infraestructura radica en su potencial para atraer inversiones extranjeras y nacionales, crear empleo y fortalecer la posición de Apopa y sus alrededores como puntos clave de la red logística de El Salvador.

El nuevo By Pass de
El nuevo By Pass de Apopa reducirá los tiempos de traslado y mejorará la conectividad nacional e internacional. (Cortesía: Alexia Rivas)

El bypass se enmarca en una estrategia más amplia de modernización y expansión de la infraestructura logística salvadoreña, respaldada por la colaboración entre las administraciones locales y el sector privado. Según datos del COAMSS/OPAMSS, la obra facilitará la movilidad de mercancías entre el occidente, el norte y el área central del país, favoreciendo la integración de corredores comerciales y la llegada de nuevas inversiones.

Dicha infraestructura figura entre las obras de mayor envergadura que se ejecutarán en el territorio salvadoreño. La iniciativa cuenta con financiamiento del Banco Mundial, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera.

El bypass de Apopa comenzará en la carretera de Oro, a la altura del caserío Los Elías, cerca del paso a desnivel ubicado en la entrada del municipio. La vía se extenderá hacia el norte y finalizará en Brisas del Norte, a pocos metros al sur del desvío hacia Tonacatepeque.

Temas Relacionados

OfiBodegas NejapaSan Salvador OesteGrupo Inmobiliai EconsaConsejo de Alcaldes San SalvadorLogística IndustrialInversión Extranjera

Últimas Noticias

Congreso Nacional en Honduras aprueba en primer debate reforma que quita facultades administrativas a la presidenta del poder judicial

La reforma, impulsada por el diputado liberal Francis Cabrera, establece que decisiones como nombramientos, traslados y rotaciones de jueces deberán ser aprobadas por mayoría, mientras se define la creación del Consejo de la Judicatura

Congreso Nacional en Honduras aprueba

Seis de cada diez restaurantes en Costa Rica incumplen con la información de precios mínima necesaria para el consumidor

Inspecciones realizadas por el MEIC en comercios del Gran Área Metropolitana evidenciaron deficiencias en la presentación de costos

Seis de cada diez restaurantes

Magistrados del Poder Judicial y del TSE deberán rendir cuentas cada año tras aprobación de nueva ley en Costa Rica

Proyecto 24,943 fue votado a favor por 38 diputados de la Asamblea Legislativa durante el plenario de este jueves

Magistrados del Poder Judicial y

Periodistas centroamericanos ven en Costa Rica un ejemplo tras la eliminación de penas de prisión por calumnia e injuria

La Red Centroamericana de Periodistas celebró la decisión unánime de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de eliminar las penas de prisión para periodistas en casos de calumnia e injuria, calificando la medida como un avance histórico en la protección de la libertad de expresión en la región

Periodistas centroamericanos ven en Costa

El sector industrial dominicano registra señal de recuperación en enero de 2026

La industria manufacturera experimentó una mejoría durante el primer mes de 2026, apoyada principalmente en mayores niveles de ventas, producción y empleo, según informes de la gremial de industriales

El sector industrial dominicano registra

TECNO

Cómo es la nueva IA

Cómo es la nueva IA de Google que resuelve problemas científicos

Desarrollan sensor que les da a los robots una visión de 180 grados y olfato artificial

Cómo Google apuesta todo para dominar la infraestructura de la inteligencia artificial

Los usuarios de YouTube Music ahora podrán usar IA para generar listas de reproducción

Un año de Amazon Prime: estas son las cifras de comercio electrónico en Colombia

ENTRETENIMIENTO

Top 10 K-dramas y shows

Top 10 K-dramas y shows de Netflix en Corea del Sur hoy: ranking de los más populares para ver este fin de semana

El momento explosivo entre Margot Robbie y Jacob Elordi en el set de ‘Cumbres Borrascosas’

Serena Williams muestra sus habilidades de pole dance tras la polémica por anuncio de pérdida de peso

Rosalía y su impactante debut en la tercera temporada de Euphoria: “Fue transformador”

La razón por la que Taz Skylar no bebió ni comió durante dos días mientras rodaba la segunda temporada de ‘One Piece’

MUNDO

Tensión en el mar Oriental:

Tensión en el mar Oriental: Japón confiscó un buque chino y arrestó a su capitán tras desobedecer una orden de inspección

El régimen de Kim Jong-un amenazó con una “respuesta terrible” si se repite la incursión de drones desde Corea del Sur

Donald Trump advirtió a Irán sobre “consecuencias muy traumáticas” si no se logra un acuerdo sobre su programa nuclear

La UE prohibió el sobrevuelo del espacio aéreo iraní hasta marzo en medio de la tensión entre Teherán y Estados Unidos

El régimen iraní exige lealtad pública a las familias de los manifestantes encarcelados si quieren recuperar la libertad