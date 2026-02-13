San Salvador Oeste atrae $16 millones y se posiciona como el motor industrial de El Salvador

La inauguración de OfiBodegas Nejapa 3 consolida a San Salvador Oeste como eje logístico estratégico en El Salvador. (Cortesía: Luis Rodríguez)

Con una inyección de $16 millones provenientes de capital guatemalteco para el proyecto Ofibodegas Nejapa 3, San Salvador Oeste se consolida como el nodo logístico e industrial más estratégico del país.

Impulsado por la próxima ejecución del bypass de Apopa y una visión de alta rentabilidad, el municipio se transforma en el destino preferido de la empresa privada, prometiendo una eficiencia operativa sin precedentes que está redefiniendo el futuro económico de la región.

El crecimiento de San Salvador Oeste como punto estratégico en la logística nacional encuentra sus raíces en una tendencia creciente de urbanización industrial y demanda empresarial a lo largo de la última década.

La ubicación geográfica de este municipio, junto con su proximidad a rutas comerciales vitales, ha impulsado el interés de firmas nacionales y extranjeras. Iniciativas previas han buscado integrar la red vial y modernizar la infraestructura, y la colaboración entre el sector público y la inversión extranjera ha resultado determinante para esta evolución.

Expansión industrial y empleo

La incorporación de 65 nuevas OfiBodegas prevista para el final del año elevará la capacidad instalada del complejo industrial, que actualmente ya proporciona 1,500 empleos directos, a través de sus tres proyectos operativos. Este crecimiento responde a la demanda de empresas orientadas a mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de distribución mediante la cercanía a los corredores logísticos nacionales.

La urbanización industrial y la modernización de infraestructura refuerzan el papel logístico de San Salvador Oeste. (Cortesía: Luis Rodríguez)

La noticia fue confirmada por Luis Rodríguez, director ejecutivo del Consejo de Alcaldes y la Oficina de Planificación del área Metropolitana de San Salvador (COAMSS/OPAMSS).

El impulso económico en San Salvador Oeste resulta de la sinergia entre autoridades locales y el capital extranjero, situando al área metropolitana de la capital salvadoreña en el centro de la estrategia de desarrollo nacional.

Las autoridades apuestan a intensificar la atracción de inversiones en sectores clave, especialmente aquellos vinculados a la logística y la industria, diversificando así la matriz productiva local y generando condiciones más competitivas para la economía salvadoreña.

Además, el funcionario sostuvo que la ejecución de esta obra transformará al municipio en un territorio “más eficiente y rentable para fortalecer la inversión privada en logística e industria”. De acuerdo a sus declaraciones, la expansión de Nejapa 3 consolidará la región como principal polo logístico nacional.

El bypass de Apopa: nueva infraestructura para potenciar la logística y la inversión en el área metropolitana

La próxima construcción del bypass de Apopa representa un avance estratégico en materia de movilidad. El nuevo corredor vial permitirá una reducción en los tiempos de traslado y una mayor conectividad tanto con otras regiones del país como con mercados internacionales.

El bypass de Apopa permitirá agilizar el tránsito de carga hacia las principales rutas comerciales del país, optimizando la conexión entre parques industriales, centros de distribución y nodos logísticos estratégicos como San Salvador Oeste.

La importancia del proyecto de infraestructura radica en su potencial para atraer inversiones extranjeras y nacionales, crear empleo y fortalecer la posición de Apopa y sus alrededores como puntos clave de la red logística de El Salvador.

El nuevo By Pass de Apopa reducirá los tiempos de traslado y mejorará la conectividad nacional e internacional. (Cortesía: Alexia Rivas)

El bypass se enmarca en una estrategia más amplia de modernización y expansión de la infraestructura logística salvadoreña, respaldada por la colaboración entre las administraciones locales y el sector privado. Según datos del COAMSS/OPAMSS, la obra facilitará la movilidad de mercancías entre el occidente, el norte y el área central del país, favoreciendo la integración de corredores comerciales y la llegada de nuevas inversiones.

Dicha infraestructura figura entre las obras de mayor envergadura que se ejecutarán en el territorio salvadoreño. La iniciativa cuenta con financiamiento del Banco Mundial, según informó el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera.

El bypass de Apopa comenzará en la carretera de Oro, a la altura del caserío Los Elías, cerca del paso a desnivel ubicado en la entrada del municipio. La vía se extenderá hacia el norte y finalizará en Brisas del Norte, a pocos metros al sur del desvío hacia Tonacatepeque.