República Dominicana

La Policía Nacional clausura un laboratorio clandestino de alcohol adulterado en República Dominicana

Un operativo conjunto permitió desmantelar una instalación ilícita que elaboraba ron con ingredientes peligrosos, incautando grandes cantidades de líquido adulterado y materiales que ponían en riesgo la salud de la ciudadanía

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Las autoridades realizaron una operación que permitió la localización de un centro oculto donde se producían bebidas ilegales, resultado de la cooperación entre distintas unidades policiales, y se incautaron materiales empleados en la elaboración irregular de ron.

Un grupo de agentes de la Policía Nacional en la provincia de Bahoruco localizó uno de los “mayores centros clandestinos utilizados para la producción ilícita de ron adulterado en la región”, según señaló el vocero de la institución, Diego Pesqueira. El operativo, realizado en Batey 6, dentro del municipio de Tamayo, permitió el desmantelamiento de un presunto “mega laboratorio clandestino dedicado a la fabricación de bebidas alcohólicas adulteradas”.

La intervención se desarrolló tras un proceso de inteligencia realizado en conjunto por la Policía Preventiva y la Unidad de Acción Rápida, conforme a la Ley General de Salud No. 42-01 y la Ley No. 243-68 sobre Alcoholes. Según detalló Pesqueira, los agentes “ocuparon 21 tanques metálicos y 19 galones llenos de un líquido amarillento, presumiblemente utilizado en la elaboración de bebidas adulteradas”. En el lugar, las autoridades hallaron “vari as mangueras conectadas a un riachuelo, utilizadas en el proceso ilegal de fabricación”.

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La Policía Nacional advirtió sobre el peligro de estas actividades: “el consumo de alcohol adulterado puede provocar intoxicaciones severas e incluso la muerte”.

El vocero policial indicó que, siguiendo lo dispuesto en la normativa vigente, “el centro clandestino fue desmantelado de inmediato y el líquido ocupado destruido en el lugar, como parte de las acciones preventivas que desarrolla la Policía Nacional para enfrentar este delito y proteger a la población en la región Sur del país”.

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Llamado gubernamental al cese del alcohol adulterado

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) de la República Dominicana solicitó a la población y al sector comercial que intensificaran la vigilancia contra la venta y distribución de alcohol adulterado durante las celebraciones de fin de año, con el objetivo de mantener en cero las muertes asociadas a este delito, un registro alcanzado de forma ininterrumpida desde 2021, según informó la entidad este 23 de diciembre de 2025.

La colaboración entre diferentes fuerzas evitó que sustancias tóxicas llegaran a los hogares dominicanos (Foto cortesía Policía Nacional)
La colaboración entre diferentes fuerzas evitó que sustancias tóxicas llegaran a los hogares dominicanos (Foto cortesía Policía Nacional)

El MICM instruyó a los consumidores a examinar cuidadosamente envases y precintos de seguridad antes de comprar bebidas alcohólicas. Alertó sobre botellas con daños visibles, etiquetas manipuladas o precintos alterados; cambios perceptibles en el color o olor del líquido; y precios atípicamente bajos como señales de posible adulteración, recomendando evitar la compra y el consumo en dichos casos.

Además, la entidad recordó la existencia de la aplicación “Revísame” de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), desarrollada para verificar la autenticidad de la estampilla fiscal por medio de la lectura del código correspondiente.

Ante la detección de posible alcohol adulterado, el MICM exhortó a reportar la situación al correo comercioilicito@micm.gob.do.

El gobierno dominicano instruye en cómo se puede detectar cuando un licor está adulterado (Imagen cortesía Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes).
El gobierno dominicano instruye en cómo se puede detectar cuando un licor está adulterado (Imagen cortesía Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes).

La intensificación de operativos durante la temporada navideña de 2025 respondió a la decisión del MICM de limitar las actividades del comercio ilícito en un periodo de alto consumo, de acuerdo con el reporte oficial. El Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom) reforzó las acciones de inteligencia, inspección, decomiso e incineración de bebidas ilegales, en coordinación con la Mesa de Combate al Comercio Ilícito y otras instituciones estatales, con el propósito de evitar que productos adulterados pongan en riesgo la salud pública y la economía nacional.

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