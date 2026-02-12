El Salvador

Fuerzas Especiales de El Salvador compiten por primera vez en el UAE SWAT Challenge en Dubái

El equipo de Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil participó por primera vez en la exigente competencia internacional, enfrentando pruebas de rescate y destreza táctica junto a equipos de 48 ciudades diferentes

La delegación salvadoreña de las Fuerzas Especiales participó por primera vez en el UAE SWAT Challenge 2026 en Dubái, marcando un hito internacional para la PNC. (Cortesía: PNC)

La participación inédita de una delegación de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador en el UAE SWAT Challenge 2026 marcó un hito para la institución en el ámbito internacional. El evento, realizado en Dubái, reunió durante cinco días a 109 equipos de élite provenientes de 48 ciudades, quienes demostraron sus capacidades en una competencia de alto nivel, según indicó la PNC.

La delegación salvadoreña enfrentó pruebas de asalto táctico, misiones contrarreloj y simulaciones de rescate de rehenes, todas bajo presión y con estrictas regulaciones. Los seis agentes que formaron el equipo nacional participaron en ejercicios que incluyeron superar obstáculos, tiro al blanco, maniobras de rapel y rescate de oficiales heridos.

La organización del evento, liderada por la Policía de Dubái, planteó escenarios que simulan situaciones reales para evaluar precisión, toma de decisiones y comunicación en contextos de alta exigencia. En su cuenta de X la PNC reportó que la competencia también incorporó una carrera final con 19 obstáculos para medir fuerza, velocidad, estrategia y coordinación.

Un total de 109 equipos
Un total de 109 equipos de élite provenientes de 48 ciudades se enfrentaron en Dubái durante cinco días en intensas pruebas tácticas en el SWAT Challenge. (Cortesía: Embajador de El Salvador ante los Emiratos Árabes Unidos)

Durante el desarrollo de las pruebas, la PNC destacó el desempeño de sus representantes, quienes portaron el equipo completo en ascensos y descensos en torre. En la prueba de rescate de oficiales, los agentes ejecutaron acciones tácticas con disparos, priorizando la evacuación segura del herido. La participación permitió mostrar las capacidades operativas del grupo y representar al país en una competencia de alto nivel.

El UAE SWAT Challenge busca fomentar el intercambio de técnicas y habilidades entre unidades SWAT internacionales, con énfasis en la agudeza mental y la resistencia física. De acuerdo con los organizadores, el objetivo principal es fortalecer la cooperación y el aprendizaje mutuo entre fuerzas de seguridad de diferentes naciones, a través de cinco categorías intensas que replican escenarios de la vida real.

El equipo salvadoreño finalizó la competencia en la posición número 76, acumulando un tiempo original de 21 minutos y 45 segundos, con una penalización de 7 minutos y 40 segundos. El tiempo total registrado fue de 29 minutos y 25 segundos, alcanzando un puntaje de 185. Estos resultados reflejan el reto enfrentado por los agentes en comparación con las unidades más experimentadas del mundo.

Los agentes salvadoreños finalizaron en
Los agentes salvadoreños finalizaron en la posición 76 con tiempo total de 29 minutos y 25 segundos, reflejando el desafío ante equipos con más experiencia. (Cortesía: UAE SWAT Challenge)

La Policía Nacional Civil de El Salvador expresó su satisfacción por la representación en el certamen y subrayó la importancia de la experiencia adquirida para el fortalecimiento de sus capacidades operativas.

La policía de Dubai fomenta el aprendizaje mutuo en seguridad

La Policía de Dubai, anfitriona del encuentro, es reconocida por su uso de tecnología avanzada y su experiencia en operaciones tácticas. Este organismo no solo compite, sino que promueve la creación de un espacio para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la cooperación internacional entre los equipos de élite. Según los organizadores, el propósito del certamen trasciende la competición estricta, ya que busca fortalecer la camaradería y el aprendizaje mutuo en materia de seguridad.

De acuerdo con la información otorgada en su sitio web, el SWAT Challenge representa el compromiso de la Policía de Dubái con los más altos estándares de seguridad y eficacia policial. El liderazgo mostrado por esta institución se basa en la aplicación de tecnologías de vanguardia en áreas como la prevención del delito y las ciencias forenses.

