Avance en la ampliación de Los Chorros: el MOP prevé finalizar taludes a mediados de año en El Salvador

La ampliación de la carretera Panamericana en Los Chorros contempla hasta ocho carriles en algunos tramos y la construcción de pasos a desnivel para mejorar la circulación./(Ministerio de Obras Públicas)

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) reportó avances sustanciales en la construcción del viaducto y ampliación de la carretera Panamericana en el tramo de Los Chorros, donde se ejecuta una de las obras de infraestructura más relevantes del país. El titular de la cartera, Romeo Rodríguez, declaró en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña que se espera finalizar los trabajos en la mayoría de taludes a mediados de este año, mientras que el principal reto técnico se concentra en un talud de roca cuya remoción requiere intervenciones especializadas.

Según información oficial, el proyecto comprende la construcción del viaducto Francisco Morazán, 902 metros de longitud, y la ampliación de más de 13 kilómetros de carretera, alcanzando en algunos tramos hasta ocho carriles. El informe más reciente del Ministerio de Obras Públicas (MOP) enviado al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) indica que la obra presentaba, hasta septiembre de 2025, un avance del 23.26%. El BCIE ha desembolsado ya $136.8 millones de un préstamo total de $245.8 millones de dólares, aunque el costo global de la intervención supera los $411 millones.

De acuerdo con izcanal.org, el viaducto Francisco Morazán es considerado el más largo y complejo del país, con una longitud ajustada tras los estudios geotécnicos que revelaron alta inestabilidad del terreno. El proyecto ha enfrentado múltiples retos, incluidos derrumbes, accidentes laborales y una escalada de costos que partió de un presupuesto inicial de $245 millones.

Las autoridades ya han informado la colocación de vigas encargadas de sostener uno de los puentes que comprende el proyecto. /(Ministerio de Obras Públicas)

Durante la entrevista, el ministro Rodríguez subrayó que la intervención en los taludes resulta prioritaria para garantizar la seguridad y la estabilidad de la vía, utilizada diariamente por un aproximado de 60,000 vehículos. “Tenemos proyectados a mediados de este año ya terminar los taludes, por ejemplo, un poco antes, considero que en mayo ya estarán la mayoría de taludes. Únicamente nos va a quedar un talud de roca, que ese, pues tenemos que hacer varias actividades, porque tiene abajo suelo inestable y en medio tiene roca”, explicó el funcionario.

El megaproyecto abarca también la rehabilitación de drenajes, señalización, ciclovía y la construcción de pasos elevados, pasos a nivel e intercambiadores en sectores estratégicos. La obra aspira a mejorar la fluidez vial y la logística entre San Salvador y Santa Tecla, una de las zonas con mayor densidad vehicular y comercial del país.

Otras obras

Romeo Rodríguez detalló que, en paralelo a la ampliación de Los Chorros, el MOP ejecuta un paquete de proyectos viales a nivel nacional, entre ellos carreteras nuevas, pasos a desnivel y el bypass de Apopa. El funcionario confirmó la adjudicación de contratos y la aprobación de fondos internacionales para estas iniciativas, algunas financiadas con recursos del Banco Mundial y del BCIE.

Como parte de los trabajos proyectados para este año, Obras Públicas también realizará intervenciones en la zona del Hermano Bienvenido a Casa en el bulevar de Los Próceres./(Ministerio de Obras Públicas)

Entre los proyectos más relevantes destacan el bypass de Apopa —que conectará la carretera Panamericana con la Troncal del Norte—, la ampliación de la carretera de Nuevo Cuscatlán y un conjunto de pasos a desnivel en el sector de la Constitución, específicamente en la zonas de la Zacamil, La Gloria y calle al volcán. Además de obras en el Hermano Bienvenido a Casa y el redondel Las Amapolas. El monto asignado para el bypass de Apopa y obras asociadas en Tonacatepeque y Distrito Italia asciende a $270 millones. En el caso de la ampliación de la carretera de Nuevo Cuscatlán y la intervención de pasos a desnivel, el BCIE también ha otorgado financiamiento específico.

“Son varias obras. Algunas van a ser carreteras nuevas que vamos a construir. Por ejemplo, se está explorando construir una carretera que de Comalapa te conecte al (bulevar del) Ejército sin entrar por la ciudad o carreteras que te conecten desde el sector del Ejército hasta Santa Tecla sin entrar por la ciudad”, puntualizó Rodríguez.

La ejecución simultánea de estos proyectos busca aliviar la congestión vehicular en puntos críticos del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) y fortalecer la red logística nacional, según lo expuesto por el titular del MOP.