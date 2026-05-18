El presidente dominicano alerta sobre los peligros de ceder libertades en sociedades democráticas

El mandatario subrayó que la auténtica prosperidad surge del compromiso colectivo y la construcción de consensos en tiempos de división (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, advirtió sobre los riesgos que enfrentan las sociedades democráticas cuando los ciudadanos ceden libertades a cambio de seguridad o comodidad, y apeló a la defensa activa de los principios democráticos en un contexto internacional marcado por la polarización y la simplificación del debate público. El mandatario pronunció estas palabras al recibir el galardón Champion of Freedom Award, otorgado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU), que reconoce su liderazgo y la implementación de políticas de libre mercado responsables.

Durante su discurso en la Champion of Freedom Dinner & Celebration, Abinader afirmó que la libertad “no es un legado garantizado, sino una tarea permanente”, y asumió el premio como “una invitación a la reflexión” sobre el verdadero significado de la libertad en la actualidad. Citó la obra Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, señalando que la libertad es “uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos” y la definió como una condición moral y un principio esencial para la dignidad humana.

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Al referirse al pensamiento del economista Adam Smith, en quien se inspira el centro que le otorgó el galardón, Abinader subrayó que la libertad económica debe comprenderse como una herramienta de dignidad compartida, basada en reglas claras, justicia y confianza institucional. Agregó que, bajo su gobierno, la República Dominicana ha asumido el compromiso de fortalecer las instituciones, garantizar la transparencia, proteger el Estado de derecho y “promover la libertad económica como pilares fundamentales para ampliar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de la población”.

El presidente dominicano invitó a reflexionar sobre el valor de la democracia y la necesidad de defender la autonomía frente a la polarización global (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

La libertad auténtica, según el presidente Abinader, requiere responsabilidad y compromiso colectivo

En su intervención, Luis Abinader evocó a pensadores como Alexis de Tocqueville e Isaiah Berlin para resaltar la importancia de preservar la autonomía individual y garantizar tanto la libertad “de” las restricciones como la libertad “para” construir un proyecto de vida digno. El presidente sostuvo que el desafío contemporáneo reside en lograr que la autonomía personal se traduzca en oportunidades reales de desarrollo.

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El gobernante puntualizó: “Crecer no es solo producir más. Crecer es ampliar horizontes. Es permitir que cada persona pueda imaginar y construir su propio futuro”. Insistió en que libertad y prosperidad “no son conceptos en tensión, sino dimensiones inseparables de una misma aspiración humana”. Esta afirmación remarca su visión de una democracia donde la libertad individual es el fundamento sobre el que debe edificarse el desarrollo social y económico.

Abinader advirtió que la libertad pierde sentido si se desvincula del bien común y señaló que uno de los grandes retos para las democracias modernas consiste en encontrar el equilibrio entre los derechos individuales y la responsabilidad colectiva. En ese sentido, llamó a defender el diálogo y la pluralidad, subrayando la necesidad de construir consensos ante la polarización que caracteriza al panorama internacional actual.

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Reconocimiento y responsabilidades futuras para la República Dominicana

Al cierre de la ceremonia, Luis Abinader enfatizó que el Champion of Freedom Award no representa un punto de llegada, sino una “responsabilidad renovada” para continuar impulsando una economía que genere oportunidades, fortalezca las instituciones democráticas y asegure la inclusión de todos los sectores sociales.

El reconocimiento internacional pone en escena cómo fortalecer las instituciones y la transparencia puede ampliar horizontes y oportunidades para la población (Foto cortesía Presidencia de República Dominicana)

Entre los asistentes al evento destacaron Víctor “Ito” Bisonó, ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones; Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio; y César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep). Además, participaron la presidenta de la Universidad de la Florida, Janet Núñez, y el fundador y director del Adam Smith Center for Economic Freedom, Carlos Díaz Rosillo.

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El Adam Smith Center for Economic Freedom se identifica como un centro de estudios independiente, dedicado a promover la libertad económica mediante el desarrollo e implementación de políticas innovadoras y efectivas.